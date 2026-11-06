Storbritannien går vidare med krav på löneuppgifter i jobbannonser, trots att landet har lämnat EU. I Sverige har regeringen däremot pausat arbetet med att införa EU:s lönetransparensdirektiv.
Britterna kräver lön i jobbannonsen – Sverige pausar EU-lagen
Den brittiska regeringen meddelade på torsdagen att den ska lägga fram lagstiftning som gör det obligatoriskt för arbetsgivare att ange löneuppgifter i jobbannonser.
Premiärminister Andy Burnham säger att arbetssökande ska veta vad ett jobb betalar innan de lägger tid och kraft på en ansökan.
Bara var femte redovisar specifikt
Förslaget ska framför allt underlätta för unga som söker sitt första arbete, men också bidra till att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.
Enligt den brittiska regeringen anger drygt två av fem arbetsgivare alltid ett lönespann i sina annonser. Färre än var femte redovisar alltid en specifik lön, rapporterar Reuters.
Lagstiftningen ska presenteras för parlamentet så snart som möjligt. Någon exakt tidsplan har ännu inte offentliggjorts.
En intressant aspekt är att Storbritannien väljer att gå vidare med en reform som påminner om EU:s lönetransparensdirektiv, trots att landet inte längre omfattas av unionens lagstiftning.
Sverige har bromsat utvecklingen
EU-direktivet antogs 2023 och medlemsländerna skulle ha infört reglerna i nationell lagstiftning senast den 7 juni 2026.
Regeringen hade i januari 2026 tagit fram ett konkret lagförslag. Men arbetsgivarorganisationer som Svenskt Näringsliv, SKR och Arbetsgivarverket kritiserade förslaget. De ansåg att det skulle innebära omfattande administration, dubbelarbete och kostnader, inte minst för mindre företag.
Den 26 mars meddelade regeringen därför att den inte tänkte gå vidare med någon proposition. I stället ville man försöka få till en omförhandling på EU-nivå.
Sverige har redan krav på arbetsgivare att genomföra lönekartläggningar för att upptäcka och motverka osakliga löneskillnader. Regeringen anser att EU-direktivet inte tar tillräcklig hänsyn till det befintliga svenska systemet och att det saknar flexibilitet för nationella lösningar.
Arbetssökande vill gärna se lönen
Det här är en fråga där arbetsgivarna och arbetstagarna har olika syn på saken.
Som Dagens PS tidigare rapporterat visade en undersökning från Jobbland att mindre än en tredjedel av tillfrågade företagsledare och rekryterare ville att lönen skulle anges i jobbannonserna.
Bland arbetssökande var inställningen den motsatta. 65 procent ville ha löneinformation redan i annonsen.
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