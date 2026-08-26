Egna stränder, två bostadshus och gott om plats för både båten och helikoptern. Den som har tröttnat på närgångna grannar kan nu köpa ett helt privat paradis utanför Skottlands västkust. Men – smakar det så kostar det.
Privat paradis till salu – med egen strand och helikopterhangar
Det finns avskilda bostäder. Och så finns det bostäder där havet fungerar som både tomtgräns och staket.
Nu är Eilean Righ i Loch Craignish till salu genom Knight Frank. Namnet betyder ungefär ”Kungens ö”, även om det är oklart vilken kung som en gång gav platsen dess namn.
Kanske syftar det på den danske sjökungen Olaf. Kanske på någon av de tidiga skotska kungar som kröntes i området. Klart är i alla fall att ön bär på en lång historia. Här finns lämningar efter två befästa bosättningar från järnåldern.
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Två hus och 261 tunnland
Den privata egendomen omfattar drygt 261 tunnland, motsvarande omkring 106 hektar. I köpet ingår betesmarker, skog, skyddade vikar och flera stränder.
Huvudbostaden, kallad The Square, är inrymd i en ombyggd traditionell gårdsbyggnad. Här finns bland annat matsal, vardagsrum med braskamin, kök, tv-rum, arbetsrum och tre sovrum.
Intill ligger det renoverade Farmhouse, som kan användas som gästhus eller personalbostad. Även det har tre sovrum, liksom eget kök, vardagsrum och två badrum.
Totalt uppges fastigheten ha sju sovrum, fem badrum och fyra sällskapsrum.
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Plats för tre helikoptrar
Den som föredrar att anlända från luften behöver inte bekymra sig över parkeringen. På egendomen finns en cirka 500 kvadratmeter stor hangar med plats för upp till tre mindre tvåmotoriga helikoptrar.
Här finns också en traditionell båtbod, två slipar, flytbrygga och en djupvattenförtöjning. Sliparna kan enligt mäklaren användas av flera sorters båtar – och även av sjöflygplan.
Ön har dessutom något så ovanligt som en trefasanslutning till elnätet. Strömmen leds via en kabel under havet till bostäderna, hangaren, båthuset och bryggan.
Koppling till Kinas siste kejsare
Den kanske mest oväntade delen av historien finns i 1930-talet. Då ägdes Eilean Righ av Sir Reginald Fleming Johnston, som tidigare varit lärare åt Kinas siste kejsare Pu Yi.
Efter pensioneringen återvände Johnston till ön och moderniserade husen. Spår av kopplingen finns fortfarande kvar, bland annat i form av en kinesisk stenlykta och ett rum där han förvarade en kejserlig hovdräkt som han fått av Pu Yi.
Eilean Righ fick dessutom personligt tillstånd av kejsaren att hissa den kejserliga kinesiska flaggan.
Ett privat paradis med saftig prislapp
Runt ön kan den nye ägaren bland annat segla, fiska, paddla kajak och lägga ut hummertinor. På land finns kronhjort, rådjur och sikahjort, medan uttrar, sälar, delfiner och tumlare kan dyka upp i och omkring vattnet.
Total avskildhet kommer dock inte billigt. Knight Frank begär bud över 6,5 miljoner pund för hela härligheten.
Å andra sidan är risken för grannbråk över tomtgränsen tämligen begränsad.
Här hittar du hela annonsen.
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