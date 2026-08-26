En månad längre för varje årskull – så höjs pensionsåldern från 2029

Ambitionen är att förändringarna ska börja gälla den 1 januari 2029.

”Jag hoppas att detta kan komma på plats så att det kan börja gälla från den 1 januari 2029”, säger arbetsmarknadsminister Kjersti Stenseng till FriFagbevegelse.

Något definitivt startdatum är det alltså ännu inte tal om. Regeringen ska presentera sina förslag under hösten. Därefter väntar en remissrunda innan lagförslaget enligt planen lämnas till Stortinget våren 2027.

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Små steg blir flera år

Inte heller de exakta pensionsgränserna är fastställda. Tidigare beräkningar pekar däremot på att varje årskull kan behöva arbeta en till två månader längre än den föregående. Skillnaden skulle i så fall bli liten mellan två årskullar men betydligt större över tid.

Norrmän födda på 1970-talet kan behöva arbeta omkring ett år längre än dem som föddes på 1960-talet, enligt beräkningar från Statistisk sentralbyrå, SSB.

För den som är född 2006 har tidigare beräkningar pekat mot pension först vid 71 år och en månad, skriver FriFagbevegelse.

Det är dock en beräkning, inte en beslutad pensionsålder.

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Även frågan om vilka som påverkas först är ännu något grumlig. Nettavisen pekar på personer födda 1964 och senare. Tidningen använder en person född 1973 som exempel. Enligt LO:s beräkningar kan den tidigaste åldern för att ta ut pension för den årskullen stiga från 62 till 63 år.

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