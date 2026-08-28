Har du en äldre villa som läcker värme genom väggar, fönster eller dörrar? Då kan det snart finnas statliga pengar att söka. Men den som vill nå bidragstaket måste först göra en rejäl investering.
På tisdag öppnar ansökan – villaägare kan få 60 000 kronor
På tisdag den 1 september öppnar ansökan till Villaeffekten, regeringens bidrag för energieffektivisering i småhus.
Stödet ska hjälpa villaägare att minska både energianvändningen och känsligheten för höga energipriser. Staten har avsatt 300 miljoner kronor om året och bidraget är planerat att finnas till och med 2030.
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Täcker bara materialet
Bidraget motsvarar 30 procent av materialkostnaden för godkända åtgärder. För att få det maximala beloppet krävs alltså materialinköp för 200 000 kronor.
Arbetskostnaden får villaägaren stå för själv.
Dessutom betalas stödet ut först när arbetet är genomfört. Man måste därför kunna finansiera hela investeringen innan bidragspengarna kommer.
Mathias Olausson, kontorschef på Handelsbanken i Kungälv, rekommenderar husägare att först ta reda på var energin försvinner.
”Många villaägare vill sänka sina energikostnader men det kan vara svårt att veta var man ska börja och vilka investeringar som gör störst skillnad”, säger han i ett pressmeddelande.
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De kan söka bidraget
Stödet gäller småhus som används som permanentbostad och har ett värdeår före 1990. Fritidshus omfattas inte.
Pengarna kan bland annat användas till:
- Tilläggsisolering
- Byte eller förbättring av fönster och dörrar
- Värmeåtervinning
- Installation eller förbättring av vissa uppvärmningssystem
- Anslutning till fjärrvärmenätet
En luft-luftvärmepump ger däremot inte rätt till bidrag.
Det finns också en gränsdragning som har väckt kritik. Hus som redan är anslutna till fjärrvärmenätet får inte ta del av stödet.
”Det är väldigt olyckligt att villor med fjärrvärme inte omfattas av bidraget. Många äldre hus med fjärrvärme har stort behov av tilläggsisolering”, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Malte Rungård till Privata Affärer.
Äldre renoveringar kan räknas
Det är inte bara nya projekt som omfattas. Bidrag kan även sökas för åtgärder som påbörjats den 17 oktober 2025 eller senare, förutsatt att materialet beställdes tidigast samma datum.
Det går även att ansöka flera gånger, men det sammanlagda stödet får inte överstiga 60 000 kronor och pengarna kan betalas ut vid högst två tillfällen.
Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Om årets 300 miljoner tar slut kan den som söker under 2026 därför få vänta på pengar ur nästa års budget.
Ansökan görs via Boverkets webbplats och skickas sedan till länsstyrelsen. För villaägaren återstår alltså att räkna noggrant. Bidraget kan lätta på notan, men huvuddelen av renoveringen måste fortfarande betalas ur egen ficka.
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