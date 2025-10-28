Europa läcker – ett hot mot hela ekonomin 

Enligt rapporten, som kommer från Danfoss, kan vattensektorns energianvändning fördubblas till år 2040. Samtidigt väntas energisektorns behov av vatten öka med nästan 60 procent. Det skapar ett farligt ömsesidigt beroende där brist i det ena systemet snabbt slår mot det andra.

”Hur vi använder energi i vårt vattensystem innebär betydande risker för Europas motståndskraft och konkurrenskraft,” säger Kim Fausing, vd på Danfoss, till Euronews.

Ett ödesdigert slöseri

Varje steg i vattenkretsloppet kräver energi. Vattnet ska pumpas upp, renas och transporteras.

Men i Europa går stora mängder redan behandlat vatten till spillo på grund av läckor och ineffektiva system. När vattnet försvinner ur rören innebär det också att energin som används för att pumpa upp, rena och distribuera det går förlorad.

Det betyder att varje liter som läcker ut inte bara är en förlorad resurs – utan även slösad energi.

”I Europa går alldeles för mycket renat vatten, och den energi som används för att pumpa och behandla det, förlorad genom läckor och ineffektivitet. Det är en ekonomisk och säkerhetspolitisk utmaning”, säger Fausing.