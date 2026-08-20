Accor, en av världens största hotellkoncerner, öppnar sitt första hotell i Sverige och ”ser möjligheter” i Sverige och Göteborg.
Första i Sverige: Globala hotelljätten satsar
Dagens PS har skrivit om mångmiljardären Christopher Hohn nya fokus där inriktningen är på italienska lyxhotell.
Hohn har investerat 636 miljoner dollar i lån till extremt exklusiva hotell och ikoniska fastigheter i Italien – Venedig, på Capri, vid Comosjön och i Milano.
Christopher Hohn gör satsningarna med en förväntan på att rumspriserna ska fortsätta stiga kraftigt i takt med att rika turister tävlar om att få bo på ett begränsat antal förstklassiga anläggningar.
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En av världens största koncerner
Nu handlar det om hotell en bit från det översta lyxen men ändå med fokus på välbärgade gäster.
Globala hotellkedjan Accor, en av världens största, öppnar sitt första hotell i Sverige. Det sker i Göteborg där man tar över Dockyard Hotel som blir Mercure.
Med drygt 5 800 hotell globalt och verksamhet i mer än 110 länder är Accor en av världens största hotellkoncerner.
Hotelljätten äger en rad varumärken inom olika segment, som exempelvis Sofitel, Ibis och Mercure.
Första i Sverige – ”ser möjligheter”
Nu öppnar man, under varumärket Mercure, sitt första hotell i Sverige när man tar över tidigare Hotel Dockyard i Göteborg, beläget nära Nya varvet.
”Att öppna det första Mercure-hotellet i Sverige är en milstolpe för varumärket och visar på de stora möjligheter vi ser i Norden”, säger Cristina de Oliveira-Frewen, operativ chef för Accors franchiseverksamhet i Europa och Nordafrika, i ett uttalande.
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Drivs i franchiseavtal
Hotellet kommer att gå under namnet Mercure Göteborg och drivas av företaget CIC Hospitality genom ett franchiseavtal med Accor.
På boendet finns bland annat 101 rum, ett gym samt fem olika mötes- och evenemangslokaler. Hotellet är beläget strax väster om Röda Sten.
”Vi är stolta över att introducera Mercure i Sverige på den här unika platsen vid vattnet i Göteborg. Mercures filosofi, att ta vara på den lokala kulturen och skapa en genuin koppling till destinationen, passar Göteborg perfekt”, säger Matthias Tanski, vd för CIC Hospitality, för att dra sitt strå till reklamstacken.
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