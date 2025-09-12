Dagens PS
Nu ska polackerna lära sig dricka svenskt kaffe

Löfbergs satsar på export till Polen
Vacker vy över Karlstad och Kaffeskrapan, Löfbergs rosteris mäktiga byggnad i centrala delen av stan. Nu ska Löfbergs satsa på export till Polen. (Foto: Erik Simander/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Starkt, svenskt och på export. Det handlar om Värmlands främsta exportprodukt, snart på väg till förväntansfulla polacker.

”Finns det svenskt kaffe på grisfesten” var undertiteln på första ”Sällskapsresan”, släppt av Lasse Åberg 1980.

I dag, eller åtminstone snart, kan svaret bli ”Ja, i vart fall om grisfesten är i Polen”.

Marknadsledande kafferosteriet Löfbergs i Karlstad satsar nämligen på att lägga under sig en ny marknad och siktar på Polen.

Omräknat i koppar produceras varje dag tolv miljoner koppar kaffe hos Löfbergs och av dessa går redan i dag hälften på export.

”Vi gör en satsning i Polen och tar hjälp av en kille där som har bra erfarenheter. Det gäller att lära sig marknaden, men vi ser en enorm potential där”, säger kommunikationschefen Anders Thorén hos NWT.

Var fjärde kopp kaffe från Karlstad. Dagens PS

”Svenskt brukar fungerar bra”

Den polska partnern heter Tomasz Gruszczynski och har lång erfarenhet från detaljhandeln.

Han påpekar att svenska varumärken brukar fungera bra i Polen och att polackerna tycker om företag som arbetar med hållbarhet.

Anders Thorén menar att internationell expansion för Löfbergs är bra även för Karlstad och Värmland.

”Det är bra när vi gör investeringar i Karlstad och framöver kommer vi att växa i Välsviken, vilket tillväxten driver på”, påpekar han.

Succé överallt – nobbas på hemmaplan. Dagens PS

Gevalia i Gävle kan få en ny ägare och kanske till och med en som mer aktivt bryr sig om varumärket än nuvarande rosteriägare. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Får ny internationell ägare?

På den svenska kaffemarknad som sett likadan ut sedan Hedenhös, har två större saker hänt den senaste tiden.

För ett par veckor berättade Di att amerikanska kaffe- och läskjätten Keurig Dr Pepper lagt ett bud på JDE Peet´s som äger Gevalia, men inte visat något större intresse för varumärket över huvud taget.

En ny ägare till rosteriet i Gävle skulle inte påverka kaffemarknaden i Sverige särskilt mycket, tror Anders Thorén.

”De har tillhört ett multinationellt bolag länge, så det förändrar ingenting egentligen. Det blir nog business as usual för alla”, är hans kommentar.

Tar inte över Lindvalls

Den andra nyheten handlar om Lindvalls där Dagens PS kunnat berätta att det anrika kafferosteriet är hotat.

Företaget måste riva sitt rosteri i centrala Uppsala efter mer än 100 år och vd Ulf Lindvall letar nu intensivt efter lösningar.

”Vi tittar på olika lösningar för att Lindvalls kaffe ska kunna överleva som varumärke, men vi kommer inte att kunna fortsätta rosta vårt kaffe själva”, har Lindvall sagt.

Det är dock inte aktuellt att rostningen hamnar i Karlstad, enligt Löfbergs besked.

”Det är tråkigt att ett så anrikt och familjeägt bolag hamnar i den här situationen, men vi fokuserar på att rosta vårt kaffe”, säger Anders Thorén.

Klassiska företaget tvingas bort efter 108 år. Dagens PS

Kaffeprisets oväntade räddare i nöden. Realtid

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

