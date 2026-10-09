Var tredje bostadsrättsägare kan inte tänka sig ett styrelseuppdrag, visar en ny undersökning. Men de som redan sitter där ger en betydligt ljusare bild.
Var tredje bostadsägare säger nej – det här uppdraget avskräcker
Föreningens lån, husets underhåll och beslut om avgifter. Det finns åtskilligt att engagera sig i för den som äger en bostadsrätt.
Men, i en ny undersökning från SBAB uppger 30 procent av bostadsrättsägarna att deras förening har svårt att rekrytera medlemmar till styrelsen.
Samtidigt säger var tredje att de själva inte kan tänka sig att sitta i styrelsen.
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Tiden räcker inte till
Bland dem som säger nej eller är osäkra är tidsbrist det vanligaste skälet. 36 procent uppger att de inte har tid.
Därefter kommer brist på kunskap, som 22 procent anger som främsta hinder. För 14 procent är ansvaret helt enkelt för stort.
Att höja arvodet kan förstås locka några. Men det tycks finnas gränser för vad pengar kan åstadkomma.
Av samtliga tillfrågade säger 21 procent att de inte skulle vilja sitta i styrelsen oavsett ersättning.
Bland dem som tvekar eller säger nej uppger 16 procent att utbildning inom ekonomi och styrelsearbete skulle göra dem mer benägna att engagera sig. Tydligare information om uppdraget och högre arvode får vardera 15 procent.
”Vår undersökning visar att utbildning inom ekonomi och styrelsearbete kan vara minst lika viktigt som högre arvoden för att få fler att vilja engagera sig i styrelsen”, konstaterar Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.
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De som tackat ja rekommenderar det
Hos dem som redan har tagit steget ser det förvisso annorlunda ut.
I Sveriges Bostadsrättsrapport 2026 från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, svarar 90 procent av de tillfrågade styrelsemedlemmarna att de skulle rekommendera andra att engagera sig.
60 procent uppger dessutom att de trivs bra i sin roll. Förra året var andelen 50 procent.
Däremot tycker var fjärde styrelsemedlem, 26 procent, att de inte kan tillräckligt mycket.
Lagar och regler är svårast
Att hålla koll på lagar, regler och bestämmelser är den svårighet som flest styrelsemedlemmar nämner i SBC:s undersökning. Därefter följer juridiska frågor och svåra beslut som påverkar föreningens avgifter och ekonomi.
SBC:s ekonomiska expert Jenny Söderberg anser att föreningarna behöver vara tydligare med hur mycket tid uppdraget tar och vilket ansvar det innebär.
Därtill tycker hon att styrelsen kan ta hjälp utifrån. Tre av fyra tillfrågade styrelsemedlemmar är nämligen mycket eller ganska villiga att betala för externt stöd.
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