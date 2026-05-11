"Politikerna har verkligen dragit in religionen i maktens korridorer"

I hans nya boken Makten och det heliga beskriver han hur religion blivit ett politiskt kapital i en tid där traditionella ideologier tappat kraft.

Han pekar på hur både Donald Trump och Vladimir Putin använder religiösa symboler för att förstärka sin auktoritet.

”Trump omger sig regelbundet med pastorer som ber för honom. Putin har gärna fototillfällen med rysk-ortodoxa präster”, säger Halldorf.

Enligt honom handlar det inte främst om personlig tro utan om makt och mobilisering.

”Religionen ger någonting som är värt att dö för.”

”Trump blev en livvakt”

Samtalet kretsar länge kring stödet för Trump bland amerikanska evangelikaler. Trots att Halldorf beskriver presidenten som långt ifrån traditionellt from röstade 83 procent av gruppen på honom i valet 2024.

“Man väljer Trump till att börja med inte som en andlig vägledare utan som en slags livvakt”, säger han.

Halldorf menar att många konservativa kristna drivs av rädsla för att förlora kulturell makt och status i ett allt mer sekulariserat och mångkulturellt USA.

“Du frågar inte så mycket om din livvakts karaktär så länge han kan slå ner dina fiender.”

Han varnar samtidigt för att kyrkor riskerar att bli naiva inför cyniska politiska strategier.

”Det finns en vilja att utnyttja ett religiöst kapital idag som inte bottnar i personens karaktär och tro.”