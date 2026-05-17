75 procent färre på stämmorna – trots att nästan 3 miljoner svenskar äger aktier

Investor försöker öppna upp

Investor, Sveriges mest ägda aktie, har försökt ta steg i rätt riktning. Före den formella stämman bjuder bolaget in till en 45 minuter lång frågestund med vd Christian Cederholm och ordförande Jakob Wallenberg.

Det är ett försök att skapa dialog med aktieägarna. Men Ingnäs menar att det inte räcker.

”Det är inte bara bolagens fel. Det är även vi aktieägare. Varför har vi inte ett kompisgäng som går på bolagsstämman och sen går vi ut och käkar efteråt?”

Woodstock för kapitalister

Ingnäs har själv besökt det som ofta kallas Woodstock för bolagsstämmor. Berkshire Hathaways årsstämma i Omaha samlade över 50 000 personer. Kön bildades redan klockan fem på morgonen. Evenemanget pågick i tre dagar.

”Det hade varit fantastiskt att få uppleva det i Sverige. Och vi har förutsättningarna”, säger Ingnäs.

Tre konkreta förslag

Vad behövs då för att skapa en svensk stämmofest? Ingnäs lyfter tre punkter, delvis med stöd från Aktiespararna.

1. Bättre tider. De flesta stämmor ligger mitt på dagen, på en vardag. Det gör det svårt för yrkesarbetande att delta. Kvällar och helger skulle öppna upp. Spiltan, med fondprofilen Per H Börjesson i spetsen, har redan testat konceptet med viss framgång.

2. Bättre värdskap. Aktiespararna rapporterar att medlemmar märkt av snålare fika och sämre mat på stämmorna. Småsaker, men det spelar roll.

3. Gör det till ett event. Berkshire Hathaway har mässhallar, produktutställningar och timslånga frågestunder. Svenska bolag behöver inte kopiera formatet rakt av, men kan ta inspiration.

Aktieägarna har också ett ansvar

Ingnäs betonar att ansvaret inte bara ligger hos bolagen. Småsparare som äger aktier i ett bolag borde gå på stämman, ställa frågor och engagera sig.

”Gå dit och kräv bättre fika”, sammanfattar han.

Under stämmosäsongen i april och maj avgörs frågor om utdelningar, styrelseplatser och bolagets framtid. Med 256 miljarder kronor i utdelningar under 2026 finns det goda skäl att dyka upp.