Nu ska polackerna lära sig dricka svenskt kaffe

”Finns det svenskt kaffe på grisfesten” var undertiteln på första ”Sällskapsresan”, släppt av Lasse Åberg 1980.

I dag, eller åtminstone snart, kan svaret bli ”Ja, i vart fall om grisfesten är i Polen”.

Marknadsledande kafferosteriet Löfbergs i Karlstad satsar nämligen på att lägga under sig en ny marknad och siktar på Polen.

Omräknat i koppar produceras varje dag tolv miljoner koppar kaffe hos Löfbergs och av dessa går redan i dag hälften på export.

”Vi gör en satsning i Polen och tar hjälp av en kille där som har bra erfarenheter. Det gäller att lära sig marknaden, men vi ser en enorm potential där”, säger kommunikationschefen Anders Thorén hos NWT.

”Svenskt brukar fungerar bra”

Den polska partnern heter Tomasz Gruszczynski och har lång erfarenhet från detaljhandeln.

Han påpekar att svenska varumärken brukar fungera bra i Polen och att polackerna tycker om företag som arbetar med hållbarhet.

Anders Thorén menar att internationell expansion för Löfbergs är bra även för Karlstad och Värmland.

”Det är bra när vi gör investeringar i Karlstad och framöver kommer vi att växa i Välsviken, vilket tillväxten driver på”, påpekar han.

