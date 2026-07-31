Ny analys: Åldern när unga svenskar kan gå i pension

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Nu har Euronews tagit tag i de data OECD-rapporten bygger på och skriver att pensionsåldern inom EU kommer att stiga från 64,7 till 66,7 år för män och från 64 till 66,6 år för kvinnor fram till slutet av 2060-talet.



Sammantaget kommer två tredjedelar av de europeiska länderna att höja pensionsåldern för män. Tre fjärdedelar av länderna kommer att höja den för kvinnor.

Sammanfattningen är att data från 32 länder landar i högre pensionsålder för män i 21 av dessa länder, för kvinnor i 24 av 32 länder.

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Jämförde två kategorier

Jämförelsen görs mellan personer som gick i pension 2024 och personer som kom in på arbetsmarknaden vid 22 års ålder samma år.

Förutsättningen är att de har en obruten yrkesbana. Den senare gruppen går i pension i slutet av 2060-talet.

Enligt OECD-data från 2024 är den högsta pensionsåldern för män 67 år, vilket gäller i Danmark, Norge, Island och Nederländerna. Genomsnittet inom EU ligger på 64,7 år.

Turkiet utgör ett tydligt undantag med en pensionsålder på 52 år. Den näst lägsta nivån är 62 år (Grekland, Slovenien och Luxemburg).

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Bland Europas fem största ekonomier har Tyskland den högsta pensionsåldern för män (66,2 år), medan Frankrike har den lägsta (64,3 år), konstaterar Euronews.

Inom EU beräknas män som gick ut i arbetslivet vid 22 års ålder under 2024 gå i pension vid i genomsnitt 66,7 år, omkring 2069.

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