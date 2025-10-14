Dagens PS
Därför kommer EU tvinga dig berätta om din lön

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Att prata lön har länge varit ett känsligt ämne på svenska arbetsplatser men kanske kommer EUs nya lönetransparensdirektiv förändra det. 

Det nya direktivet tvingar fram både arbetsgivare och arbetstagare att bli mycket mer transparanta.

Se även: Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem? – Dagens PS

Jante sätter stopp för lönediskussionen

Men varför har det egentligen varit så svårt för oss svenskar att prata pengar och lön? 

“Det finns lite olika teorier om det här” säger Edvard Lundkvist som är redaktionschef på Dagens PS o PS Studio och utvecklar;

“Men jag skulle säga att det i grunden är det här jämlikhetsarvet i Sverige som gör att det vart lite ofint att berätta vad man tjänar. Man är rädd att man ska råka berätta att man tjänar lite högre, lite mer än andra och att det ska bli pinsamt.”

Men nu kommer alltså ett nytt direktiv från EU att implementeras som kan komma att innebära en liten svensk kulturrevolution.

Arbetsgivare måste ange lön i annonsen

Den nya lagen innebär att man i vissa sammanhang kan bli skyldig att presentera vad man tjänar i lön.

“När du till exempel söker ett jobb så måste arbetsgivaren skriva i annonsen vilket lönespann som gäller för tjänsten. Så du behöver inte sitta och gissa längre”, förklarar Edvard Lundkvist. 

Då slutar lönen vara hemlig – svenskarna redo

Att prata om lön har länge varit något av en känslig fråga på svenska arbetsplatser. Men nu är vindarna på väg att vända.

Dessutom så kommer arbetsgivare behöva kartlägga lönerna i organisationer och är det för stora skillnader, till exempel mellan män och kvinnor, så är man ålagd att åtgärda det.

“Den stora fördelen är ju för löntagare helt klart att det finns en möjlighet att få information om vad andra tjänar och att det skulle kunna förändra hur vi ser på och pratar om löner i Sverige”, avslutar Dagens PS redaktionschef.

Läs även: Handelsbanken: Sveriges återhämtning kan ha börjat – Dagens PS

EULönLöneförhandlingarpengarSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

