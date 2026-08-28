Spara till framtiden eller leva i nuet? En växande skara unga verkar svara: både och. Trenden ”soft saving” lovar ett mindre strikt förhållande till pengar. Men friheten har ett pris.
"Soft saving" växer – så fungerar den populära spartrenden
Glöm nudlar till middag, köpstopp och drömmen om pension vid 40. Bland unga vuxna växer nu en betydligt mjukare spartrend.
Den kallas ”soft saving” och går i korthet ut på att spara pengar utan att sätta livet på paus. Resor, restaurangbesök och andra upplevelser får fortfarande ta plats – och prioriteras – i budgeten.
Det är något av en motreaktion mot FIRE-rörelsen, där anhängarna sparar och investerar en stor del av inkomsten för att kunna bli ekonomiskt oberoende och lämna arbetslivet tidigt.
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Sparar det som blir över
I sin mest renodlade form innebär soft saving att du först använder pengar till det liv du vill leva och därefter sparar det som finns kvar.
Någon bestämd summa behöver inte föras över varje månad. Sparandet kan i stället anpassas efter ekonomin och vad som händer i livet.
”Tanken bakom soft saving är att ekonomiskt välbefinnande inte bara handlar om att bygga upp en förmögenhet, utan mer om att kunna njuta av sina inkomster nu och samtidigt behålla en god ekonomisk balans”, säger finansplaneraren Dan Browne till The Independent.
Det behöver dock inte betyda att sparandet lämnas helt åt slumpen. En kvinna som intervjuats av ABC News uppger att hon för över 20 procent av varje lön till sparkontot. Därefter betalar hon räkningarna och använder det som återstår till upplevelser och sådant hon vill göra.
Begreppet rymmer alltså både ett oregelbundet ”spara det som blir över” och ett mer strukturerat sparande. Kärnan i soft saving är att framtiden får sitt, utan att nöjen och upplevelser skjuts upp till senare.
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Bostadsdrömmen känns avlägsen
Trenden har framför allt fått fäste inom generation Z. En förklaring är att många unga upplever att klassiska ekonomiska mål, inte minst den egna bostaden, har blivit betydligt svårare att nå.
Dyrare mat, högre hyror och stora kostnader för bostadslån gör att kontantinsatsen kan kännas långt borta.
Pandemin uppges också ha påverkat synen på pengar. För den som har sett hur snabbt tillvaron kan förändras kan det framstå som mindre lockande att offra allt roligt i dag för en framtid som känns osäker.
”Många yngre människor växte upp under pandemin och har inställningen att vi inte vet vad som väntar runt hörnet. Därför är det viktigt att se till att vi lever i dag”, säger Browne.
Kan bli en ursäkt för konsumtion
Soft saving kan göra privatekonomin mindre ångestfylld och sparandet mer hållbart. Men metoden kommer inte utan risker.
Den som konsekvent spenderar först kan få väldigt lite kvar till buffert, bostad eller pension. Ett flexibelt sparande blir också lättare att hoppa över än en automatisk överföring på lönedagen.
Och där någonstans går gränsen mellan en sund balans och en bekväm ursäkt för att konsumera.
Brownes råd är därför att även den mjuka spararen bör lägga undan pengar regelbundet till en buffert och pensionen. Man behöver med andra ord inte välja mellan livet nu och livet senare. Men båda borde ändå få en plats i budgeten.
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