Trots betalning: Då kan din försäkring sluta gälla för ditt hus

hus
Ditt hus kan vara i blåsväder, om du har otur. Och inte bara ur ett försäkringsperspektiv. Foto: Getty Images
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Naturen går allt hårdare åt svenska villor och fritids-hus. Det kan göra att din hemförsäkring blir värdelös trots att du betalar dina premier år efter år.

Översvämningar och stormar orsakar allt större skador i Sverige. Under de senaste tio åren har försäkringsbolagen betalat ut omkring tio miljarder kronor för naturskador, enligt branschorganisationen Svensk Försäkrings pressmeddelande.

Det har Finansinspektionen varnat för tidigare.

Juristen Staffan Moberg på organisationen säger till Aftonbladet att utvecklingen följer klimatförändringarna:

”Det har blivit fler översvämningsskador under 20-talet än vad det var under 10-talet. Och det är helt i linje med vad man kan förvänta sig i ett varmare klimat.”

Gävle hårdast drabbat

Gävle kommun sticker ut som den mest drabbade i landet. Under den senaste tioårsperioden har naturskadorna där kostat i snitt 1 670 kronor per invånare och år. Den kraftiga översvämningen 2021 är en stor förklaring – då föll mer än 100 millimeter regn på två timmar.

Vanliga skador uppstår när vatten trycks upp genom avloppen i villor. Det går att förebygga med backventiler, men installationerna är dyra och kräver underhåll. Moberg anser därför att kommunerna måste ta ett större ansvar för att minska riskerna, särskilt i områden som ofta drabbas.

Försäkringarna kan upphöra för ditt hus

I USA har flera försäkringsbolag redan slutat teckna nya hemförsäkringar i områden som Florida och Kalifornien, där översvämningar och bränder blivit allt vanligare.

Staffan Moberg tror att liknande beslut så småningom kan komma även i Sverige.
”Fastigheter som gång på gång drabbas av skador kommer inte längre att skyddas av försäkringarna. Försäkringarna skyddar mot skador som uppstår plötsligt och oväntat, inte sånt som vi vet ska inträffa”, säger han till Aftonbladet.

Än så länge har inget svenskt bolag nekat ersättning på den grunden, men enligt Moberg är det bara en tidsfråga innan det händer – och ett tecken på att klimatförändringarna inte bara märks i vädret, utan också i våra försäkringsvillkor.

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

