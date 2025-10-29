Dagens PS
Mobilkriget 2025? Därför rusar Nokia på börsen

nokia
Den mytomspunna mobilen som tålde allt och aldrig fick slut på batteri. Och som hade Snake. Foto: Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Nokia har rusat på börsen med 90 procent sedan första augusti. Samtidigt har Ericsson bara stigit med 28 procent. Nej, mobilkriget mellan Ericsson och Nokia är inte tillbaka. Men efter jätteaffären med NVIDIA finns ändå anledning att se tillbaka på teknikjättarnas utveckling sedan år 2000.

Under slutet på 90-talet och början av 2000-talet rusade det finska teknikbolaget Nokia från blygsamma 2 euro per aktie till som mest 61 euro per aktie den 16 juni år 2000. Då rasade mobilkriget mellan svenska Ericsson och finska Nokia gällande vilken mobil som var bäst och coolast.

Nokia var kung, sedan kom Iphone

Sedan dess har Nokia fallit från tronen och sedan iphones inträde på mobilmarknaden har intresset för Nokia som både mobil och aktie varit minst sagt svagt.

Men det ändrades på tisdagen då aktien steg med över 20 procent på den finska börsen. Världens största bolag, AI-jätten Nvidia investerar nämligen över 1 miljard dollar, motsvarande 9,3 miljarder kronor, för att gå in som storägare.

Enligt Inge Heydorn, techförvaltare på Chelverton, handlar affären sannolikt om Nokias optiska lösningar – teknik som möjliggör höghastighetsöverföring av data via fiberoptiska nätverk.

”Jag har svårt att tro att det skulle vara något annat än just det”, säger Inge Heydorn till Dagens Industri.

Nvidias mål, menar han, är att koppla ihop stora mängder GPU:er (grafikprocessorer) som används vid träning av avancerade AI-modeller.

”Nvidia behöver Nokias optiska lösningar för att koppla ihop massvis av GPU:er så att du får stora kluster – flera hundratusentals GPU:er som slås ihop”, säger Heydorn.

Snabbare AI-träning

De fiberoptiska lösningarna gör det möjligt att överföra enorma datamängder snabbare och över längre avstånd.

”Ju fler GPU:er du har, desto mer effektivt kan du träna AI-modellerna, som ChatGPT. Med fiberoptiska kablar kan du skicka enorma mängder data snabbare och på längre avstånd”, förklarar Heydorn.

Kapitalinjektion och ny stor kund

För Nokia innebär affären både en ny stor kund och en rejäl kapitalinjektion.

”Nokia får en kapitalinjektion och en stor kund. Intressant att påpeka är att det enda affärsområde som växte för dem i den senaste kvartalsrapporten var just området som erbjuder optiska lösningar, Nokia Optical Network”, säger Inge Heydorn till Dagens Industri.

Kriget med Ericsson, då?

För den som på nytt vill se hur det går för Nokia i förhållande till svenska Ericsson så kan man konstatera att Ericssons aktie handlas för 91,56 kronor stycket, vilket är 20 kronor mer än Nokia-aktien.

Den senaste tre månaderna har Ericsson stigit med 28 procent vilket är en imponerande avkastning om man jämför med bolagets kräftgång på börsen under 2000-talet. I juli år 2000 nådde Ericsson-aktien sin toppnotering. Då var den värd 666 kronor.

Nokia har däremot nästan fördubblat sitt aktievärde sedan 1 augusti, vilket är en ännu godare avkastning än Ericsson kunnat erbjuda.

Skärmdump: Dagens Industris aktiesidor

Finska undret

Under 2025 har Helsingforsbörsen gått starkare än nästan alla andra börser i världen.

Förutom spanska börsen som stigit med 41,51 procent sett till breda bolagsindex så har en handfull börshus sett avkastningar på mellan 27 och 28 procent. Däribland ligger Portugal, Japan och Hongkong i täten.

Men hack i häl kommer Helsingforsbörsen som vuxit med 26,73 procent sedan årsskiftet. Och sett till den senaste veckan har finska börsen rusat hela 5,54 procent, vilket till och med brädar Japans 4,06 procent under samma period.

Höstens börsrally verkar klä sig i blåvitt, och Nokia tar täten för det rallyt för tillfället.

IndexSenast+/- %1 v %i år %1 år %TickerTid
Dow Jones Spain613,240,00%+1,98%+41,51%+38,07%ESDOW08:34
Dow Jones Portugal174,410,00%-0,11%+28,69%+22,09%PTDOW08:34
Nikkei 22551 307,65+2,23%+4,06%+28,61%+31,88%N22507:30
Dow Jones Hong Kong476,39-0,02%+2,94%+27,30%+20,29%HKDOW08:34
Dow Jones Europe495,14-0,27%+0,69%+27,28%+19,74%E1DOW08:34
OMX Helsinki12 007,210,00%+5,54%+26,73%+19,63%OMXHPI08:00
Källa: Dagens Industris börsindex
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

