Äntligen gör AI lite nytta på riktigt. Nu finns AI-laserförsvaret som gör slut på alla myggor du har där hemma – en gång för alla.
Äntligen: Nu kan AI fånga mygg också
Få säger emot den som påstår att det här med mygg är ett av sommarens största irritationsmoment.
Genom åren har olika metoder utvecklats för att få bort myggen, allt från myggnät och myggmedel till elektriska myggdödare.
Nu kommer ett nytt, tekniskt framsteg som påstås fungera – och då handlar det, som allt annat nu för tiden, om AI.
En ingenjör har designat ett AI-laserförsvarssystem som sägs få bort alla myggor.
Systemet använder, enkelt uttryckt, en kamera för att upptäcka insekter och en laser för att omedelbart förbränna dem.
Än så länge har ingenjören, Steven Cheng, enbart skapat myggdödaren för personligt bruk, men bedömare konstaterar att hans innovation kan vara den definitiva lösningen för oss som vill slippa de irriterande flygfäna.
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Lät sig bitas hundratals gånger
För att designa uppfinningen förklarar Steven Cheng att han först behövde en databas med myggornas beteende, refererar El Economista.
För att skapa den var han tvungen att ”bli biten hundratals gånger”, berättar han, för att fånga nog många bilder och videor av hur insekterna rör sig.
Med hjälp av denna egenskapade databas om myggor använde han ett DSLR-kamerasystem med ett zoom-objektiv med hög förstoring, för att förbättra systemets noggrannhet i detekteringen.
Cheng säger att modellens prestanda är ”ganska bra”, i bemärkelsen att den tillförlitligt skiljer myggor från bakgrundsljud.
”Förkolnade rester”
Med detekteringssystemet installerat fokuserade Cheng på responssystemet. Han integrerade en laser som, med hans egna ord, var kalibrerad för att ”omedelbart förvandla myggor till förkolnade rester”.
Lasern kan rotera och svänga i alla riktningar och röra sig tillräckligt snabbt och exakt för att skjuta ner sitt mål.
Cheng garderade sig kring säkerheten med att lägga till en andra vidvinkelkamera för att upptäcka människor och brandfarligt material i närheten.
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Myggen borta efter en natt
Om systemet identifierar någon överlappning mellan dessa objekt och ett potentiellt mål, avaktiverar det lasern.
Denna säkerhetsfunktion förhindrar att enheten aktiveras när det finns risk för oavsiktlig skada, säger Cheng.
Det samlade resultatet? Jo, efter att ha installerat den i sitt hem hävdar Steven Chang att alla myggor i hans hus ”framgångsrikt eliminerats” på bara en natts drift.
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