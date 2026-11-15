Tjänstepension till 67 från 2028 – ger i snitt en hundralapp i månaden

Inbetalningarna till arbetarnas Avtalspension SAF-LO, som i dag upphör vid 65, ska enligt Sveriges Radio också förlängas till 67 år, men parterna har inte redovisat när ändringen börjar gälla för arbetarna.

Åldersgränserna har släpat efter sedan riktåldern höjdes till 67 år den 1 januari i år. Riktåldern styr när man tidigast kan ta ut allmän pension, och därför förväntas många arbeta längre än till 65.

Hur tidigt du väljer att gå i pension kan få stora konsekvenser för ekonomin (Foto: Canva)

”Det är helt orimligt att man inte får pensionsinbetalning och omställning efter 65 när man förväntas jobba till 67”, sa LO:s avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä till Arbetet i oktober. Till omställningen hör avgångsbidraget vid uppsägning, som för arbetare i dag också upphör vid 65.

PTK gick längre och krävde att intjänandet till ITP 1 skulle börja vid 18 år och sakna övre åldersgräns. ”Vi anser att alla försäkringar och avsättningar till tjänstepension ska följa med så länge man faktiskt arbetar och har rätt att jobba kvar”, sa Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer och med i PTK:s förhandlingsgrupp, till Ingenjören den 3 november.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl sa i oktober till Tidningen Näringslivet att arbetsgivarna var öppna för ett bredare åldersspann, men inte för att ta bort alla åldersgränser på en gång, eftersom företagen ensamma står för kostnaden.

Kompromissen

Kompromissen blev 24 och 67 år för ITP 1. ”Kärnfrågan har varit hur de ökade kostnaderna ska hanteras”, sa han när uppgörelsen var klar, i parternas gemensamma pressmeddelande.

Uppgörelsen är ännu inte formellt klar. De tre organisationerna har godkänt den på central nivå, och enligt PTK är processen klar först när varje förbund och dess motpart har undertecknat avtalen. Det är bråttom, eftersom de nuvarande avtalen, som LO och PTK sa upp i juni, löper ut den 1 december, och finns inga nya avtal på plats då kan arbetsgivarnas pensionsinbetalningar upphöra.

ANNONS

Arbetsgivaren betalar in 4,5 procent av lönen till både ITP 1 och Avtalspension SAF-LO, på lönedelar upp till 625 500 kronor om året, vilket blir 1 575 kronor i månaden för en lön på 35 000 kronor. Betalas tjänstemannens extra 18 900 kronor ut under 20 år motsvarar det 79 kronor i månaden före skatt, utan avkastning.

En arbetare med samma lön får 37 800 kronor mer inbetalt för åren mellan 65 och 67 när förlängningen väl gäller, och räknat på samma sätt blir det 158 kronor i månaden.