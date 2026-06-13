Finland har gett grönt ljus till ett nytt slutförvar för radioaktivt kärnavfall. Tillståndet gäller ända till och med år 2095.
Klartecken: Här ska kärnavfallet slutförvaras
Det handlar om slutförvaring på två nivåer när Finland nu tar avgörande steg kring slutförvar av radioaktivt avfall från kärnkraft.
Det är, naturligtvis, inte så att frågan om säker förvaring av kärnavfallet ett oräkneligt antal generationer framåt, är löst men Finland har valt att gå vidare.
Vårt östra grannland har gett grönt ljus för ett nytt slutförvar av lågaktivt radioaktivt avfall vid kärnkraftsområdet Olkiluoto.
Den finska strålsäkerhetsmyndigheten Stuk har utfärdat ett driftstillstånd för förvaret och detta tillstånd gäller fram till år 2095.
Anläggningen ska drivas av kärnkraftsbolaget Teollisuuden Voima Oyj.
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Kräver inte samma förvar
Det mycket lågaktiva avfallet bedöms inte vara skadligt för människor eller miljö. Det rör sig om sådant som skyddsplast, skyddskläder och annat material som använts vid underhållsstopp på kärnkraftverket.
Avfallstypen skiljer sig tydligt från högaktivt kärnbränsle och kräver inte samma tekniska barriärer eller djupa bergförvar, skriver Energinyheter.
I bruk sedan 1992
Hittills har mycket lågaktivt avfall hanterats i Olkiluotos befintliga VLJ-förvar, som togs i drift 1992.
Förvaret består av två bergrumssilor, en förbindelsehall och tillhörande hjälputrymmen, anlagda på 60–100 meters djup i urberget.
Den nya anläggningen ska placeras i närheten av VLJ-förvaret och får en total volym på cirka 45 200 kubikmeter. Av detta får upp till 10 000 kubikmeter utgöras av radioaktivt avfall.
Avfallet ska sorteras efter typ, förpackas och täckas med jordlager i ett markförvar.
”I ett markförvar packas mycket lågaktivt avfall efter avfallstyp och täcks med ett jordlager”, uppger bolaget.
Själva driften av anläggningen inleds tidigast 2028.
Förvaras på 430 meters djup
Parallellt med detta närmar sig Finland nästa steg när det gäller använt kärnbränsle och är nära klartecken till det djupa slutförvaret Onkalo.
Där ska använt kärnbränsle kapslas in i kopparkapslar, omges av bentonit-lera och placeras i kristallint berg på 400-430 meters djup.
Finland har i dag fem kärnkraftsreaktorer i drift och de står för ungefär en tredjedel av landets elproduktion.
Samtidigt pågår i Finland, liksom i Sverige, diskussioner kring SMR, små modulära reaktorer, för el- och värmeproduktion.