En spelberoende man spelade bort nästan hela summan från en husförsäljning på nätcasino. Nu har storbanken Santander fått ta notan och ersätta mannen.
Spelberoende förlorade huspengarna – nu får banken betala
Den brittiska mannen, som i handlingarna endast identifieras som Mr R, fick 25 000 pund, motsvarande omkring 300 000 kronor, efter en husförsäljning den 18 juli 2025, rapporterar The Telegraph.
Inom en månad hade han spelat bort omkring 16 000 pund, motsvarande närmare 200 000 kronor.
Stoppade inte på en och en halv månad
Den 15 augusti kontaktade han Santander och berättade om sitt spelberoende. Han uppgav att spelandet orsakade både ekonomiska problem och psykisk ohälsa och bad banken om hjälp.
Sex dagar efter samtalet spärrade Santander internettransaktioner från mannens huvudsakliga bankkonto. Han kunde dock fortsätta spela genom att föra över pengar till ett separat konto kopplat till ett påfyllningskort. Det kontot spärrades först den 1 oktober.
Ombudsmannen: Banken kunde ha stoppat det
Mannen vände sig till brittiska Financial Ombudsman Service, som prövade bankens agerande.
I beslutet konstaterar ombudsmannen att Santander borde ha varit tydligare med vilka spärrar som krävdes för att stoppa speltransaktionerna. Banken hade möjlighet att införa begränsningarna åt kunden, men gjorde inte det tillräckligt snabbt.
Santander invände att det var kundens eget ansvar att aktivera de nödvändiga spelspärrarna. Ombudsmannen höll inte med.
Beslutet innebär att Santander måste ersätta mannens spelförluster från den dag han först berättade om sitt beroende fram till den 17 september 2025, då han tog ärendet vidare till ombudsmannen. På beloppet tillkommer åtta procents ränta.
Därutöver ska banken betala 500 pund i kompensation.
Inte generellt beslut
Det här är inte ett generellt beslut om att banker måste ersätta kunder som spelar bort sina pengar, poängterar Financial Ombudsman Service.
Det avgörande i detta fall var att mannen uttryckligen hade berättat om sitt spelberoende, bett om hjälp och att banken hade möjlighet att införa effektivare spärrar men inte gjorde det. Hur långt bankernas ansvar generellt sträcker sig när de känner till att en kund riskerar att skada sin egen ekonomi är en hett debatterad fråga i Storbritannien, och även i andra länder.
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