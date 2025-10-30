Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Så avgörs din framtida pension redan nu – av AI

pension
pension avgör din framtida pension. Foto: Getty Images, Pensionsmyndigheten
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Svenska jätteaktörer som de allmänna pensionsfonderna, AMF och Swedbank Robur har gått ner sig djupt i AI-träsket. Om bubblan spricker kommer det drabba miljoner svenskars framtida pension.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

USA:s statskuld fortsätter att ticka upp samtidigt som det politiska läget är låst.
Spela klippet

USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"

29 okt. 2025
ANNONS

Appleaktien har stigit och nu är bolaget värt över 4 000 miljarder dollar, och Nvidia är värt över 5 000 miljarder dollar. De sju största teknikaktierna i USA leder sedan länge världens börser. Och om de faller, exempelvis om AI-bubblan spricker, så kommer det att få långtgående konsekvenser för alla investerare.

Och då ingår miljoner svenska pensionssparare.

MISSA INTE: Sjuksköterskan har 6,5 miljoner – när kan hon gå i pension?

Magnifika sju teknikjättar allt mer AI-beroende

I “de magnifika sju” ingår Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta och Tesla.

De sju techjättarnas värde motsvarar en tredjedel av hela amerikanska storbolagsindex S&P 500, men har gått sämre än övriga bolagssnittet under året som gått. Global oro tillsammans med en risk för bubbla i de amerikanska teknikjättarna gör att många investerare drar sig för att stoppa in mer pengar i bolagen.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

26 okt. 2025

Svensk pension satsade på fel häst

Samtidigt finns det flera exempel på när bolag går på pumpen, och svenska pensionssparare står i första ledet att betala ur sina plånböcker. Som exempelvis Northvolt och Stegra, som News55 rapporterade om nyligen.

En av de sju som klarat sig ekonomiskt senaste året, Amazon, meddelade i och med sin senaste kvartalsrapport att man säger upp 30 000 anställda. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.

ANNONS

Sjunde AP-fonden, med din pension som insats

En som investerat stort i de magnifika sju, som teknikjättarna i USA kallas, är svenska Sjunde AP-fonden. Med sex miljoner svenskar som via premiepensionen äger andelar i sjunde AP-fonden kan det finnas anledning att oroa sig för framtiden.

AP7 är en globalt inriktad pensionsfond som äger tusentals aktier i hela världen, men har stor exponering mot USA. Och de magnifika sju är de största innehaven.

Fyra buffertfonder

Även de fyra statliga buffertfonderna, AP1-AP4, har inte bara noterade aktier på börsen. Stegra och Northvolt var inte noterade, men kostade och fortsätter kosta svenska pensionssystemet miljardbelopp.

Men säkert är att även de fyra buffertfonderna har exponering mot de magnifika sju.

Magnifika sju ger fortsatt bra avkastning, men hur länge?

Hittills har inte techjättarna kostat svenska sparare några stora belopp i rapportsäsongen.

Men utvecklingen för exempelvis guldpriset de senaste veckorna visar att investerarna snabbt kan dra undan mattan för särskilda placeringsobjekt när vinden vänder.

ANNONS

Tesla och politisk oro

Tesla var den stora förloraren i fjol då aktien gick kräftgång och bolaget tyngdes av flera bakslag bland annat i försäljningen av elbilar. Under våren fick bolaget ytterligare motgångar på grund av vd Elon Musks politiska engagemang i den amerikanska regeringen som tillträdde tillsammans med återvalet av Donald Trump som president.

Men trots det har man nu återhämtat sig och går starkt framåt både i årstakt och efter kvartalsrapporten den 23 oktober, enligt Dagens Industris börssiffror. Sedan raset som varade fram till den 10 mars i år har Teslaaktien faktiskt fördubblats i värde och handlas nu för 461 dollar stycket.

AI-tyngda Google, Meta och Microsoft bestämmer din pension

Alphabet som äger Google gick också bättre än väntat, i kvartalsrapporten som presenterades på onsdagen. Aktien har stigit med 45 procent bara i år, varav 43 procent bara de senaste 3 månaderna.

Och även om Metas rapport var lite av en besvikelse i kombination med negativa uttalanden från Donald Trump de senaste dagarna och föll 8,5 procent i efterhandeln enligt Svenska Dagbladet, så har aktien faktiskt stigit med 28 procent i år, enligt Dagens Industri.

Microsoft visade på onsdagen väldigt positiva siffror i kvartalsrapporten men föll ändå rapporterar DI.

Sammanflätat virrvarr: Korsägande ökar bubbelrisk

En tidning som varnat för AI-bubblan är Affärsvärlden, som menar att börsernas beroende av de magnifika sju inte är ett lika stort problem som att de sju är invärtes beroende av varandra.

ANNONS

Allt fler bolag är beroende av OpenAI och varandra. Risken blir då större för att bolagen som växer samman också faller tillsammans vid eventuella bakslag som en sprucken AI-bubbla skulle innebära, skriver tidningen.

Läs mer om ekonomi:

Sjuksköterskan har 6,5 miljoner – när kan hon gå i pension?

Fond-fällan: Spara 229 000 kronor på ditt fondsparande

Trots betalning: Då kan din försäkring sluta gälla för ditt hus

Mobilkriget 2025? Därför rusar Nokia på börsen

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AlphabetAP7FinansMagnificent SevenMetaMicrosoftNvidiaPensionTesla
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Börsen i Sverige halkar efter
Spela klippet
Börs & Finans

Svenska börsen släpar, bankerna glänser och AI har en baksmälla

30 okt. 2025
ANNONS
ANNONS