Pensionärer missar pengarna – 7 290 kronor skattefritt i månaden

Hälften kan ha fått för lite

Även pensionärer som redan får bostadstillägg kan få för lite.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, konstaterade i en granskning att felaktiga utbetalningar av bostadstillägg är mycket vanliga.

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Enligt Pensionsmyndighetens uppskattning innehöll 80 procent av ärendena fel.

”I hälften av alla ärenden borde enskilda personer alltså ha fått ett högre bostadstillägg om uppgifterna som låg till grund för ärendet hade uppdaterats”, säger Louise Malmgren, projektledare för granskningen.

Felen uppstår ofta när förändringar i inkomster, tillgångar eller bostadskostnader inte anmäls.

”Grundproblemet är krångliga regler som är svåra för enskilda att förstå, och därför verkar det oftast handla om oavsiktliga misstag som enskilda gör”, konstaterar Malmgren.

Så ser du om du har rätt till pengarna

För att få bostadstillägg under 2026 behöver du normalt ha fyllt 67 år, bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension.

Hos Pensionsmyndigheten kan du göra en preliminär beräkning utan att logga in. Där får du besked om du bör gå vidare med en ansökan.

Det går också att ansöka om bostadstillägg retroaktivt, som längst tre månader tillbaka.

Även pensionärer som redan får bostadstillägg kan ha rätt till mer pengar om hyran höjs. För att ersättningen ska räknas om måste förändringen anmälas till Pensionsmyndigheten.

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