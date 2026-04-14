4 miljoner svenskar sparar på samma sätt: "Guldläge för banker" 

Skatten sänks – sparandet ökar

Att fler svenskar väljer ISK är förvisso föga förvånande. Dels lockar enkelheten.

”Det är enkelt att sätta in och ta ut pengar samt att byta fonder eller aktier. Du får också en krångelfri deklaration som underlättar sparandet i praktisk mening”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Dels har skatten sänkts. De första 150 000 kronorna blev skattefria förra året och i år har gränsen höjts till 300 000 kronor.

Kritik mot vem som gynnas

Förändringen har dock inte gått obemärkt förbi. Kritiker menar att det framför allt är de som redan har stora sparade belopp som får störst nytta av skattesänkningen.

”Om man ska locka fler att spara är det ganska svårt att förstå varför regeringen sätter gränsen vid 300 000. De som redan sparar mycket får en ganska stor skattesänkning”, sa Sebastian Escobar-Jansson från Konjunkturinstitutet 2024.

Ekonomistyrningsverket var av liknande åsikt:

”Enligt ESV:s beräkningar riskerar en stor del av skattesänkningen tillfalla en relativt liten del av befolkningen som redan har ett stort sparande i ISK”.

”Ett guldläge för bankerna”

Men det är inte bara storspararna som gynnas. Även bankerna pekas ut som vinnare.

”Det här har även varit ett guldläge för bankerna”, säger Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna, till SR.

”Även om man har gjort det skattefritt att spara på ISK så är det för bankerna fortfarande en intjäning genom att man betalar fondavgift till bankernas fondbolag och man betalar courtage när man köper och säljer aktier osv”, förklarar han.

