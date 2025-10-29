Mobilkriget 2025? Därför rusar Nokia på börsen

Under slutet på 90-talet och början av 2000-talet rusade det finska teknikbolaget Nokia från blygsamma 2 euro per aktie till som mest 61 euro per aktie den 16 juni år 2000. Då rasade mobilkriget mellan svenska Ericsson och finska Nokia gällande vilken mobil som var bäst och coolast.

Nokia var kung, sedan kom Iphone

Sedan dess har Nokia fallit från tronen och sedan iphones inträde på mobilmarknaden har intresset för Nokia som både mobil och aktie varit minst sagt svagt.

Men det ändrades på tisdagen då aktien steg med över 20 procent på den finska börsen. Världens största bolag, AI-jätten Nvidia investerar nämligen över 1 miljard dollar, motsvarande 9,3 miljarder kronor, för att gå in som storägare.

Enligt Inge Heydorn, techförvaltare på Chelverton, handlar affären sannolikt om Nokias optiska lösningar – teknik som möjliggör höghastighetsöverföring av data via fiberoptiska nätverk.

”Jag har svårt att tro att det skulle vara något annat än just det”, säger Inge Heydorn till Dagens Industri.

Nvidias mål, menar han, är att koppla ihop stora mängder GPU:er (grafikprocessorer) som används vid träning av avancerade AI-modeller.

”Nvidia behöver Nokias optiska lösningar för att koppla ihop massvis av GPU:er så att du får stora kluster – flera hundratusentals GPU:er som slås ihop”, säger Heydorn.

Snabbare AI-träning

De fiberoptiska lösningarna gör det möjligt att överföra enorma datamängder snabbare och över längre avstånd.

”Ju fler GPU:er du har, desto mer effektivt kan du träna AI-modellerna, som ChatGPT. Med fiberoptiska kablar kan du skicka enorma mängder data snabbare och på längre avstånd”, förklarar Heydorn.

Kapitalinjektion och ny stor kund

För Nokia innebär affären både en ny stor kund och en rejäl kapitalinjektion.

”Nokia får en kapitalinjektion och en stor kund. Intressant att påpeka är att det enda affärsområde som växte för dem i den senaste kvartalsrapporten var just området som erbjuder optiska lösningar, Nokia Optical Network”, säger Inge Heydorn till Dagens Industri.