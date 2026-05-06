Svensk turism drar in 504 miljarder – men ändå en myra

Svensk turism står för runt två procent av BNP. Det låter som ett underbetyg på en liten myra. Men lyssnar man på Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i PS Studio blir bilden mer nyanserad.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Svensk turism står för runt två procent av BNP. Det låter som ett underbetyg på en liten myra. Men lyssnar man på Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i PS Studio blir bilden mer nyanserad.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
”Svensk turism mår helt okej.”
Förra året omsatte turismen 504 miljarder kronor enligt Tillväxtverket. Av det kom cirka 150 miljarder från utländska besökare.
”Det är ett riktigt tillskott.”
Samtidigt sätter Cavling fingret på paradoxen:
”Vi pratar mycket om besöksnäringen. Men det är en liten myra i Sverige jämfört med elefanter som bilindustrin och gruvnäringen.”
Två procent av BNP är långt ifrån nivåerna i Sydeuropa. Där kan turismen stå för 20 till 30 procent.
Det verkliga problemet syns inte i omsättningen utan i marginalerna. Nyckelordet är Revpar.
”Du kan ju sälja ut ett hotell genom att bara sänka priserna.”
Och där ligger utmaningen just nu i Stockholm.
”Man har lyckats sälja många hotellrum i Stockholm, men till ett lägre pris.”
Det är bra för gästerna. Mindre bra för lönsamheten.
”Revpar är valutan som man pressar upp priset med.”
I praktiken fungerar det som en aktiekurs.
”Det sitter människor med datorer som följer det här i sina system och på Booking 24/7. Precis som att man följer en aktiekurs.”
Det är inte särskilt komplicerat att flyga från Sveriges största flygplats Arlanda eller någon annan flygplats i Sverige. Men det finns en tydlig gräns.
Varför blir det då bara två procent av BNP. Enligt Cavling handlar det inte bara om väder och geografi, utan om prioriteringar.
”I Sveriges regering vet inte den som är ansvarig att jag har det här ansvaret för svensk turism också.”
Det är en formulering som är både spetsig och ganska träffande.
I länder där turismen är större finns en tydlig politisk riktning och ofta en dedikerad turistministerr. I Sverige är den mer diffus.
En annan faktor är tillgängligheten. Här är Cavling konkret.
”Jag tycker att Arlanda borde göra samma sak som man gjorde under PIGS-krisen.”
Han syftar på Portugal, som under eurokrisen för några år sedan lockade lågprisbolag med kraftigt sänkta avgifter.
”Alla lågprisbolag ska få landa gratis i två tre år. Sen kommer hela samhället att blomstra upp.”
Det är en enkel idé. Och potentiellt dyr. Men effekten skulle märkas snabbt.
Valborg var en gång brasor, björkris och lite för kalla skor. Nu är det en weekend med boardingkort, handbagage och tre nätter i en europeisk storstad.
Och hemmestern. Den återkommer varje år i diskussionen.
”Man säger alltid det.”
Men verkligheten är brutal i sin enkelhet.
”Det räcker bara att det regnar en midsommarhelg. Då löser det sig för charteroperatörerna.”
Svensken vill ha en vecka i solen. Punkt.
”Vi har behov av den här veckan i solen. Det är den vi vill ha.”
Nu ryker ännu en “gratisgrej” i flyget. Den här gången är det handbagaget och kabinväska som får stryka på foten. Slut på kabinväskan som standard Från
Allt fler är vi som använder sig av AI-chattar. Men det som skrivs där både i privat och i jobbsyfte är i en juridisk gråzon. ”Det börjar visa sig är att man ska vara väldigt försiktig med vad man skriver i de här AI-chattarna”, säger Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist som kikat närmare på frågan. Se …
Reglerna för att komma åt penningtvätt har skruvats åt tum för tum under decennier. Änder fortsätter de kriminellas aktivitet på höga nivåer. ”Forskare menar att de hårdare regelverken inte hjälper”, säger Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist i PS Studio och lyfter istället risken att oskyldiga privatpersoner hamnar i kläm. Se även: Därför påverkar rusande kolpriser även …
Ali Leylani, styrelseledamot i Stockholm AI och grundare av försvars-AI-bolaget Echo Alpha, ser hur Sverige kan bli ledande inom ansvarsfull AI. Men det kräver att vi slutar springa i techbolagens råttjakt och börjar bygga en egen väg framåt. I Ekdal Perspektiv den här veckan mötervi en expert som levt med AI i tio år. Ali …
Upsales Technology AB går in i 2026 med fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet i Q1, samtidigt som bolaget genomför en strategisk omstrukturering som skärper fokus på kärnaffären och AI-utvecklingen. Siffrorna för kvartalet visar en fortsatt positiv trend, där både intäktstillväxt och marginaler stärks jämfört med tidigare perioder. – Q1 är slut och fortsatt bra trend …
Försvarsteknik har på kort tid gått från nisch till ett av Europas mest snabbväxande investeringsteman. När modern krigföring förändras ökar efterfrågan på drönare, sensorer, mjukvara och avancerade komponenter – områden där nya bolag nu växer fram i snabb takt. Det är i den utvecklingen som Front Ventures positionerar sig. Investeringsbolaget fokuserar på tidiga tillväxtbolag inom …