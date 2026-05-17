75 procent färre på stämmorna – trots att nästan 3 miljoner svenskar äger aktier

Aktier är en folksport i Sverige. Ändå har deltagandet på bolagsstämmorna rasat med tre fjärdedelar på 20 år. Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs menar att det finns enkla sätt att vända trenden.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Aktier är en folksport i Sverige. Ändå har deltagandet på bolagsstämmorna rasat med tre fjärdedelar på 20 år. Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs menar att det finns enkla sätt att vända trenden.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Sverige har en av världens starkaste aktiekulturer. Nästan 3 miljoner svenskar äger aktier och över 4 miljoner har ett ISK-konto. Ändå ekar det tomt på bolagsstämmorna.
Enligt Euroclear, som för statistik över närvaron, är det 75 procent färre deltagare på stämmorna i dag jämfört med för 20 år sedan.
”Om man ställer de här bolagsstämmorna mot den fantastiska aktiekulturen, där aktier är en folksport, då borde det vara folkfest. Det borde strömma in folk”, säger David Ingnäs, ekonomiskribent på Dagens PS.
Ingnäs pekar på flera förklaringar. En viktig faktor är att det svenska aktiesparandet helt enkelt fungerar väl. När allting rullar på finns det inget som driver småspararna till stämmolokalen.
Aktiespararna har som organisation tappat ungefär hälften av sina medlemmar under de senaste decennierna. Mönstret är detsamma som för bostadsrättsföreningar. Fungerar det bra stannar folk hemma.
Dessutom har informationslandskapet förändrats. Förr var bolagsstämman ett viktigt informationstillfälle. I dag är allt redan tillgängligt digitalt.
Investor, Sveriges mest ägda aktie, har försökt ta steg i rätt riktning. Före den formella stämman bjuder bolaget in till en 45 minuter lång frågestund med vd Christian Cederholm och ordförande Jakob Wallenberg.
Det är ett försök att skapa dialog med aktieägarna. Men Ingnäs menar att det inte räcker.
”Det är inte bara bolagens fel. Det är även vi aktieägare. Varför har vi inte ett kompisgäng som går på bolagsstämman och sen går vi ut och käkar efteråt?”
Ingnäs har själv besökt det som ofta kallas Woodstock för bolagsstämmor. Berkshire Hathaways årsstämma i Omaha samlade över 50 000 personer. Kön bildades redan klockan fem på morgonen. Evenemanget pågick i tre dagar.
”Det hade varit fantastiskt att få uppleva det i Sverige. Och vi har förutsättningarna”, säger Ingnäs.
Vad behövs då för att skapa en svensk stämmofest? Ingnäs lyfter tre punkter, delvis med stöd från Aktiespararna.
1. Bättre tider. De flesta stämmor ligger mitt på dagen, på en vardag. Det gör det svårt för yrkesarbetande att delta. Kvällar och helger skulle öppna upp. Spiltan, med fondprofilen Per H Börjesson i spetsen, har redan testat konceptet med viss framgång.
2. Bättre värdskap. Aktiespararna rapporterar att medlemmar märkt av snålare fika och sämre mat på stämmorna. Småsaker, men det spelar roll.
3. Gör det till ett event. Berkshire Hathaway har mässhallar, produktutställningar och timslånga frågestunder. Svenska bolag behöver inte kopiera formatet rakt av, men kan ta inspiration.
Ingnäs betonar att ansvaret inte bara ligger hos bolagen. Småsparare som äger aktier i ett bolag borde gå på stämman, ställa frågor och engagera sig.
”Gå dit och kräv bättre fika”, sammanfattar han.
Under stämmosäsongen i april och maj avgörs frågor om utdelningar, styrelseplatser och bolagets framtid. Med 256 miljarder kronor i utdelningar under 2026 finns det goda skäl att dyka upp.
Börsen kastas mellan hopp och oro. Ena dagen stiger kurserna kraftigt på rubriker om fred, nästa dag faller marknaden tillbaka när krigshot och brutna förhandlingar tar över. I det läget försöker många småsparare göra snabba klipp. Men enligt David Ingnäs, ekonomiskribent på Dagens PS, är det en strategi som kan bli dyr. ”Det är en …
Religionen har åter blivit hårdvaluta i världspolitiken. Politiker som tidigare höll tron på armlängds avstånd omger sig nu med präster, pastorer och bibelcitat för att vinna legitimitet och mobilisera väljare. Det menar kyrkohistorikern och författaren Joel Halldorf i samtal med programledaren Lennart Ekdal i ”Ekdals perspektiv”. ”Politikerna har verkligen dragit in religionen i maktens korridorer”, …
Det är oroligt i världen. Krig, bränslepriser och resebolag som svettas i kvartalsrapporterna. Men i ena änden av marknaden händer något annat. Där fortsätter rika resenärer att boka, betala och ibland till och med lämna planet för att flyga vidare ut i rymden. Charlotte Blum, vd för Unlimited Travel Group, sitter mitt i detta segment. …
Det pratas om bränslebrist, stigande biljettpriser och ett flygkaos som ingen riktigt kan sätta fingret på. Samtidigt öppnas 13 nya linjer från Arlanda. Det låter motsägelsefullt. Det är det också. ”Det är lite dubbla bilder just nu. Det pratas om ransonering på flygbränsle, samtidigt som nya linjer öppnar på Arlanda”, säger Perfect Weekends redaktör Viggo …
En gång stod krögaren själv i dörren. Nu står koncernerna där, ofta med en krogkung i kulissen. Mindre personlighet, mer struktur. Frågan är om det är sämre. Eller bara mer vuxet. Christopher Roos, vd och delägare i Gastro Hospitality, driver i dag nio restaurangenheter i Stockholm med omnejd. Eller som han själv uttrycker det: ”tolv …