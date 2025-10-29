Trots betalning: Då kan din försäkring sluta gälla för ditt hus

Översvämningar och stormar orsakar allt större skador i Sverige. Under de senaste tio åren har försäkringsbolagen betalat ut omkring tio miljarder kronor för naturskador, enligt branschorganisationen Svensk Försäkrings pressmeddelande.

Det har Finansinspektionen varnat för tidigare.

Juristen Staffan Moberg på organisationen säger till Aftonbladet att utvecklingen följer klimatförändringarna:

”Det har blivit fler översvämningsskador under 20-talet än vad det var under 10-talet. Och det är helt i linje med vad man kan förvänta sig i ett varmare klimat.”

Gävle hårdast drabbat

Gävle kommun sticker ut som den mest drabbade i landet. Under den senaste tioårsperioden har naturskadorna där kostat i snitt 1 670 kronor per invånare och år. Den kraftiga översvämningen 2021 är en stor förklaring – då föll mer än 100 millimeter regn på två timmar.

Vanliga skador uppstår när vatten trycks upp genom avloppen i villor. Det går att förebygga med backventiler, men installationerna är dyra och kräver underhåll. Moberg anser därför att kommunerna måste ta ett större ansvar för att minska riskerna, särskilt i områden som ofta drabbas.