Att prata om lön har länge varit något av en känslig fråga på svenska arbetsplatser. Men nu är vindarna på väg att vända.
Då slutar lönen vara hemlig – svenskarna redo
Senast i juni 2026 träder EU:s nya lönetransparensdirektiv i kraft.
Direktivet innebär bland annat att arbetssökande ska få veta lönespannet redan i jobbannonsen och att anställda kan begära ut genomsnittslön för liknande roller. Syftet är att minska löneskillnader och främja jämställdhet.
“Förhoppningen är att mindre hemlighetsmakeri när det gäller löner kommer att leda till minskade löneskillnader mellan könen”, skrev Kollega i fjol.
Nu visar en ny undersökning från Jobbland att en växande skara svenskar är positiva till lönetransparens.
Fler vill se öppenhet
I undersökningen svarade 42 procent av svenskarna att de vill att lönerna ska vara öppna på arbetsplatsen, samt att de själva kan tänka sig att dela sin egen lön.
Ytterligare 7,5 procent tycker att kollegors löner bör vara offentliga – men vill inte själva uppge sina siffror. Samtidigt är 30 procent fortfarande negativa till lönetransparens.
Det är en tydlig förskjutning jämfört med 2024, då bara 28,6 procent ville ha full insyn och över 40 procent var emot idén.
”Ökad transparens ligger i tiden. Vi kanske inte är redo att prata öppet om vår lön med hela omvärlden, men på arbetsplatsen är det bra med mer information och öppen dialog”, säger Anita Rae, arbetsmarknadschef på Jobbland och Jobbsafari, i ett pressmeddelande.
Stora skillnader mellan åldrar
Synen på lönetransparens varierar mellan åldersgrupperna.
Mest positiva är de äldre mellan 60-65 år (50,5 procent) och de yngre mellan 25-30 år (45,1 procent).
Mest skeptiska är grupperna 31-35 år och 46-50 år, där drygt 37 procent säger nej till mer öppenhet.
EU-direktivet
Det nya direktivet ska förändra spelplanen både för anställda och arbetssökande.
För första gången har du som jobbsökande rätt att se löneintervallet direkt i platsannonsen. Därtill har medarbetare rätt att begära ut genomsnittslönen hos kollegor med liknande tjänster, även uppdelat efter kön.
Stränga krav för arbetsgivare
Arbetsgivare måste i sin tur redovisa snittlöner och säkerställa att lönesättningen är rättvis och transparent. Om löneskillnaderna mellan könen överstiger fem procent måste du motivera skillnaden och vidta åtgärder för att minska den.
Enligt Anita Rae kommer arbetsgivare som redan nu satsar på öppenhet att ligga steget före.
“Arbetsgivare har länge haft ett informationsövertag gentemot arbetstagare men med de förändringar som snart kommer jämnas spelplanen ut. Arbetsgivare som redan nu väljer öppenhet blir mer attraktiva och får lättare att både behålla och rekrytera kompetens”, säger hon.
Det lär dock inte gå smärtfritt.
Till exempel visar en undersökning från Jobbland från i fjol att mindre än en tredjedel av alla företagsledare och rekryterare vill att lönen ska skrivas ut i platsannonser när de söker medarbetare.
“Mer än siffror”
För många handlar frågan inte bara om kronor och ören.
“Lön är alltid mer än bara siffror på ett papper. Det handlar om rättvisa, motivation och tillit på arbetsplatsen. När vi vågar prata mer öppet om löner skapas en kultur där människor känner sig sedda och rättvist behandlade”, avslutar Rae.
Här kan du läsa mer om lönedirektivet och vad arbetsgivarna tycker om det.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
