Handelsbanken: Sveriges återhämtning kan ha börjat

Återhämtning
Har vändningen kommit för Sverige? (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Ljusning i sikte för Sveriges ekonomi? Den analysen gör Handelsbanken, som skriver att återhämtningen nu kan ha börjat i en kommentar.

Sommaren var en besvikelse, men nu kan det vara på väg att vända. Sveriges ekonomi har vuxit på bred front de senaste månaderna och hushållens konsumtion ökar, vilket är “allt tydligare tecken på att tillväxten i svensk ekonomi är på väg att ta fart”.

Det skriver Handelsbankens makroekonom Anders Bergvall i en kommentar. Han hänvisar till augustistatistiken kring som Statistiska centralbyrån släppte i fredags som visade tillväxt i BNP med högre produktion inom både industrin och tjänstesektorn samt ökad hushållskonsumtion.

Kläder och skor fortfarande lågt

Det senaste året har svenskarna spenderat mer på bland annat husgeråd, möbler, restauranger, hotell, kultur och rekreation. Undantaget är kläder och skor, där konsumtionen är kvar på nivåer cirka 20 procent lägre än före pandemin.

Handelsbanken förutspår att den positiva trenden med återhämtning fortsätter:

“Vi räknar med konjunkturläget fortsätter att förbättras framöver i takt med att hushållens ökar sin konsumtion.”

“Successivt mer optimistiska”

ANNONS

“Förbättringen av hushållens köpkraft talar för att hushållen successivt blir mer optimistiska och att hushållens konsumtion ökar i god takt det kommande året. Sannolikt kommer den fortsatta konsumtionsuppgången bli bred med ökad konsumtion av både tjänster och sällanköpsvaror”, skriver Anders Bergvall.

ÅterhämtningHandelsbankenKonjunkturtillväxt
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Senaste nytt

