Europas vattenförsörjning står inför en tyst men växande kris. En ny rapport varnar för att slöseri med vatten riskerar att bromsa hela ekonomin.
Europa läcker – ett hot mot hela ekonomin
Enligt rapporten, som kommer från Danfoss, kan vattensektorns energianvändning fördubblas till år 2040. Samtidigt väntas energisektorns behov av vatten öka med nästan 60 procent. Det skapar ett farligt ömsesidigt beroende där brist i det ena systemet snabbt slår mot det andra.
”Hur vi använder energi i vårt vattensystem innebär betydande risker för Europas motståndskraft och konkurrenskraft,” säger Kim Fausing, vd på Danfoss, till Euronews.
Ett ödesdigert slöseri
Varje steg i vattenkretsloppet kräver energi. Vattnet ska pumpas upp, renas och transporteras.
Men i Europa går stora mängder redan behandlat vatten till spillo på grund av läckor och ineffektiva system. När vattnet försvinner ur rören innebär det också att energin som används för att pumpa upp, rena och distribuera det går förlorad.
Det betyder att varje liter som läcker ut inte bara är en förlorad resurs – utan även slösad energi.
”I Europa går alldeles för mycket renat vatten, och den energi som används för att pumpa och behandla det, förlorad genom läckor och ineffektivitet. Det är en ekonomisk och säkerhetspolitisk utmaning”, säger Fausing.
Kostnaden: Miljarder och sjunkande BNP
Rapporten visar att om ineffektiviteten i vatten- och energisektorn fortsätter, kan BNP i höginkomstländer minska med upp till åtta procent till 2050.
För låginkomstländer handlar det om så mycket som 10-15 procent.
Redan i dag har vattenrelaterade problem lagt till nästan 9,6 miljarder dollar i kostnader för energisektorn globalt. Samtidigt väntas EU:s medlemsländer behöva investera mellan 500 och 1 000 euro per person till 2030 bara för att klara nuvarande regler för vatten och avlopp.
Utöver de ekonomiska följderna varnar rapporten för att vattenbrist också kan påverka folkhälsa, infrastruktur och till och med geopolitisk stabilitet. Brist på rent vatten och energi kan skapa både sociala och politiska konflikter.
Lösningarna finns redan
Danfoss pekar på att tekniska lösningar redan existerar, men att de måste användas mer konsekvent. Teknik som läckagedetektering, smarta mätare, tryckstyrning och energieffektiva pumpar kan minska både vatten- och energiförbrukningen dramatiskt.
”Vi behöver ambitiös reglering, mål för vattensnålhet och incitament som stimulerar investeringar i beprövad teknik. Varje droppe som sparas betyder mindre energi som går till spillo”, säger Fausing.
Datacenter – en ny vattenbov
Rapporten pekar också ut datacenter som en växande källa till vattenförbrukning.
De använder i dag omkring 560 miljarder liter vatten per år, en siffra som enligt International Energy Agency kan fördubblas till 2030.
Men här finns också en möjlighet: den överskottsvärme som genereras i datacentren skulle kunna återanvändas. Enligt IEA kan värmen täcka upp till tio procent av Europas uppvärmningsbehov redan inom fem år.
En varningsklocka för hela kontinenten
Danfoss slutsats är att Europa inte längre kan behandla vatten och energi som två separata frågor.
För att undvika ekonomiska förluster, resursbrist och ökade utsläpp måste kontinenten börja spara energi genom att spara vatten – och tvärtom.
Vill du veta hur Europas vattenkris ska lösas? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Europas vattenförsörjning står inför en tyst men växande kris. En ny rapport varnar för att slöseri med vatten riskerar att bromsa hela ekonomin. Enligt rapporten, som kommer från Danfoss, kan vattensektorns energianvändning fördubblas till år 2040. Samtidigt väntas energisektorns behov av vatten öka med nästan 60 procent. Det skapar ett farligt ömsesidigt beroende där brist …