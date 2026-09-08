Under perioden januari-augusti såldes 41 000 villor i riket, och bara i augusti var siffran 5 300, vilket också är rekord.
Villaförsäljningen slår alla tiders rekord – unga familjer största köparna
Bakom den historiska villaförsäljningen ligger flera faktorer, enligt Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet:
”Våra medlemsundersökningar bekräftar att det fortsatt är familjebildarna som är den mest aktiva köpargruppen och att det nu främst är livshändelser som driver flyttmönstren. Familjer som växer, par som separerar och hushåll som behöver mer eller mindre yta”, säger han i en kommentar till Svensk Mäklarstatistiks senaste sammanställning över bostadspriserna.
Supermånad på villamarknaden
På villamarknaden blev augusti inget annat än en supermånad. Antalet sålda villor nådde i augusti sin högsta nivå någonsin under en augustimånad, eller åtminstone sedan mätningarna startade 2005 då siffran i augusti i år uppgick till 5 300 sålda villor, vilket är sju procent fler sålda villor än under samma månad i fjol.
Under årets åtta första månader har inte mindre än 41 000 villor bytt ägare, upp 4 procent jämfört med förra året, och även det nytt rekord.
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Stillastående priser på BRF:er
Priserna på bostadsrätter har i stort sett stått stilla i landet i augusti, ned med 0,1 procent, medan villapriserna har ökat med 0,6 procent.
Årstakten, det vill säga prisutvecklingen de senaste tolv månaderna, ligger nu på 4,8 procent för bostadsrätter och 3,9 procent för villor, enligt Svensk Mäklarstatistik.
I Storgöteborg steg priserna på lägenheter med 0,7 procent under månaden. I Storstockholm sjönk priserna med 0,5 procent .
I Stormalmö ökade villapriserna med 0,9 procent under den inrapporterade månaden, medan priserna på villor i det närmaste var oförändrade i Storgöteborg.
På årsbasis har villapriserna stigit med 6 procent i Storstockholm och 2 procent i Storgöteborg.
Vidare framgår det att 9 800 bostadsrätter såldes i Sverige under månaden, vilket uppges vara tio procent fler än under motsvarande månad 2025.
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Prisstatistik bostadsrätter augusti 2026
|BOSTADSRÄTTER
|1 mån
|3 mån
|12 mån
|Medelpris (kr/kvm)
|Riket
|– 0,1%
|– 2,1%
|+ 4,8%
|47 084
|Centrala Stockholm
|+ 0,3%
|+ 0,3%
|+ 9,2%
|120 973
|Stor-Stockholm
|– 0,5%
|– 3,7%
|+ 6,7%
|71 107
|Centrala Göteborg
|± 0,0%
|– 0,9%
|+ 6,2%
|70 737
|Stor-Göteborg
|+ 0,7%
|– 0,1%
|+ 2,5%
|50 169
|Centrala Malmö
|– 0,1%
|– 1,4%
|+ 1,1%
|39 703
|Stor-Malmö
|+ 0,5%
|+ 1,5%
|+ 0,4%
|37 644
Statistiken baseras på försäljningen av 27 330 bostadsrätter under juni 2026 – augusti 2026. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2026 – maj 2026, tolvmånaderssiffran med juni 2025 – augusti 2025 och i enmånadssiffran jämförs maj 2026 – juli 2026 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.
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Prisstatistik villor augusti 2026
|VILLOR
|1 mån
|3 mån
|12 mån
|Medelpris
|Riket
|+ 0,6%
|+ 2,8%
|+ 3,9%
|4 094 000
|Stor-Stockholm
|+ 0,5%
|+ 2,1%
|+ 6,0%
|7 298 000
|Stor-Göteborg
|– 0,2%
|+ 0,2%
|+ 1,6%
|5 789 000
|Stor-Malmö
|+ 0,9%
|+ 2,9%
|+ 4,3%
|5 861 000
Statistiken baseras på försäljningen av 16 751 villor under juni 2026 – augusti 2026. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2026 – maj 2026, tolvmånaderssiffran med juni 2025 – augusti 2025 och i enmånadssiffran jämförs maj 2026 – juli 2026 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.
Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.
Källa: Svensk Mäklarstatistik
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