Klartecken: Här ska kärnavfallet slutförvaras

I bruk sedan 1992

ANNONS

Hittills har mycket lågaktivt avfall hanterats i Olkiluotos befintliga VLJ-förvar, som togs i drift 1992.

Förvaret består av två bergrumssilor, en förbindelsehall och tillhörande hjälputrymmen, anlagda på 60–100 meters djup i urberget.

Den nya anläggningen ska placeras i närheten av VLJ-förvaret och får en total volym på cirka 45 200 kubikmeter. Av detta får upp till 10 000 kubikmeter utgöras av radioaktivt avfall.

Avfallet ska sorteras efter typ, förpackas och täckas med jordlager i ett markförvar.

”I ett markförvar packas mycket lågaktivt avfall efter avfallstyp och täcks med ett jordlager”, uppger bolaget.

Själva driften av anläggningen inleds tidigast 2028.

Turbinhallen i Forsmark 3. Medan Sverige ännu inte nått dit är Finland nu nära att godkänna ett slutförvar även för använt kärnbränsle. (Foto: Pontus Lundahl/TT)

Förvaras på 430 meters djup

Parallellt med detta närmar sig Finland nästa steg när det gäller använt kärnbränsle och är nära klartecken till det djupa slutförvaret Onkalo.

ANNONS

Där ska använt kärnbränsle kapslas in i kopparkapslar, omges av bentonit-lera och placeras i kristallint berg på 400-430 meters djup.

Finland har i dag fem kärnkraftsreaktorer i drift och de står för ungefär en tredjedel av landets elproduktion.

Samtidigt pågår i Finland, liksom i Sverige, diskussioner kring SMR, små modulära reaktorer, för el- och värmeproduktion.

Fritt fram för kärnkraft vid kusterna. Dagens PS

