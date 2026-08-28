På tisdag öppnar ansökan – villaägare kan få 60 000 kronor

De kan söka bidraget

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Stödet gäller småhus som används som permanentbostad och har ett värdeår före 1990. Fritidshus omfattas inte.

Pengarna kan bland annat användas till:

Tilläggsisolering

Byte eller förbättring av fönster och dörrar

Värmeåtervinning

Installation eller förbättring av vissa uppvärmningssystem

Anslutning till fjärrvärmenätet

En luft-luftvärmepump ger däremot inte rätt till bidrag.

Det finns också en gränsdragning som har väckt kritik. Hus som redan är anslutna till fjärrvärmenätet får inte ta del av stödet.

”Det är väldigt olyckligt att villor med fjärrvärme inte omfattas av bidraget. Många äldre hus med fjärrvärme har stort behov av tilläggsisolering”, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Malte Rungård till Privata Affärer.

Äldre renoveringar kan räknas

Det är inte bara nya projekt som omfattas. Bidrag kan även sökas för åtgärder som påbörjats den 17 oktober 2025 eller senare, förutsatt att materialet beställdes tidigast samma datum.

Det går även att ansöka flera gånger, men det sammanlagda stödet får inte överstiga 60 000 kronor och pengarna kan betalas ut vid högst två tillfällen.

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Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Om årets 300 miljoner tar slut kan den som söker under 2026 därför få vänta på pengar ur nästa års budget.

Ansökan görs via Boverkets webbplats och skickas sedan till länsstyrelsen. För villaägaren återstår alltså att räkna noggrant. Bidraget kan lätta på notan, men huvuddelen av renoveringen måste fortfarande betalas ur egen ficka.

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