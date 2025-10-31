Dagens PS
Teknikjätten pressade EU:s sol-lobby till reträtt

Solpaneler
Lobbyorganisationen SPE, världens största inom solenergi, backar från att utesluta den kinesiska teknikjätten. (Foto: Mary Altaffer/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Ett lobbydrama i Bryssel visar hur EU:s gröna industri allt mer fångas mellan politik, juridik och Kina-beroende.

Kinesiska Huawei, världens största producent av telekommunikationsutrustning, anklagas för att med mutor otillbörligt försökt påverka olika EU-institutioner.

Anklagelserna ledde till att EU startade en utredning varpå SolarPower Europe, SPE, den mäktigaste lobbyorganisationen inom solenergi uteslöt Huawei att medverka.

Men nu har SPE pausat sitt försök att utesluta Huawei, efter att bolaget hotat med rättsliga åtgärder, skriver Politico.

Huawei, som är en nyckelspelare inom solcellsteknik och smarta nät, hävdade att en uteslutning skulle bryta mot EU:s konkurrensregler.

SPE blev rädda för att förlora både lobbytillgång och juridisk trovärdighet vilket gjorde att de backade.

Teknikjätte i centrum för EU:s gröna geopolitik

Bakom dramat ligger förutom mutanklagelserna mot Huawei även EU:s ambition att minska beroendet av Kina inom den gröna omställningen.

Samtidigt har kinesiska bolag vuxit sig centrala i Europas energikedjor, med allt ifrån solpaneler till batterier.

Läs mer:
Solenergi tar världen med storm. Dagens PS

För investerare är signalen dubbel. EU vill skydda sin tekniksektor, men har svårt att bryta sig loss från billig och avancerad kinesisk produktion.

Huawei, världens största telekommunikationsbolag, utreds för mutbrott av EU. (Foto: AP/TT)

Det innebär både risker och möjligheter. där europeiska bolag inom “clean tech” kan vinna på minskad import, men också drabbas av högre kostnader på kort sikt.

“Det här visar hur sårbar EU:s gröna industri är. Teknikfrågor har blivit säkerhetspolitik och nu även finanspolitik” säger en Brysselkälla till Politico.

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
Marknaden påverkas av teknikjättens seger

På börsen kan konflikten ge ringar på vattnet. Europeiska solcellsbolag som Enphase, SMA Solar och Meyer Burger påverkas redan av konkurrensen från Kinesiskt.

Läs mer:
Enormt solkraftverk stänger – tekniken sprang ifrån. Realtid

EU:s tuffare linje mot kinesiska aktörer kan på kort sikt ge europeiska bolag ett uppsving, men det kan snabbt vända när kostnaderna stiger.

För Huawei handlar det om överlevnad på en strategisk marknad.
Samtidigt vill EU visa att den gröna omställningen kan stå på egna ben, utan kinesiska teknikjättar i kulisserna.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

