Den isländska entreprenörstrion bakom AI-startupen – som på bara en minut tar fram priset på vad bostaden är värd – berättar om hur idén kom till.
Isländsk AI-snilleblixt värderar bostaden på 60 sekunder
De tre grundarna är Arnar Kjartansson, Steingrímur Þór Ágústsson och Stefán Atli Rúnarsson.
De har olika bakgrunder. Steingrímur är fastighetsmäklare och ekonom. Stefán har arbetat med marknadsföring och som mäklare och Arnar är en tekniker som bland annat har ansvarat för utvecklingen av hemsidan till AI-scannern av bostadsvärdet.
Det berättar den isländska affärstidningen Viðskiptablaðið och förklarar att de tre entreprenörerna upplevde att informationen om värdet på bostäder på Island var bristfällig.
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AI-scannern kompletterar mäklarna
Därför tog de fram sin AI-scanner, som uppges ha varit under utveckling sedan december i fjol och vars syfte inte är att ta över mäklarnas roll när det kommer till fastighetsvärderingar. Du får också tips på vad du kan göra för att höja värdet på bostaden.
”Du tar bara bilder av fastigheten och fyller i grundläggande information, och inom en minut kan du få en lista över möjliga förbättringar du kan göra. En fastighetsmäklare med Property Scanner kan också ge kunder råd om förbättringar och visa hur mycket de kan öka värdet på fastigheten”, enligt skaparna bakom den AI-drivna plattformen som lanserades i augusti.
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Så höjer du upp värdet på din bostad
Den som vill få ett hum över värdet på sin bostad bör ta hänsyn till en rad faktorer som adressen, bo- och biarea, antal rum, bostadstyp, ägandeform, avgift till förening, driftskostnad, taxeringsvärde, standardpoäng, vatten, avlopp, byggår, bergvärmepump, balkong och brf-data som exempelvis föreningens belåningsgrad och eventuell tomtstorlek.
Gör som mäklarna och kontrollera liknande försäljningar i närområdet.
Uppgifter om taxeringsvärde, standardpoäng, vatten och avlopp går att få från statliga Lantmäteriet.
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Ibland blir priset fel i bostadsaffären
Läs mer på Booli, som konstaterar att det inte alltid är så lätt att uppskatta det exakta marknadsvärdet på en bostad.
”Det händer att bostäder säljs både lite för dyrt och lite för billigt i förhållande till deras verkliga värde”, skriver bostadssajten, som anser att om värderingen hamnar på plus/minus 5 procent från slutpriset, så är det en korrekt värdering.
Även bostadens eller fastighetens ålder är av betydelse för värderingen. Läs mer om det här.
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