Resesajten: Därför ska du inte resa den 19 december

Då blir flygbiljetten betydligt billigare

Den allra billigaste avresedagen infaller först efter jul.

På nyårsafton, den 31 december, kostar en flygbiljett i genomsnitt 2 627 kronor. Även nyårsdagen är förhållandevis billig, med ett snittpris på 2 792 kronor.

Hemresedatumet spelar även det roll. Enligt Momondo är juldagen, den 25 december, billigast att resa hem, med ett snittpris på 2 280 kronor. Den 9 januari är i sin tur dyrast, med ett genomsnittspris på 12 024 kronor.

”Även i år ligger julens helgdagar fördelaktigt för den som vill maxa ledigheten. Med bara fem semesterdagar går det att få två veckors sammanhängande ledighet, vilket också ger lite extra spelrum i reseplaneringen”, kommenterar Lisbet Due Berg, pressansvarig på momondo.

Hon tillägger: ”För den som vill komma iväg över jul och nyår kan det vara ett bra tillfälle att dra nytta av flexibiliteten och tipsen för att hitta billigare flygbiljetter”.

Priset styr svenskarnas resplaner

Priset väger tungt när svenskarna planerar sina resor. I en undersökning från Ticket uppger 57 procent att kostnaden är en viktig faktor vid valet av semester.

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”Svenskarna fortsätter att prioritera resandet, men vi ser samtidigt en tydlig förändring i vart man vill åka. Europa är fortfarande störst, men långresorna tar mer plats och framför allt Thailand fortsätter att locka”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.

Hit vill svenskarna resa i jul

Bangkok och Phuket toppar listan över de mest sökta destinationerna inför julledigheten. En tur- och returbiljett till Bangkok kostar i genomsnitt 14 341 kronor, medan motsvarande resa till Phuket ligger på 14 671 kronor.

Den senare destinationen har dock blivit tio procent billigare jämfört med förra årets julperiod.

För den som föredrar en kortare resa är London ett populärt alternativ. Den brittiska huvudstaden ligger på fjärde plats bland svenskarnas mest sökta destinationer, med ett genomsnittligt flygpris på 1 823 kronor tur och retur.

Vill du komma riktigt billigt undan kan du kika mot Bukarest, Skopje och Düsseldorf. Till samtliga tre destinationer ligger de genomsnittliga flygpriserna på under 2 000 kronor tur och retur.

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