Villaförsäljningen slår alla tiders rekord – unga familjer största köparna

Stillastående priser på BRF:er

Priserna på bostadsrätter har i stort sett stått stilla i landet i augusti, ned med 0,1 procent, medan villapriserna har ökat med 0,6 procent.

Årstakten, det vill säga prisutvecklingen de senaste tolv månaderna, ligger nu på 4,8 procent för bostadsrätter och 3,9 procent för villor, enligt Svensk Mäklarstatistik.

I Storgöteborg steg priserna på lägenheter med 0,7 procent under månaden. I Storstockholm sjönk priserna med 0,5 procent .

I Stormalmö ökade villapriserna med 0,9 procent under den inrapporterade månaden, medan priserna på villor i det närmaste var oförändrade i Storgöteborg.

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På årsbasis har villapriserna stigit med 6 procent i Storstockholm och 2 procent i Storgöteborg.

Vidare framgår det att 9 800 bostadsrätter såldes i Sverige under månaden, vilket uppges vara tio procent fler än under motsvarande månad 2025.

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Prisstatistik bostadsrätter augusti 2026

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm) Riket – 0,1% – 2,1% + 4,8% 47 084 Centrala Stockholm + 0,3% + 0,3% + 9,2% 120 973 Stor-Stockholm – 0,5% – 3,7% + 6,7% 71 107 Centrala Göteborg ± 0,0% – 0,9% + 6,2% 70 737 Stor-Göteborg + 0,7% – 0,1% + 2,5% 50 169 Centrala Malmö – 0,1% – 1,4% + 1,1% 39 703 Stor-Malmö + 0,5% + 1,5% + 0,4% 37 644

Statistiken baseras på försäljningen av 27 330 bostadsrätter under juni 2026 – augusti 2026. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2026 – maj 2026, tolvmånaderssiffran med juni 2025 – augusti 2025 och i enmånadssiffran jämförs maj 2026 – juli 2026 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

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Prisstatistik villor augusti 2026

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris Riket + 0,6% + 2,8% + 3,9% 4 094 000 Stor-Stockholm + 0,5% + 2,1% + 6,0% 7 298 000 Stor-Göteborg – 0,2% + 0,2% + 1,6% 5 789 000 Stor-Malmö + 0,9% + 2,9% + 4,3% 5 861 000

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Statistiken baseras på försäljningen av 16 751 villor under juni 2026 – augusti 2026. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2026 – maj 2026, tolvmånaderssiffran med juni 2025 – augusti 2025 och i enmånadssiffran jämförs maj 2026 – juli 2026 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

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