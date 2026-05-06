Flygkaoset inte här än – men kan påverkar din sommarresa

Det pratas om bränslebrist, stigande biljettpriser och ett flygkaos som ingen riktigt kan sätta fingret på. Samtidigt öppnas 13 nya linjer från Arlanda. Det låter motsägelsefullt. Det är det också.
”Det är lite dubbla bilder just nu. Det pratas om ransonering på flygbränsle, samtidigt som nya linjer öppnar på Arlanda”, säger Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i en intervju i PS Studio.
Förklaringen är enkel. Vintern är död. Sommaren är allt.
”I januari och februari händer nästan ingenting hos flyget. Det är nu och i sommar alla pengar ska tjänas.”
Flygets ekonomi är brutal i sin enkelhet. En tredjedel flygplan. En tredjedel personal. En tredjedel bränsle.
”Om bränslet fördubblas kan biljettpriserna gå upp med 20 till 30 procent.”
Samtidigt är det inte så enkelt som att priset på pumpen slår direkt mot din biljett.
”Flygbolagen jobbar med hedging. Det är lite som fast och rörlig ränta. Man säkrar upp bränslet i förväg. Inte i år, men i bästa fall i några månader.”
Men det finns en hake.
”Det handlar inte bara om priset. Det handlar om att få fram bränsle överhuvudtaget.”
När kostnaderna stiger prioriterar flygbolagen brutalt.
”De kommer att höja priserna och stänga de linjer som är lite svagare.”
Det betyder att vissa resenärer klarar sig bättre än andra.
”De som planerar att flyga till Mallorca eller London ska inte vara så oroliga. Det löser sig för de stora destinationerna.”
Värre ser det ut för resten av landet.
”Folk som bor i glesbygd har det redan tufft. De kommer att få det ännu sämre.”
Och de små flygbolagen?
”De ligger väldigt risigt till i näringskedjan.”
Det är inte särskilt komplicerat att flyga från Sveriges största flygplats Arlanda eller någon annan flygplats i Sverige. Men det finns en tydlig gräns.
Flygbranschen håller på att bli en klubb för de stora elefanter.
”Vi kommer att få en marknad där färre aktörer kontrollerar större delar.”
I Europa är det tre grupper som gäller: Lufthansa, IAG och Air France-KLM.
”Ovanpå det seglar Ryanair, som är Europas mest lönsamma flygbolag.”
Deras modell är enkel.
”De säljer en vara. Punkt till punkt. Som mjölk eller elektricitet.”
Samtidigt som Europa brottas med kostnader och struktur växer flyget globalt.
”Flygandet har fördubblats ungefär vart 15 till 20 år.”
Det finns också en enorm potential kvar.
”Bara runt 20 procent av världens befolkning har suttit i ett flygplan.”
När medelklassen växer händer något.
”När folk får det lite bättre bokar man en biljett. Så enkelt är det.”
Flygbranschen är inte känd för sin träffsäkerhet.
”Jag är så gammal att jag minns pandemin. I januari sa SAS vd att det var ett mindre problem i Kina. Fyra veckor senare rörde sig inte ett flygplan i hela världen.”
Och det är kanske den viktigaste insikten.
”Förmågan att se in i framtiden i flygbranschen är begränsad.”
