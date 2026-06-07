Äntligen: Nu kan AI fånga mygg också

Nu kommer ett nytt, tekniskt framsteg som påstås fungera – och då handlar det, som allt annat nu för tiden, om AI.

En ingenjör har designat ett AI-laserförsvarssystem som sägs få bort alla myggor.

Systemet använder, enkelt uttryckt, en kamera för att upptäcka insekter och en laser för att omedelbart förbränna dem.

Än så länge har ingenjören, Steven Cheng, enbart skapat myggdödaren för personligt bruk, men bedömare konstaterar att hans innovation kan vara den definitiva lösningen för oss som vill slippa de irriterande flygfäna.

Därför ska myggorna få medicin. Dagens PS

Lät sig bitas hundratals gånger

För att designa uppfinningen förklarar Steven Cheng att han först behövde en databas med myggornas beteende, refererar El Economista.

För att skapa den var han tvungen att ”bli biten hundratals gånger”, berättar han, för att fånga nog många bilder och videor av hur insekterna rör sig.

Med hjälp av denna egenskapade databas om myggor använde han ett DSLR-kamerasystem med ett zoom-objektiv med hög förstoring, för att förbättra systemets noggrannhet i detekteringen.

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Cheng säger att modellens prestanda är ”ganska bra”, i bemärkelsen att den tillförlitligt skiljer myggor från bakgrundsljud.

Konstig rättstvist? Det är bara förnamnet. Dagens PS