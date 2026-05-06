Flygkaoset inte här än – men kan påverkar din sommarresa

De svaga linjerna ryker först i flygkaoset

När kostnaderna stiger prioriterar flygbolagen brutalt.

”De kommer att höja priserna och stänga de linjer som är lite svagare.”

Det betyder att vissa resenärer klarar sig bättre än andra.

”De som planerar att flyga till Mallorca eller London ska inte vara så oroliga. Det löser sig för de stora destinationerna.”

Värre ser det ut för resten av landet.

”Folk som bor i glesbygd har det redan tufft. De kommer att få det ännu sämre.”

Och de små flygbolagen?

”De ligger väldigt risigt till i näringskedjan.”

Konsolidering – färre bolag, större makt

Flygbranschen håller på att bli en klubb för de stora elefanter.

”Vi kommer att få en marknad där färre aktörer kontrollerar större delar.”

I Europa är det tre grupper som gäller: Lufthansa, IAG och Air France-KLM.

”Ovanpå det seglar Ryanair, som är Europas mest lönsamma flygbolag.”

Deras modell är enkel.

”De säljer en vara. Punkt till punkt. Som mjölk eller elektricitet.”

Världen flyger mer – inte mindre

Samtidigt som Europa brottas med kostnader och struktur växer flyget globalt.

”Flygandet har fördubblats ungefär vart 15 till 20 år.”

Det finns också en enorm potential kvar.

”Bara runt 20 procent av världens befolkning har suttit i ett flygplan.”

När medelklassen växer händer något.

”När folk får det lite bättre bokar man en biljett. Så enkelt är det.”

Svårt att spå framtiden i flygkaoset

Flygbranschen är inte känd för sin träffsäkerhet.

”Jag är så gammal att jag minns pandemin. I januari sa SAS vd att det var ett mindre problem i Kina. Fyra veckor senare rörde sig inte ett flygplan i hela världen.”

Och det är kanske den viktigaste insikten.

”Förmågan att se in i framtiden i flygbranschen är begränsad.”