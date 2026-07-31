Ny analys: Åldern när unga svenskar kan gå i pension

Pensionsåldern i Europa kommer att stiga. Det gäller även Sverige. Så här tror OECD om när svenskarna går i pension på 2060-talet.
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Det är naturligtvis en kalkyl med många okända faktorer. Men i ”Pensions at a Glance 2025” har OECD analyserat hur pensionsåldern i Europa kommer att utvecklas.
Nu har Euronews tagit tag i de data OECD-rapporten bygger på och skriver att pensionsåldern inom EU kommer att stiga från 64,7 till 66,7 år för män och från 64 till 66,6 år för kvinnor fram till slutet av 2060-talet.
Sammantaget kommer två tredjedelar av de europeiska länderna att höja pensionsåldern för män. Tre fjärdedelar av länderna kommer att höja den för kvinnor.
Sammanfattningen är att data från 32 länder landar i högre pensionsålder för män i 21 av dessa länder, för kvinnor i 24 av 32 länder.
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Jämförde två kategorier
Jämförelsen görs mellan personer som gick i pension 2024 och personer som kom in på arbetsmarknaden vid 22 års ålder samma år.
Förutsättningen är att de har en obruten yrkesbana. Den senare gruppen går i pension i slutet av 2060-talet.
Enligt OECD-data från 2024 är den högsta pensionsåldern för män 67 år, vilket gäller i Danmark, Norge, Island och Nederländerna. Genomsnittet inom EU ligger på 64,7 år.
Turkiet utgör ett tydligt undantag med en pensionsålder på 52 år. Den näst lägsta nivån är 62 år (Grekland, Slovenien och Luxemburg).
Bland Europas fem största ekonomier har Tyskland den högsta pensionsåldern för män (66,2 år), medan Frankrike har den lägsta (64,3 år), konstaterar Euronews.
Inom EU beräknas män som gick ut i arbetslivet vid 22 års ålder under 2024 gå i pension vid i genomsnitt 66,7 år, omkring 2069.
Män i pension vid 70 i Sverige…
Danmark kommer att ha den högsta pensionsåldern för män, 74 år. Under slutet av 2060-talet kommer den att nå 71 år i Estland och 70 år i Italien, Nederländerna, Sverige och Cypern.
Den lägsta pensionsåldern för män kommer att vara 62 år i Slovenien och Luxemburg.
Bland Europas största ekonomier kommer män i Italien att ha den högsta framtida pensionsåldern (70 år), följt av män i Storbritannien (68 år) och Tyskland (67 år).
Pensionsåldern för män kommer att vara 65 år i både Frankrike och Spanien.
Män i Turkiet kommer att få se den största höjningen; deras pensionsålder beräknas stiga med 13 år, från 52 till 65 år.
Danmark kommer att få en höjning på sju år för män, följt av Estland, Italien, Slovakien och Cypern, där ökningen kommer att vara minst fem år.
Pensionsåldern för män kommer att stiga med fyra år i både Sverige (till 70 år) och Grekland (till 66 år).
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…och samma ålder för kvinnorna
Bland kvinnor har Danmark, Nederländerna, Island och Norge för närvarande den högsta pensionsåldern, 67 år. Genomsnittet i EU är 64 år.
Turkiet har den i särklass lägsta nuvarande pensionsåldern för kvinnor, 49 år, följt av Polen med 60 år.
Precis som för män kommer Danmark att ha den högsta framtida pensionsåldern för kvinnor, 74 år. Den beräknas nå 71 år i Estland och 70 år i Italien, medan kvinnor i Nederländerna, Sverige och Cypern också kommer att gå i pension vid 70 års ålder.
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