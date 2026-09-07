Det här kan höja värdet på din bostad – med 290 000 kronor

Poolen ger lika stort påslag

Även poolen placerar sig högt på listan. I hela Sverige värderas ett hus med pool omkring 290 000 kronor högre än ett hus utan.

I Storstockholm är skillnaden ännu större: 302 000 kronor.

Analysen omfattar 12 517 husförsäljningar med pool under åren 2021-2025. Jämfört med föregående års analys har värdeskillnaden i landet ökat med 40 000 kronor.

”En annan insikt som vi har sett tidigare, men som har bekräftats ytterligare är att efterfrågan på pool är stabil. Det är såklart väldigt skönt att veta om man går i tankarna på att investera i en pool”, säger Christopher Madsen.

Det betyder däremot inte att poolen garanterat blir en vinstaffär. Boolis siffror visar hur poolen påverkar bostadens beräknade värde, inte vad den kostat att anlägga eller underhålla.

Köket kan lyfta lägenheten

För lägenhetsägare är köket den stora värdehöjaren.

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Booli har delat in kökens skick i en femgradig skala, där ett är mycket låg standard och fem motsvarar ett lyxigt kök. Att gå från den lägsta till den högsta nivån förknippas med en värdeökning på 267 000 kronor i storstäderna.

På landsbygden är motsvarande skillnad 188 000 kronor.

”Du behöver inte lyxrenovera köket för att påverka försäljningspriset. Den största värdeökningen får de som går medelvägen”, har Christopher Madsen tidigare sagt.

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Även badrummet kan löna sig

Att fixa till badrummet kan även det löna sig.

I Stockholm förknippas steget från den lägsta till den högsta standarden med ett cirka 108 000 kronor högre bostadsvärde. Analysen bygger på omkring 27 000 lägenhetsförsäljningar från juni 2016 till slutet av 2024.

Här behöver renoveraren inte nödvändigtvis välja den dyraste marmorn.

”Du behöver inte heller lyxrenovera ditt badrum för att påverka värdet på din bostad. Varje steg i analysens femgradiga skala påverkar värdet positivt”, konstaterar Madsen.

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Högre värde är inte samma sak som vinst

Beloppen är onekligen lockande. Men de ska inte ses som ett löfte om att varje satsad krona kommer tillbaka vid försäljningen.

Boolis analyser visar hur mycket högre bostäder med exempelvis pool och solceller eller värderas. De berättar däremot inte om investeringen är lönsam när kostnaden för själva åtgärden räknas bort.

Undantaget är solcellerna. Där uppger Booli att värdeökningen överstiger vad husägarna har betalat för installationen.

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