Privat paradis till salu – med egen strand och helikopterhangar

Plats för tre helikoptrar

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Den som föredrar att anlända från luften behöver inte bekymra sig över parkeringen. På egendomen finns en cirka 500 kvadratmeter stor hangar med plats för upp till tre mindre tvåmotoriga helikoptrar.

Här finns också en traditionell båtbod, två slipar, flytbrygga och en djupvattenförtöjning. Sliparna kan enligt mäklaren användas av flera sorters båtar – och även av sjöflygplan.

Ön har dessutom något så ovanligt som en trefasanslutning till elnätet. Strömmen leds via en kabel under havet till bostäderna, hangaren, båthuset och bryggan.

Koppling till Kinas siste kejsare

Den kanske mest oväntade delen av historien finns i 1930-talet. Då ägdes Eilean Righ av Sir Reginald Fleming Johnston, som tidigare varit lärare åt Kinas siste kejsare Pu Yi.

Efter pensioneringen återvände Johnston till ön och moderniserade husen. Spår av kopplingen finns fortfarande kvar, bland annat i form av en kinesisk stenlykta och ett rum där han förvarade en kejserlig hovdräkt som han fått av Pu Yi.

Eilean Righ fick dessutom personligt tillstånd av kejsaren att hissa den kejserliga kinesiska flaggan.

Ett privat paradis med saftig prislapp

Runt ön kan den nye ägaren bland annat segla, fiska, paddla kajak och lägga ut hummertinor. På land finns kronhjort, rådjur och sikahjort, medan uttrar, sälar, delfiner och tumlare kan dyka upp i och omkring vattnet.

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Total avskildhet kommer dock inte billigt. Knight Frank begär bud över 6,5 miljoner pund för hela härligheten.

Å andra sidan är risken för grannbråk över tomtgränsen tämligen begränsad.

Här hittar du hela annonsen.

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