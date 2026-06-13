3,87 miljoner kortuppgifter stulna – genom "nätfiske för nybörjare"

AI bakom bluffarna

AI har, inte helt oväntat, varit en viktig del av upplägget.

Bedragarna ska ha använt en särskild programvara, kallad Outsider, som beskrivs som ett slags färdigt verktyg för nätfiske. För 88 dollar i veckan, eller 200 dollar i månaden, kunde andra kriminella köpa tillgång till systemet.

Med hjälp av verktyget gick det att skapa falska webbplatser som imiterade riktiga företag, banker, myndigheter och butiker. Enligt Google fanns fler än 290 färdiga mallar som kunde användas för att bygga kopior av riktiga sajter ”på några minuter”.

Google beskriver själv systemet som ett sorts ”nätfiske för nybörjare”.

Stal kortuppgifter i realtid

När offren skrev in sina uppgifter på de falska sajterna kunde bedragarna ta emot informationen direkt via plattformen. Det handlade bland annat om lösenord, engångskoder och finansiell information.

Enligt Google samarbetade de misstänkta bedragarna öppet i Telegram-kanaler. Där kunde de utbilda varandra, diskutera strategier och utveckla nya bedrägerier.

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”Företaget samordnar fräckt sina insatser i öppna och till stor del okodade diskussioner på Telegram”, skriver Google i sin stämningsansökan.

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FBI: 3,87 miljoner kortuppgifter

FBI uppger att myndigheten, tillsammans med Google och Lumen’s Black Lotus Labs, har beslagtagit flera domäner som använts av cyberbrottslingarna. Även Shopify-butiker och konton kopplade till verksamheten ska ha tagits över.

Enligt FBI har Outsiders phishingplattform sedan juli 2023 gjort det möjligt för kriminella att stjäla uppskattningsvis 3,87 miljoner kreditkortsuppgifter med motsvarande förluster på omkring 1,9 miljarder dollar.

Nu vill Google att domstolen stoppar nätverket från att fortsätta sin verksamhet. Bolaget kräver också skadestånd.

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