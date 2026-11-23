”Vi får räkna med en riktigt dyr vinter, framför allt i södra Sverige. Men osäkerheten är ovanligt stor och priserna kan svänga kraftigt åt båda håll”, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.

Kilowattimmen blir 75 öre dyrare i Mälardalen

I elområde 3, som omfattar Stockholm, Göteborg och Mälardalen, var spotpriset på Nord Pool i snitt 90 öre per kilowattimme förra vintern, enligt Bixia. Med moms blir höjningen på 60 öre 75 öre per kilowattimme.

Jämförelsetjänsten Elskling räknar med att en villa med elvärme och 20 000 kilowattimmar om året förbrukar 13 000 av dem under oktober till mars, i snitt omkring 2 170 kilowattimmar i månaden. Med den förbrukningen blir elräkningen med rörligt pris drygt 1 600 kronor högre i månaden enligt Bixias prognos, sammanlagt omkring 4 900 kronor under de tre vintermånaderna.

I elområde 4 var snittpriset 97 öre förra vintern, och med moms stiger det med drygt en krona per kilowattimme. Där blir räkningen drygt 2 200 kronor högre i månaden och omkring 6 700 kronor under de tre vintermånaderna. Båda uträkningarna bygger på vinterhalvårets snitt, och eftersom oktober och mars kräver mindre uppvärmning än december till februari förbrukar villan mer än 2 170 kilowattimmar i månaden under de kallaste månaderna, vilket gör ökningen större än så.

Bixia förklarar uppgången med vattenbristen i Norge och de höga gaspriserna i Europa. I södra Norge har vattenmagasinen haft de lägsta nivåerna på 20 år, vilket har minskat tillgången på billig vattenkraft. Gaspriserna på kontinenten har enligt bolaget stigit kraftigt efter kriget i Mellanöstern, och det slår hårdast mot södra Sverige, där elpriserna enligt Bixia är starkt kopplade till kontinenten.

”Det är väldigt stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige. I norr väntas priserna till och med bli lägre än förra vintern, som var ovanligt kall där”, säger Johan Sigvardsson.

Begränsad kärnkraftsproduktion och låga vattennivåer bidrar till att hålla uppe elpriset inför vintern. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Reaktorerna ska vara tillbaka i december

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Bixia varnar för att förseningar i kärnkraften kan göra december dyrare än prognosen. Flera reaktorer har haft förlängda driftstopp, och i början av oktober var Ringhals 4 planerad att stå still till den 30 november. Enligt Bixia är planen att 90 till 95 procent av kärnkraften ska vara i drift från början av december, men marknaden oroar sig för ytterligare förseningar.

”Det är viktigt att kärnkraften kommer tillbaka som planerat. Den behövs både för att öka överföringen av billigare el från norr och för att täcka upp när produktionen från vatten- och vindkraft minskar vid den första vinterkylan och isläggningen på älvarna. Annars riskerar vi ännu högre elpriser i södra Sverige i december”, säger Johan Sigvardsson.