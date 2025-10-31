Teknikjätten pressade EU:s sol-lobby till reträtt

Kinesiska Huawei, världens största producent av telekommunikationsutrustning, anklagas för att med mutor otillbörligt försökt påverka olika EU-institutioner.

Anklagelserna ledde till att EU startade en utredning varpå SolarPower Europe, SPE, den mäktigaste lobbyorganisationen inom solenergi uteslöt Huawei att medverka.

Men nu har SPE pausat sitt försök att utesluta Huawei, efter att bolaget hotat med rättsliga åtgärder, skriver Politico.

Huawei, som är en nyckelspelare inom solcellsteknik och smarta nät, hävdade att en uteslutning skulle bryta mot EU:s konkurrensregler.

SPE blev rädda för att förlora både lobbytillgång och juridisk trovärdighet vilket gjorde att de backade.

Teknikjätte i centrum för EU:s gröna geopolitik

Bakom dramat ligger förutom mutanklagelserna mot Huawei även EU:s ambition att minska beroendet av Kina inom den gröna omställningen.

Samtidigt har kinesiska bolag vuxit sig centrala i Europas energikedjor, med allt ifrån solpaneler till batterier.

För investerare är signalen dubbel. EU vill skydda sin tekniksektor, men har svårt att bryta sig loss från billig och avancerad kinesisk produktion.

Det innebär både risker och möjligheter. där europeiska bolag inom “clean tech” kan vinna på minskad import, men också drabbas av högre kostnader på kort sikt.

“Det här visar hur sårbar EU:s gröna industri är. Teknikfrågor har blivit säkerhetspolitik och nu även finanspolitik” säger en Brysselkälla till Politico.