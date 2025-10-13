Att spara pengar är för många en självklarhet. Men att faktiskt använda pengarna klokt? Det är en svårare konst än man kan tro, menar författaren Morgan Housel – och Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist håller med.
Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem?
“Vi lägger mycket tid på att få in pengarna. Men hur mycket tid lägger vi på att fundera över vad vi ska använda dem till?” säger han.
Morgan Housel, som gjort internationell succé med boken The Psychology of Money, pekar på att många ekonomiska beslut fattas utifrån omvärlden snarare än egna behov. Vi köper för att andra gör det, inte för att det gör oss lyckliga.
“Vill du verkligen ha den större bilen, eller vill du egentligen ha mer tid med din familj?” frågar Edvard Lundkvist och menar att pengar ofta kanske borde användas för att frigöra tid, snarare än för att köpa nya saker.
Känslorna styr pengarna mer än vi tror
Enligt Housel styrs våra köpval i hög grad av känslor och jämförelser. Därför landar han i ett enkelt råd: Titta mindre på andra och mer på dig själv. Vad är viktigt för just dig? Vad får dig att känna mening?
“Vi har ett ansvar inför oss själva att fundera på vad som faktiskt spelar roll”, säger Lundkvist.
Många svenskar får nu mer i plånboken när löneökningarna är högre än inflationen, räntorna kommer ner och en rad skattelättnader ska gynna hushållen.
Då krävs reflektion – inte mer pengar
Även om många inte har utrymme att reflektera över sin ekonomi – eftersom varje krona redan är öronmärkt – så finns det en växande grupp svenskar med ekonomiskt svängrum. För dem kan Housels perspektiv vara en väckarklocka.
“Det här är kanske ett lyxproblem, men också en chans att skapa mer meningsfull konsumtion”, säger Lundkvist.
Att börja med sig själv är ofta nyckeln, menar han. Inte bara för plånboken utan för livet i stort.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
