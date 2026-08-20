Första i Sverige: Globala hotelljätten satsar

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Christopher Hohn gör satsningarna med en förväntan på att rumspriserna ska fortsätta stiga kraftigt i takt med att rika turister tävlar om att få bo på ett begränsat antal förstklassiga anläggningar.

Så bygger Stordalen vidare: ”3 950 nya hotellrum”. Dagens PS

En av världens största koncerner

Nu handlar det om hotell en bit från det översta lyxen men ändå med fokus på välbärgade gäster.

Globala hotellkedjan Accor, en av världens största, öppnar sitt första hotell i Sverige. Det sker i Göteborg där man tar över Dockyard Hotel som blir Mercure.

Med drygt 5 800 hotell globalt och verksamhet i mer än 110 länder är Accor en av världens största hotellkoncerner.

Hotelljätten äger en rad varumärken inom olika segment, som exempelvis Sofitel, Ibis och Mercure.

Göteborg slår rekord – men var är Batman? Dagens PS