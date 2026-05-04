Varnar: Det du skriver i AI-chatten kan användas emot dig

Diskussion i USA

Han varnar nu för att informationen varken är skyddad under juridisk sekretess eller för den delen garanterad att inte läcka ut.

Diskussionen har framförallt hittills blåst upp i USA.

Där har jurister har varit tydliga med att säga att det som du skriver med din AI-chatt till exempel för juridisk rådgivning skiljer sig väldigt mycket från när du pratar med en jurist.

”Det finns fall till där klienter har åberopat att den här informationen som konfidentiell och sen har det ändå dykt upp som bevis i rättsfall”.

Lagstiftning för AI-chattar långt borta

”Jag tror att många behöver kanske vakna upp och få ett bättre säkerhetstänk kring AI-chattar”, menar nu Realtids chefredaktör.

Han hävdar att hela området fortfarande är lite av ny mark och det är svårt att veta exakt hur det kommer att regleras i framtiden.

”Men den här regleringen som vi kanske egentligen behöver för AI är fortfarande ganska långt borta”, säger Edvard Lundqvist och delar istället med sig av ett annat tips här och nu;

”Vill man ha en trygg och krypterad chatt med någon som man hanterar konfidentiella saker med, då är Signal ett jättebra exempel som många säkerhetsexperter lyfter upp”.

