Buffetts oväntade varning på stämman: Deepfakes och kärnvapen

Deepfakes används för bedrägerier

Stämman inleddes med något av ett illusionsnummer. Under frågestunden syntes Warren Buffett som presenterade sig som ”Warren från Omaha” och frågade vd:n Greg Abel varför man borde behålla sina Berkshire-aktier.

Publiken nappade.

Sedan avslöjade Abel lugnt att det inte var Buffett alls. Rösten, ansiktet och mannerismerna hade skapats helt utan Buffetts medverkan, enbart baserat på material som finns fritt tillgängligt online.

Abel kallade det en påminnelse om ett hot som Berkshire måste hantera dagligen, där deepfakes använder Buffetts för bluffinvesteringar och bedrägerier. Berkshire har tidigare gått ut med ett ovanligt pressmeddelande med rubriken ”It’s not me” för att motverka trenden.

Kärnvapen är ett annat obehandlat hot

I intervjun med Becky Quick från CNBC tog Buffett det ett steg längre. Det värsta scenariot vore en övertygande imitatör av en sittande president, menade han och jämförde risken med Orson Welles radioprogram ”War of the Worlds” från 1938.

I programmet sker en fiktiv marsinvasion, vilket skapade panik bland lyssnare som trodde att det var på riktigt. Skillnaden i dag är att tekniken är exponentiellt mer övertygande, och att nio länder samtidigt sitter på kärnvapen.

Kombinationen av AI-desinformation och nukleär kapacitet är, enligt Buffett, ett hot som mänskligheten ännu inte har några svar på.

Vad en svensk sparare kan lära sig av Buffett

Den som sitter still och äger ett brett index behöver inte få panik, men den som handlar dagsoptioner eller kortsiktiga derivat spelar med sämre odds än roulette. Buffetts budskap är detsamma som alltid: förstå vad du äger, köp det billigt och vänta.

Buffett har aldrig haft bråttom. Det är därför han fortfarande är en av världens mest vinnande investerare.

