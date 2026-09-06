Isländsk AI-snilleblixt värderar bostaden på 60 sekunder

Så höjer du upp värdet på din bostad

Den som vill få ett hum över värdet på sin bostad bör ta hänsyn till en rad faktorer som adressen, bo- och biarea, antal rum, bostadstyp, ägandeform, avgift till förening, driftskostnad, taxeringsvärde, standardpoäng, vatten, avlopp, byggår, bergvärmepump, balkong och brf-data som exempelvis föreningens belåningsgrad och eventuell tomtstorlek.

Gör som mäklarna och kontrollera liknande försäljningar i närområdet.

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Uppgifter om taxeringsvärde, standardpoäng, vatten och avlopp går att få från statliga Lantmäteriet.

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Ibland blir priset fel i bostadsaffären

Läs mer på Booli, som konstaterar att det inte alltid är så lätt att uppskatta det exakta marknadsvärdet på en bostad.

”Det händer att bostäder säljs både lite för dyrt och lite för billigt i förhållande till deras verkliga värde”, skriver bostadssajten, som anser att om värderingen hamnar på plus/minus 5 procent från slutpriset, så är det en korrekt värdering.

Även bostadens eller fastighetens ålder är av betydelse för värderingen. Läs mer om det här.

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