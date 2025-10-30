Så avgörs din framtida pension redan nu – av AI

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Svensk pension satsade på fel häst

Samtidigt finns det flera exempel på när bolag går på pumpen, och svenska pensionssparare står i första ledet att betala ur sina plånböcker. Som exempelvis Northvolt och Stegra, som News55 rapporterade om nyligen.

En av de sju som klarat sig ekonomiskt senaste året, Amazon, meddelade i och med sin senaste kvartalsrapport att man säger upp 30 000 anställda. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.

Sjunde AP-fonden, med din pension som insats

En som investerat stort i de magnifika sju, som teknikjättarna i USA kallas, är svenska Sjunde AP-fonden. Med sex miljoner svenskar som via premiepensionen äger andelar i sjunde AP-fonden kan det finnas anledning att oroa sig för framtiden.

AP7 är en globalt inriktad pensionsfond som äger tusentals aktier i hela världen, men har stor exponering mot USA. Och de magnifika sju är de största innehaven.

Fyra buffertfonder

Även de fyra statliga buffertfonderna, AP1-AP4, har inte bara noterade aktier på börsen. Stegra och Northvolt var inte noterade, men kostade och fortsätter kosta svenska pensionssystemet miljardbelopp.

Men säkert är att även de fyra buffertfonderna har exponering mot de magnifika sju.

Magnifika sju ger fortsatt bra avkastning, men hur länge?

Hittills har inte techjättarna kostat svenska sparare några stora belopp i rapportsäsongen.

Men utvecklingen för exempelvis guldpriset de senaste veckorna visar att investerarna snabbt kan dra undan mattan för särskilda placeringsobjekt när vinden vänder.

Tesla och politisk oro

Tesla var den stora förloraren i fjol då aktien gick kräftgång och bolaget tyngdes av flera bakslag bland annat i försäljningen av elbilar. Under våren fick bolaget ytterligare motgångar på grund av vd Elon Musks politiska engagemang i den amerikanska regeringen som tillträdde tillsammans med återvalet av Donald Trump som president.

Men trots det har man nu återhämtat sig och går starkt framåt både i årstakt och efter kvartalsrapporten den 23 oktober, enligt Dagens Industris börssiffror. Sedan raset som varade fram till den 10 mars i år har Teslaaktien faktiskt fördubblats i värde och handlas nu för 461 dollar stycket.

AI-tyngda Google, Meta och Microsoft bestämmer din pension

Alphabet som äger Google gick också bättre än väntat, i kvartalsrapporten som presenterades på onsdagen. Aktien har stigit med 45 procent bara i år, varav 43 procent bara de senaste 3 månaderna.

Och även om Metas rapport var lite av en besvikelse i kombination med negativa uttalanden från Donald Trump de senaste dagarna och föll 8,5 procent i efterhandeln enligt Svenska Dagbladet, så har aktien faktiskt stigit med 28 procent i år, enligt Dagens Industri.

Microsoft visade på onsdagen väldigt positiva siffror i kvartalsrapporten men föll ändå rapporterar DI.

Sammanflätat virrvarr: Korsägande ökar bubbelrisk

En tidning som varnat för AI-bubblan är Affärsvärlden, som menar att börsernas beroende av de magnifika sju inte är ett lika stort problem som att de sju är invärtes beroende av varandra.

Allt fler bolag är beroende av OpenAI och varandra. Risken blir då större för att bolagen som växer samman också faller tillsammans vid eventuella bakslag som en sprucken AI-bubbla skulle innebära, skriver tidningen.

