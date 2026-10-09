Var tredje bostadsägare säger nej – det här uppdraget avskräcker

Samtidigt säger var tredje att de själva inte kan tänka sig att sitta i styrelsen.

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Tiden räcker inte till

Bland dem som säger nej eller är osäkra är tidsbrist det vanligaste skälet. 36 procent uppger att de inte har tid.

Därefter kommer brist på kunskap, som 22 procent anger som främsta hinder. För 14 procent är ansvaret helt enkelt för stort.

Att höja arvodet kan förstås locka några. Men det tycks finnas gränser för vad pengar kan åstadkomma.

Av samtliga tillfrågade säger 21 procent att de inte skulle vilja sitta i styrelsen oavsett ersättning.

Bland dem som tvekar eller säger nej uppger 16 procent att utbildning inom ekonomi och styrelsearbete skulle göra dem mer benägna att engagera sig. Tydligare information om uppdraget och högre arvode får vardera 15 procent.

”Vår undersökning visar att utbildning inom ekonomi och styrelsearbete kan vara minst lika viktigt som högre arvoden för att få fler att vilja engagera sig i styrelsen”, konstaterar Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.

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