Här kostar sjötomten en tiondel av priset i Stor-Stockholm

Var i landet sjölägespremien tas ut framgår av en sammanställning som Booli gjort åt Dagens industri.

Den bygger på lagfarter sedan årsskiftet för småhus inom 100 meter från sjö, hav eller vattendrag, i kommuner med minst fem försäljningar.

Här en bild över sjötomter i Danderyd. Dyrast i Sverige är däremot Lidingö. Foto: TT/Bertil Ericson/SCANPIX

Lidingö toppar med 166 819 kronor per kvadratmeter, följt av Danderyd på 158 883 och Haninge på 149 798. Nio av de tio dyraste kommunerna ligger i Stockholms län. Undantaget är Orust i Bohuslän, som tar sjundeplatsen.

Kommun Kronor per kvadratmeter Lidingö 166 819 Danderyd 158 883 Haninge 149 798 Värmdö 132 264 Nynäshamn 123 779 Nacka 112 028 Orust 110 305 Botkyrka 104 694 Vaxholm 100 224 Stockholm 97 966

I andra änden ligger Strömsund, Bräcke, Sollefteå och Bengtsfors under 10 000 kronor per kvadratmeter. Där kostar ett sjönära hus på 100 kvadratmeter i genomsnitt mindre än en miljon kronor.

”Antalet köpare räcker till för den här typen av objekt. Sjönära hus är mindre priskänsliga”, säger Jennie Leffler, bostadsmarknadsexpert på Booli.

Utbudet krymper

Booli uppger att utbudet av småhus är 13 procent lägre än för ett år sedan. Hemnets siffror pekar åt samma håll. Vecka 32 fanns 44 346 bostäder till salu, 18 procent färre än samma vecka året innan.

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Köparna är ändå avvaktande. I Hemnets köparbarometer i september tror 33 procent på stigande priser det närmaste halvåret, ner från 34 procent månaden innan. Andelen som väntar sig fallande priser steg från 14 till 17 procent. Analytikern Erik Holmberg pekar på ökad risk för räntehöjningar som trolig förklaring.