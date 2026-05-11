"Politikerna har verkligen dragit in religionen i maktens korridorer"

Religionen har åter blivit hårdvaluta i världspolitiken. Politiker som tidigare höll tron på armlängds avstånd omger sig nu med präster, pastorer och bibelcitat för att vinna legitimitet och mobilisera väljare.

Det menar kyrkohistorikern och författaren Joel Halldorf i samtal med programledaren Lennart Ekdal i ”Ekdals perspektiv”.

”Politikerna har verkligen dragit in religionen i maktens korridorer”, säger Halldorf.

I hans nya boken Makten och det heliga beskriver han hur religion blivit ett politiskt kapital i en tid där traditionella ideologier tappat kraft.

Han pekar på hur både Donald Trump och Vladimir Putin använder religiösa symboler för att förstärka sin auktoritet.

”Trump omger sig regelbundet med pastorer som ber för honom. Putin har gärna fototillfällen med rysk-ortodoxa präster”, säger Halldorf.

Enligt honom handlar det inte främst om personlig tro utan om makt och mobilisering.

”Religionen ger någonting som är värt att dö för.”

”Trump blev en livvakt”

Samtalet kretsar länge kring stödet för Trump bland amerikanska evangelikaler. Trots att Halldorf beskriver presidenten som långt ifrån traditionellt from röstade 83 procent av gruppen på honom i valet 2024.

“Man väljer Trump till att börja med inte som en andlig vägledare utan som en slags livvakt”, säger han.

Halldorf menar att många konservativa kristna drivs av rädsla för att förlora kulturell makt och status i ett allt mer sekulariserat och mångkulturellt USA.

“Du frågar inte så mycket om din livvakts karaktär så länge han kan slå ner dina fiender.”

Han varnar samtidigt för att kyrkor riskerar att bli naiva inför cyniska politiska strategier.

”Det finns en vilja att utnyttja ett religiöst kapital idag som inte bottnar i personens karaktär och tro.”

Sverige följer efter

Även i Sverige ser Halldorf tecken på ett skifte. I ett land som länge betraktats som ett av världens mest sekulariserade börjar politiker åter använda religiöst färgad retorik.

Han nämner bland andra Nooshi Dadgostar, Alice Bah Kuhnke och Amanda Lind som exempel på politiker som offentligt lyft fram kristna budskap eller sin religiösa bakgrund.

“På 80-talet dolde man det kanske lite. Nu lägger man gärna upp en bild på sig själv när man tänder ett ljus i Svenska kyrkan.”

Bakgrunden är enligt Halldorf ett ideologiskt vakuum där klassiska idéströmningar tappat sin attraktionskraft.

“Så länge det finns det här vakuumet i politiken kommer religionen tränga sig in där.”

Samtidigt varnar han för att sammanblandningen mellan tro och makt kan bli farlig.

“När kyrkan dras in på det sättet i makten så blir det väldigt korrumperande.”

