Britterna kräver lön i jobbannonsen – Sverige pausar EU-lagen

Premiärminister Andy Burnham säger att arbetssökande ska veta vad ett jobb betalar innan de lägger tid och kraft på en ansökan.

Bara var femte redovisar specifikt

Förslaget ska framför allt underlätta för unga som söker sitt första arbete, men också bidra till att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

Enligt den brittiska regeringen anger drygt två av fem arbetsgivare alltid ett lönespann i sina annonser. Färre än var femte redovisar alltid en specifik lön, rapporterar Reuters.

Lagstiftningen ska presenteras för parlamentet så snart som möjligt. Någon exakt tidsplan har ännu inte offentliggjorts.

En intressant aspekt är att Storbritannien väljer att gå vidare med en reform som påminner om EU:s lönetransparensdirektiv, trots att landet inte längre omfattas av unionens lagstiftning.