Ett lobbydrama i Bryssel visar hur EU:s gröna industri allt mer fångas mellan politik, juridik och Kina-beroende.
Teknikjätten pressade EU:s sol-lobby till reträtt
Mest läst i kategorin
Solenergi tar världen med storm – väst måste satsa i racet
Solenergi byggs ut i en rasande fart i takt med att priserna på solpaneler sjunker. Problemet att det går alltför fort för Europa och USA som nu snabbt måste bygga om sina elnät för att inte halka efter resten av världen. Länder som Kina, Indien och Brasilien har redan förstått att solenergi har kommit för …
Norska oljejätten kommer sparka tusentals – förnybart inte lika hett längre
Norska oljejätten Equinor kan komma att sparka 5 000 av sin personal inom 5 år. Förnybar energi är inte lika hett som tidigare trott. Det stod nyligen klart att det norska oljebolaget Equinor köpte 41,2 miljoner aktier i det danska energibolaget Ørsted. “Detta är en kontracyklisk investering i en ledande utvecklare och en premiumportfölj av …
Tummen upp för Bill Gates mini-reaktor
Bill Gates kärnkraftsbolag har fått grönt ljus av myndigheterna till att bygga klart den småskaliga reaktor man påbörjade för ett år sedan. 2024 började Bill Gates kärnkraftsbolag Terrapower anläggningsarbetet för sin första minireaktor. Det skedde i staden Kemmerer i Wyoming i USA. Enligt Ny Teknik rör det sig om en småskalig reaktor med 345 MW …
Svenska kraftnät backar efter kritik – blev för dyrt
Ett nytt system för hur balanskraft handlas ledde till kraftiga prissvängningar. Svenska kraftnät tvingas nu ändra i systemet, men industrierna är fortsatt skeptiska. Svenska kraftnät har fått omfattande kritik från energibranschen för hur handeln med balanskraft i elnätet numera sker. En automatiserad handel med balanskraft infördes i mars, vilket har lett till kraftigt ökade priser …
Europas nästa svåra beroende efter rysk gas
Efter oro för telekomutrustning riktas nu farhågorna mot kinesiska solpanelsinverters som kan fjärrstyras. Det kan vara ett beroende som är svårt att bryta. Europa har arbetat aktivt med att frigöra sig från sitt beroende av rysk gas för att. Kontineten har också haft problem med beroendet av kinesisk telekomteknologi. Nu står Europa står inför en …
Kinesiska Huawei, världens största producent av telekommunikationsutrustning, anklagas för att med mutor otillbörligt försökt påverka olika EU-institutioner.
Anklagelserna ledde till att EU startade en utredning varpå SolarPower Europe, SPE, den mäktigaste lobbyorganisationen inom solenergi uteslöt Huawei att medverka.
Men nu har SPE pausat sitt försök att utesluta Huawei, efter att bolaget hotat med rättsliga åtgärder, skriver Politico.
Huawei, som är en nyckelspelare inom solcellsteknik och smarta nät, hävdade att en uteslutning skulle bryta mot EU:s konkurrensregler.
SPE blev rädda för att förlora både lobbytillgång och juridisk trovärdighet vilket gjorde att de backade.
Teknikjätte i centrum för EU:s gröna geopolitik
Bakom dramat ligger förutom mutanklagelserna mot Huawei även EU:s ambition att minska beroendet av Kina inom den gröna omställningen.
Samtidigt har kinesiska bolag vuxit sig centrala i Europas energikedjor, med allt ifrån solpaneler till batterier.
Läs mer:
Solenergi tar världen med storm. Dagens PS
För investerare är signalen dubbel. EU vill skydda sin tekniksektor, men har svårt att bryta sig loss från billig och avancerad kinesisk produktion.
Det innebär både risker och möjligheter. där europeiska bolag inom “clean tech” kan vinna på minskad import, men också drabbas av högre kostnader på kort sikt.
“Det här visar hur sårbar EU:s gröna industri är. Teknikfrågor har blivit säkerhetspolitik och nu även finanspolitik” säger en Brysselkälla till Politico.
Senaste nytt
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Marknaden påverkas av teknikjättens seger
På börsen kan konflikten ge ringar på vattnet. Europeiska solcellsbolag som Enphase, SMA Solar och Meyer Burger påverkas redan av konkurrensen från Kinesiskt.
Läs mer:
Enormt solkraftverk stänger – tekniken sprang ifrån. Realtid
EU:s tuffare linje mot kinesiska aktörer kan på kort sikt ge europeiska bolag ett uppsving, men det kan snabbt vända när kostnaderna stiger.
För Huawei handlar det om överlevnad på en strategisk marknad.
Samtidigt vill EU visa att den gröna omställningen kan stå på egna ben, utan kinesiska teknikjättar i kulisserna.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Senaste nytt
Debatt: Högt pris när staten leker riskkapitalist
Northvolts krasch och Stegras allvarliga kris är två skrämmande exempel på statligt slöseri som drabbar skattebetalare och småföretagare, anser Företagarnas chefekonom. Karl Ernlund, som han heter, konstaterar i ett debattinlägg på Altinget att politiker och byråkrater är ivriga att klippa band i kostsamma industrisatsningar som exempelvis Northvolt och krisande Stegra. ”Storskaliga projekt ger ofta bättre …
Miljardärens brutala råd för den som vill bli rik
För vissa handlar framgång om balans. För Grant Cardone handlar det om total besatthet. Det talas ofta om att miljonärer blir rika tack vare sina tankesätt och vanor.? Det handlar bland annat om att tänka stort och att förhandla allt. Någon som gjort sig känd för ett något hårdare budskap är den amerikanske fastighetsmiljardären och …
Försökte smyga med vd-bytet – straffades direkt
Den stora försvarskoncernen försökte smyga med sin vd-avgång. Det gick så där. När börsen stängde var kursen ned 18,3 procent. Stora, norska försvarskoncernen Kongsberg har som branschen i övrigt seglat fram på en kraftigt upprustad räkmacka. Igår blev det tvärnit när nästan en femtedel av delikatesserna i form av marknadsvärde försvann. Illa nog i sig, …
Skräckresor trendar: "Grät av rädsla – vill göra om det"
En växande grupp resenärer söker kalla kårar och möten med det övernaturliga när de åker på semester, och rädsla har blivit till en miljardindustri. Fenomenet kallas paranormal turism – och enligt CNN har det vuxit till en miljardindustri. Och under Halloween är det högsäsong för skräcksökarna. En av entusiasterna är Ashley Wiseman, sjuksköterska från Connecticut, …
Teknikjätten pressade EU:s sol-lobby till reträtt
Ett lobbydrama i Bryssel visar hur EU:s gröna industri allt mer fångas mellan politik, juridik och Kina-beroende. Kinesiska Huawei, världens största producent av telekommunikationsutrustning, anklagas för att med mutor otillbörligt försökt påverka olika EU-institutioner. Anklagelserna ledde till att EU startade en utredning varpå SolarPower Europe, SPE, den mäktigaste lobbyorganisationen inom solenergi uteslöt Huawei att medverka. …