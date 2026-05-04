Varnar: Det du skriver i AI-chatten kan användas emot dig

Allt fler är vi som använder sig av AI-chattar. Men det som skrivs där både i privat och i jobbsyfte är i en juridisk gråzon.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Allt fler är vi som använder sig av AI-chattar. Men det som skrivs där både i privat och i jobbsyfte är i en juridisk gråzon.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
”Det börjar visa sig är att man ska vara väldigt försiktig med vad man skriver i de här AI-chattarna”, säger Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist som kikat närmare på frågan.
Se även: AI-experten: Så kan Sverige ta ledningen – ”vi har allt som krävs” – Dagens PS
AI-chattar som ChatGPT och Claude börjar ta en allt mer naturlig plats i svenskars digitala vardag.
Det kan handla om oskyldiga saker som att be om recept eller träningstips men även frågor av mer privat karaktär som mående och ekonomiska rådgivning.
”Jag tror att många upplever att det är väldigt tryggt och att alla informationen bara stannar i ditt lilla ekosystem och inte kan lämnas ut till någon annan”, säger Edvard Lundqvist på besök i PS Studio.
”Men om du börjar tänka på dig själv, vem har lovat det?”.
Han varnar nu för att informationen varken är skyddad under juridisk sekretess eller för den delen garanterad att inte läcka ut.
Diskussionen har framförallt hittills blåst upp i USA.
Där har jurister har varit tydliga med att säga att det som du skriver med din AI-chatt till exempel för juridisk rådgivning skiljer sig väldigt mycket från när du pratar med en jurist.
”Det finns fall till där klienter har åberopat att den här informationen som konfidentiell och sen har det ändå dykt upp som bevis i rättsfall”.
”Jag tror att många behöver kanske vakna upp och få ett bättre säkerhetstänk kring AI-chattar”, menar nu Realtids chefredaktör.
Han hävdar att hela området fortfarande är lite av ny mark och det är svårt att veta exakt hur det kommer att regleras i framtiden.
”Men den här regleringen som vi kanske egentligen behöver för AI är fortfarande ganska långt borta”, säger Edvard Lundqvist och delar istället med sig av ett annat tips här och nu;
”Vill man ha en trygg och krypterad chatt med någon som man hanterar konfidentiella saker med, då är Signal ett jättebra exempel som många säkerhetsexperter lyfter upp”.
Se hela inslaget i videon ovan.
Se även: ”Kriminella hittar nya vägar för penningtvätt” – Dagens PS
Reglerna för att komma åt penningtvätt har skruvats åt tum för tum under decennier. Änder fortsätter de kriminellas aktivitet på höga nivåer. ”Forskare menar att de hårdare regelverken inte hjälper”, säger Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist i PS Studio och lyfter istället risken att oskyldiga privatpersoner hamnar i kläm. Se även: Därför påverkar rusande kolpriser även …
Ali Leylani, styrelseledamot i Stockholm AI och grundare av försvars-AI-bolaget Echo Alpha, ser hur Sverige kan bli ledande inom ansvarsfull AI. Men det kräver att vi slutar springa i techbolagens råttjakt och börjar bygga en egen väg framåt. I Ekdal Perspektiv den här veckan mötervi en expert som levt med AI i tio år. Ali …
Upsales Technology AB går in i 2026 med fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet i Q1, samtidigt som bolaget genomför en strategisk omstrukturering som skärper fokus på kärnaffären och AI-utvecklingen. Siffrorna för kvartalet visar en fortsatt positiv trend, där både intäktstillväxt och marginaler stärks jämfört med tidigare perioder. – Q1 är slut och fortsatt bra trend …
Försvarsteknik har på kort tid gått från nisch till ett av Europas mest snabbväxande investeringsteman. När modern krigföring förändras ökar efterfrågan på drönare, sensorer, mjukvara och avancerade komponenter – områden där nya bolag nu växer fram i snabb takt. Det är i den utvecklingen som Front Ventures positionerar sig. Investeringsbolaget fokuserar på tidiga tillväxtbolag inom …
Efterfrågan på försvarsteknik ökar snabbt, samtidigt som många investerare saknar exponering mot sektorn. Nu genomför Front Ventures en företrädesemission för att kunna öka investeringstakten i en marknad där både affärsflöde och teknikutveckling accelererar. Intresset för investeringar kopplade till försvar och säkerhet har ökat markant de senaste åren. Samtidigt har stora delar av kapitalmarknaden historiskt haft …