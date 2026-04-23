"Bolagsstämmorna inte värdiga vår fina svenska aktiekultur"

Bolagsstämma i Globen?

När säsongen för bolagsstämmorna nu drar igång i på allvar under maj borde det därför vara upplagt för folkfest.

Storbolagen borde ha bokat Globen, Strawberry arena och varenda större konsertlokal som finns.

ANNONS

De dryga 2,8 miljoner svenskar som i dag äger en aktie borde strömma till läktaren för att ta del av vad vd:ar, styrelser och andra spännande bolagastoppar har att berätta om året som gått.

Deltagandet på bolagsstämmor ned 75 procent

Verkligheten är dock en helt annan.

För medan aktieägandet totalt sett i Sverige har ökat med över en halv miljon människor de senaste 20 åren så har deltagandet på bolagsstämmorna rasat under samma period.

Utveckling antalet aktieägare i Sverige (Källa: Euroclear)

Endast 25 procent så många personer deltar på svenska bolagstämmor i dag kontra för 20 år sedan, bedömer Euroclears experter, som för statistik över utvecklingen, i en uppskattning till Dagens PS.

En liten uppgång, med cirka 7 procent ökat deltagande på bolagsstämmorna jämfört med i fjol, kan skönjas hittills i år men den långa trenden är som sagt dyster.

Jag är inte bättre själv

Varför är det så när alla andra börspilar pekar rakt uppåt?

ANNONS

Om jag går till mig själv så sitter jag verkligen och kastar sten i glashus.

Trots att jag klassar mig själv som börsnörd av den mer inbitna sorten kan jag räkna antalet bolagstämmor jag varit på de senaste tio åren på ena handens fingrar.

När jag väl har varit där har det absolut inte varit ointressant. Men inte heller något som fyllt mig med med den energi som exempelvis en fotbollsmatch eller en konsert (om det nu är en rättvis jämförelse).

”Blivit snålt på faten”

”Jag hör ganska många klaga över att bolagen blivit snåla och att det mest är kaffe och bulle numera istället för mat. Det är ett skifte efter pandemin”, berättar Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna, när jag ber om hans syn på bolagstämmorna inför den här krönikan.

Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna.

Just maten har varit ett återkommande skämt när svenska bolagsstämmor diskuterats. Att det är gratisätandet snarare än innehållet från scenen som lockar.

Det spelar säkert roll men det finns också mycket annat som bolagen relativt enkelt kan rycka upp med sig med för att skapa en mer levande stämma.

Tre konkreta åtgärder

ANNONS

Aktiespararna bjöd på en konkret trepunktslista för de bolag som vill ta täten på området:

Se över tiderna. ”I dag hålls de flesta stämmor på kontorstid och därtill krockar de med varandra. Så att undvika krockar och hålla dem senare på dagarna är ett hett tips för att kunna locka fler deltagare och även föryngra målgruppen”.

Gör något särskilt av stämman. ”Bjud till och snåla inte, bjud både på kunskap, presentation av produkter och verksamhet och förtäring”.



Bättre hybridstämmor. "Någon skapa en tjänst för riktigt smidiga och välfungerande hybridstämmor, så att man kan delta på en stämma även om man bor långt bort och har ett innehav som inte motiverar en lång resa eller inte kan ta ledigt från jobbet. Tyvärr är de tjänster som idag erbjuds för dåliga".

Investor: ”Absolut inslag av folkfest”

Flera svenska bolag gör redan i dag goda insatser.

”De i Sverige som erbjuder lite extra, exempelvis Spiltan (börskurs Spiltan) och Beijer Alma (börskurs Beijer Alma) håller fortfarande sina stämmor för ’fulla hus'”, säger Sverre Linton och lyfter även fram Lundbergsfären och Saab (börskurs Saab) som goda exempel.

Jacob Lund, kommunikationschef Investor.

”Vi menar att vår stämma absolut har element av att vara en folkfest”, säger Jacob Lund, kommunikationschef på Investor (börskurs Investor), när jag frågor honom hur den svenska folkaktien nummer ett tänker kring sin bolagstämma.

Som exempel lyfter han fram ”Investordialogen”, där vd Christian Cederholm och ordförande Jacob Wallenberg under 45 minuter innan stämman formellt startar ger ”en unik möjlighet att komma högsta ledningen nära och få möjlighet att ställa frågor”.

ANNONS

Vi småsparare måste steppa upp

Så visst görs det många goda försök till att öka bolagstämmornas relevans.

Allt ansvar kan verkligen inte heller läggas på bolagen.

Vi aktieägare och småsparare måste också steppa upp.

Sätt ett kryss i almanackan när bolagsstämman är i god tid, bestäm dig för att besöka åtminstone en stämma per år och varför inta dra med dig kompisgänget eller familjen och gå ut och gör en helkväll på stan i samband med besöket.

Drömmen att kopiera Buffett

2017 hade jag turen att tillsammans med cirka 50 000 andra besöka ”The woodstock for capitals” – Berkshire Hathaways bolagsstämma med Warren Buffett och Charlie Munger på scen.

Festen pågick i tre dagar, vi gick upp och köade utanför arenan klockan 5 på morgonen och stämman märktes med massa olika event över hela Omaha.

Drömmen är att en dag få uppleva något liknande i Sverige.

ANNONS

Med 2,8 miljoner småsparare och en fantastisk börs finns förutsättningarna.

Läs även: Krönika: Wallenberg har lyckats med det omöjliga – Dagens PS