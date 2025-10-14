Att prata lön har länge varit ett känsligt ämne på svenska arbetsplatser men kanske kommer EUs nya lönetransparensdirektiv förändra det.
Därför kommer EU tvinga dig berätta om din lön
Det nya direktivet tvingar fram både arbetsgivare och arbetstagare att bli mycket mer transparanta.
Jante sätter stopp för lönediskussionen
Men varför har det egentligen varit så svårt för oss svenskar att prata pengar och lön?
“Det finns lite olika teorier om det här” säger Edvard Lundkvist som är redaktionschef på Dagens PS o PS Studio och utvecklar;
“Men jag skulle säga att det i grunden är det här jämlikhetsarvet i Sverige som gör att det vart lite ofint att berätta vad man tjänar. Man är rädd att man ska råka berätta att man tjänar lite högre, lite mer än andra och att det ska bli pinsamt.”
Men nu kommer alltså ett nytt direktiv från EU att implementeras som kan komma att innebära en liten svensk kulturrevolution.
Arbetsgivare måste ange lön i annonsen
Den nya lagen innebär att man i vissa sammanhang kan bli skyldig att presentera vad man tjänar i lön.
“När du till exempel söker ett jobb så måste arbetsgivaren skriva i annonsen vilket lönespann som gäller för tjänsten. Så du behöver inte sitta och gissa längre”, förklarar Edvard Lundkvist.
Då slutar lönen vara hemlig – svenskarna redo
Att prata om lön har länge varit något av en känslig fråga på svenska arbetsplatser. Men nu är vindarna på väg att vända.
Dessutom så kommer arbetsgivare behöva kartlägga lönerna i organisationer och är det för stora skillnader, till exempel mellan män och kvinnor, så är man ålagd att åtgärda det.
“Den stora fördelen är ju för löntagare helt klart att det finns en möjlighet att få information om vad andra tjänar och att det skulle kunna förändra hur vi ser på och pratar om löner i Sverige”, avslutar Dagens PS redaktionschef.
