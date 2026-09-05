Ett sjönära småhus kostar under 10 000 kronor per kvadratmeter i fyra svenska kommuner. I Stor-Stockholms dyraste kommuner är priset mer än tio gånger så högt, omkring 16 miljoner kronor för ett hus på 100 kvadratmeter.
Här kostar sjötomten en tiondel av priset i Stor-Stockholm
Sjönära hus är den minst priskänsliga delen av bostadsmarknaden. Samtidigt vände fritidshuspriserna uppåt i somras, och i augusti såldes 35 procent under utgångspris, den lägsta andelen på över fyra år enligt Hemnet.
Var i landet sjölägespremien tas ut framgår av en sammanställning som Booli gjort åt Dagens industri.
Den bygger på lagfarter sedan årsskiftet för småhus inom 100 meter från sjö, hav eller vattendrag, i kommuner med minst fem försäljningar.
Lidingö toppar med 166 819 kronor per kvadratmeter, följt av Danderyd på 158 883 och Haninge på 149 798. Nio av de tio dyraste kommunerna ligger i Stockholms län. Undantaget är Orust i Bohuslän, som tar sjundeplatsen.
|Kommun
|Kronor per kvadratmeter
|Lidingö
|166 819
|Danderyd
|158 883
|Haninge
|149 798
|Värmdö
|132 264
|Nynäshamn
|123 779
|Nacka
|112 028
|Orust
|110 305
|Botkyrka
|104 694
|Vaxholm
|100 224
|Stockholm
|97 966
I andra änden ligger Strömsund, Bräcke, Sollefteå och Bengtsfors under 10 000 kronor per kvadratmeter. Där kostar ett sjönära hus på 100 kvadratmeter i genomsnitt mindre än en miljon kronor.
”Antalet köpare räcker till för den här typen av objekt. Sjönära hus är mindre priskänsliga”, säger Jennie Leffler, bostadsmarknadsexpert på Booli.
Utbudet krymper
Booli uppger att utbudet av småhus är 13 procent lägre än för ett år sedan. Hemnets siffror pekar åt samma håll. Vecka 32 fanns 44 346 bostäder till salu, 18 procent färre än samma vecka året innan.
Köparna är ändå avvaktande. I Hemnets köparbarometer i september tror 33 procent på stigande priser det närmaste halvåret, ner från 34 procent månaden innan. Andelen som väntar sig fallande priser steg från 14 till 17 procent. Analytikern Erik Holmberg pekar på ökad risk för räntehöjningar som trolig förklaring.
Driften kostar oavsett läge
Att äga vid vattnet kostar även efter köpet. Ett fritidshus på 60 kvadratmeter går på 95 634 kronor om året enligt Länsförsäkringar, varav 24 000 kronor är underhållsreserv. I Stockholms län stiger notan till 113 821 kronor, i Kronoberg stannar den på 76 825.
”Många av kostnaderna finns kvar oavsett hur ofta stugan används. Ränta, fastighetsavgift och försäkring finns kvar även när huset står tomt”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
Bryggan är den dolda risken
Den som köper billigt möter en annan risk än prisrisken. Strandskyddet saknar preskription, och en olovligt byggd brygga från 1970-talet är olaglig än i dag. Ansvaret följer fastigheten till nästa ägare, vilket kan kosta miljoner. Konsekvenserna sträcker sig från rivningsföreläggande till förlorat marknadsvärde.
Ett inskrivet bryggservitut ger ingen trygghet. Servitutet reglerar bara rättigheterna mellan grannar och säger ingenting om huruvida bryggan är tillåten enligt miljöbalken.
Reglerna kan ändras
Strandskyddet lättades redan 2025 för insjöar under en hektar och vattendrag smalare än två meter. Nu utreds en större reform med ett nytt strandlovsförfarande, där kommunerna får större ansvar och länsstyrelsernas prövning av enskilda ärenden begränsas.
”Vi vill skapa ett strandskydd som både värnar naturen och ger bättre möjligheter till utveckling”, säger tillförordnade klimat- och miljöministern Johan Britz.
Strandskyddsutredningen ska lämna sitt betänkande senast den 31 december i år, efter att tiden förlängts i maj. Blir det enklare att bygga nära vatten kan utbudet öka, vilket på sikt kan pressa premien.
Klimatet är den långa risken
Åt andra hållet drar försäkringsfrågan. Försäkringsbolagen betalade 1,1 miljarder kronor för naturskador under 2024, och bolag kan neka nytt skydd efter tre till fem upprepade skadehändelser, enligt Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring. Strandnära hus riskerar därmed att bli svårare att försäkra.
För köparen betyder det att sjöläget ska värderas i tre led. Kvadratmeterpriset, årskostnaden och frågan om huset går att försäkra och sälja vidare om tjugo år.