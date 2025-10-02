Då slutar lönen vara hemlig – svenskarna redo

Senast i juni 2026 träder EU:s nya lönetransparensdirektiv i kraft.

Direktivet innebär bland annat att arbetssökande ska få veta lönespannet redan i jobbannonsen och att anställda kan begära ut genomsnittslön för liknande roller. Syftet är att minska löneskillnader och främja jämställdhet.

“Förhoppningen är att mindre hemlighetsmakeri när det gäller löner kommer att leda till minskade löneskillnader mellan könen”, skrev Kollega i fjol.

Nu visar en ny undersökning från Jobbland att en växande skara svenskar är positiva till lönetransparens.

Fler vill se öppenhet

I undersökningen svarade 42 procent av svenskarna att de vill att lönerna ska vara öppna på arbetsplatsen, samt att de själva kan tänka sig att dela sin egen lön.

Ytterligare 7,5 procent tycker att kollegors löner bör vara offentliga – men vill inte själva uppge sina siffror. Samtidigt är 30 procent fortfarande negativa till lönetransparens.

Det är en tydlig förskjutning jämfört med 2024, då bara 28,6 procent ville ha full insyn och över 40 procent var emot idén.

”Ökad transparens ligger i tiden. Vi kanske inte är redo att prata öppet om vår lön med hela omvärlden, men på arbetsplatsen är det bra med mer information och öppen dialog”, säger Anita Rae, arbetsmarknadschef på Jobbland och Jobbsafari, i ett pressmeddelande.