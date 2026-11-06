Spelberoende förlorade huspengarna – nu får banken betala

Ombudsmannen: Banken kunde ha stoppat det

Mannen vände sig till brittiska Financial Ombudsman Service, som prövade bankens agerande.

I beslutet konstaterar ombudsmannen att Santander borde ha varit tydligare med vilka spärrar som krävdes för att stoppa speltransaktionerna. Banken hade möjlighet att införa begränsningarna åt kunden, men gjorde inte det tillräckligt snabbt.

Santander invände att det var kundens eget ansvar att aktivera de nödvändiga spelspärrarna. Ombudsmannen höll inte med.

Beslutet innebär att Santander måste ersätta mannens spel­förluster från den dag han först berättade om sitt beroende fram till den 17 september 2025, då han tog ärendet vidare till ombudsmannen. På beloppet tillkommer åtta procents ränta.

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Därutöver ska banken betala 500 pund i kompensation.

Inte generellt beslut

Det här är inte ett generellt beslut om att banker måste ersätta kunder som spelar bort sina pengar, poängterar Financial Ombudsman Service.

Det avgörande i detta fall var att mannen uttryckligen hade berättat om sitt spelberoende, bett om hjälp och att banken hade möjlighet att införa effektivare spärrar men inte gjorde det. Hur långt bankernas ansvar generellt sträcker sig när de känner till att en kund riskerar att skada sin egen ekonomi är en hett debatterad fråga i Storbritannien, och även i andra länder.

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