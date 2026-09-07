Ett nytt kök kan göra lägenheten mer lättsåld. Men det är två helt andra investeringar som förknippas med de största värdeskillnaderna. Enligt Boolis analyser kan det handla om närmare 300 000 kronor.
Det här kan höja värdet på din bostad – med 290 000 kronor
Den som renoverar inför en försäljning har en besvärlig balansgång framför sig. Bostaden ska bli mer attraktiv, men förbättringarna får helst inte kosta mer än de smakar.
Ett blankt nytt kök är trots allt en ganska klen tröst om hela vinsten försvinner i renoveringsfakturorna.
Bostadssajten Booli har sammanställt flera analyser av investeringar som förknippas med ett högre bostadsvärde. Högst upp på listan hamnar solceller och pool.
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Solceller kan ge 290 000 kronor mer
Hus med solceller säljs i genomsnitt för 290 000 kronor mer än hus utan, enligt Boolis senaste analys.
Det är en rejäl ökning jämfört med en tidigare undersökning från SBAB. År 2022 uppskattades värdeskillnaden till 135 000 kronor.
Då hade man granskat 348 sålda hus med solceller. Den genomsnittliga investeringskostnaden låg på 137 000 kronor efter bidrag, ungefär lika mycket som värdeökningen.
I den nya analysen har Booli gått igenom försäljningar mellan början av 2021 och slutet av 2025. Uppgifterna har kombinerats med data om installerade solcellsanläggningar från Energimyndigheten.
”Vi kan se att hus med solceller säljs för i snitt 290 000 kronor mer. Det är en lite högre siffra än tidigare och kan bero på att solceller idag oftast installeras i kombination med ett hembatteri”, säger Christopher Madsen, analytiker på Booli.
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Poolen ger lika stort påslag
Även poolen placerar sig högt på listan. I hela Sverige värderas ett hus med pool omkring 290 000 kronor högre än ett hus utan.
I Storstockholm är skillnaden ännu större: 302 000 kronor.
Analysen omfattar 12 517 husförsäljningar med pool under åren 2021-2025. Jämfört med föregående års analys har värdeskillnaden i landet ökat med 40 000 kronor.
”En annan insikt som vi har sett tidigare, men som har bekräftats ytterligare är att efterfrågan på pool är stabil. Det är såklart väldigt skönt att veta om man går i tankarna på att investera i en pool”, säger Christopher Madsen.
Det betyder däremot inte att poolen garanterat blir en vinstaffär. Boolis siffror visar hur poolen påverkar bostadens beräknade värde, inte vad den kostat att anlägga eller underhålla.
Köket kan lyfta lägenheten
För lägenhetsägare är köket den stora värdehöjaren.
Booli har delat in kökens skick i en femgradig skala, där ett är mycket låg standard och fem motsvarar ett lyxigt kök. Att gå från den lägsta till den högsta nivån förknippas med en värdeökning på 267 000 kronor i storstäderna.
På landsbygden är motsvarande skillnad 188 000 kronor.
”Du behöver inte lyxrenovera köket för att påverka försäljningspriset. Den största värdeökningen får de som går medelvägen”, har Christopher Madsen tidigare sagt.
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Även badrummet kan löna sig
Att fixa till badrummet kan även det löna sig.
I Stockholm förknippas steget från den lägsta till den högsta standarden med ett cirka 108 000 kronor högre bostadsvärde. Analysen bygger på omkring 27 000 lägenhetsförsäljningar från juni 2016 till slutet av 2024.
Här behöver renoveraren inte nödvändigtvis välja den dyraste marmorn.
”Du behöver inte heller lyxrenovera ditt badrum för att påverka värdet på din bostad. Varje steg i analysens femgradiga skala påverkar värdet positivt”, konstaterar Madsen.
Högre värde är inte samma sak som vinst
Beloppen är onekligen lockande. Men de ska inte ses som ett löfte om att varje satsad krona kommer tillbaka vid försäljningen.
Boolis analyser visar hur mycket högre bostäder med exempelvis pool och solceller eller värderas. De berättar däremot inte om investeringen är lönsam när kostnaden för själva åtgärden räknas bort.
Undantaget är solcellerna. Där uppger Booli att värdeökningen överstiger vad husägarna har betalat för installationen.
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