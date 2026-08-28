"Soft saving" växer – så fungerar den populära spartrenden

Det är något av en motreaktion mot FIRE-rörelsen, där anhängarna sparar och investerar en stor del av inkomsten för att kunna bli ekonomiskt oberoende och lämna arbetslivet tidigt.

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Sparar det som blir över

I sin mest renodlade form innebär soft saving att du först använder pengar till det liv du vill leva och därefter sparar det som finns kvar.

Någon bestämd summa behöver inte föras över varje månad. Sparandet kan i stället anpassas efter ekonomin och vad som händer i livet.

”Tanken bakom soft saving är att ekonomiskt välbefinnande inte bara handlar om att bygga upp en förmögenhet, utan mer om att kunna njuta av sina inkomster nu och samtidigt behålla en god ekonomisk balans”, säger finansplaneraren Dan Browne till The Independent.

Det behöver dock inte betyda att sparandet lämnas helt åt slumpen. En kvinna som intervjuats av ABC News uppger att hon för över 20 procent av varje lön till sparkontot. Därefter betalar hon räkningarna och använder det som återstår till upplevelser och sådant hon vill göra.

Begreppet rymmer alltså både ett oregelbundet ”spara det som blir över” och ett mer strukturerat sparande. Kärnan i soft saving är att framtiden får sitt, utan att nöjen och upplevelser skjuts upp till senare.

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