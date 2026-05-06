Svensk turism drar in 504 miljarder – men ändå en myra

Svensk turism står för runt två procent av BNP. Det låter som ett underbetyg på en liten myra. Men lyssnar man på Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i PS Studio blir bilden mer nyanserad.

”Svensk turism mår helt okej.”

Förra året omsatte turismen 504 miljarder kronor enligt Tillväxtverket. Av det kom cirka 150 miljarder från utländska besökare.

”Det är ett riktigt tillskott.”

Samtidigt sätter Cavling fingret på paradoxen:

”Vi pratar mycket om besöksnäringen. Men det är en liten myra i Sverige jämfört med elefanter som bilindustrin och gruvnäringen.”

Två procent av BNP är långt ifrån nivåerna i Sydeuropa. Där kan turismen stå för 20 till 30 procent.

Scandic Anglais är ett perfekt val om du vill jobba diskret och synas subtilt. (Foto: Pressbild)

Hotellen säljer – men för billigt

Det verkliga problemet syns inte i omsättningen utan i marginalerna. Nyckelordet är Revpar.

”Du kan ju sälja ut ett hotell genom att bara sänka priserna.”

Och där ligger utmaningen just nu i Stockholm.

”Man har lyckats sälja många hotellrum i Stockholm, men till ett lägre pris.”

Det är bra för gästerna. Mindre bra för lönsamheten.

”Revpar är valutan som man pressar upp priset med.”

I praktiken fungerar det som en aktiekurs.

”Det sitter människor med datorer som följer det här i sina system och på Booking 24/7. Precis som att man följer en aktiekurs.”

Sverige saknar fokus

Varför blir det då bara två procent av BNP. Enligt Cavling handlar det inte bara om väder och geografi, utan om prioriteringar.

”I Sveriges regering vet inte den som är ansvarig att jag har det här ansvaret för svensk turism också.”

Det är en formulering som är både spetsig och ganska träffande.

I länder där turismen är större finns en tydlig politisk riktning och ofta en dedikerad turistministerr. I Sverige är den mer diffus.

Flygandet ökade förra månaden, jämfört med i fjol. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Flyget som saknas

En annan faktor är tillgängligheten. Här är Cavling konkret.

”Jag tycker att Arlanda borde göra samma sak som man gjorde under PIGS-krisen.”

Han syftar på Portugal, som under eurokrisen för några år sedan lockade lågprisbolag med kraftigt sänkta avgifter.

”Alla lågprisbolag ska få landa gratis i två tre år. Sen kommer hela samhället att blomstra upp.”

Det är en enkel idé. Och potentiellt dyr. Men effekten skulle märkas snabbt.

Svensken väljer solen ändå

Och hemmestern. Den återkommer varje år i diskussionen.

”Man säger alltid det.”

Men verkligheten är brutal i sin enkelhet.

”Det räcker bara att det regnar en midsommarhelg. Då löser det sig för charteroperatörerna.”

Svensken vill ha en vecka i solen. Punkt.

”Vi har behov av den här veckan i solen. Det är den vi vill ha.”

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

