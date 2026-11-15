Upp till 7 290 kronor extra i månaden, helt skattefritt. Så mycket kan svenska pensionärer få genom ett stöd som många missar. Pensionsmyndigheten har tidigare uppskattat att över 100 000 pensionärer kan ha gått miste om pengar som de egentligen haft rätt till.
Pensionärer missar pengarna – 7 290 kronor skattefritt i månaden
Bostadstillägget måste sökas hos Pensionsmyndigheten. Många pensionärer ansöker aldrig, trots att de skulle kunna få pengar varje månad.
Redan 2022 uppskattades omkring 123 000 pensionärer vara berättigade till bostadstillägg utan att få det, enligt Pensionsmyndighetens årsredovisning.
Du kan få pengarna även om du äger din bostad
Bostadstillägget är ett skattefritt stöd för pensionärer med låga inkomster. Under 2026 kan en ensamstående pensionär få upp till 7 290 kronor i månaden, beroende på bland annat bostadskostnad och ekonomi.
Många tror att stödet bara gäller hyresgäster, men även pensionärer som bor i villa eller bostadsrätt kan få pengarna. Den egna permanentbostaden räknas heller inte som en tillgång när förmögenheten beräknas.
Sparpengar kan däremot sätta käppar i hjulet. Har du mer än 100 000 kronor på banken eller i andra tillgångar kan bostadstillägget bli lägre. För gifta och sambor går gränsen vid 200 000 kronor.
Reglerna har fått kritik för att missgynna pensionärer som sparat under arbetslivet. Bland andra SPF Seniorerna har påpekat att förmögenhetsgränserna inte har höjts sedan 2003.
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Hälften kan ha fått för lite
Även pensionärer som redan får bostadstillägg kan få för lite.
Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, konstaterade i en granskning att felaktiga utbetalningar av bostadstillägg är mycket vanliga.
Enligt Pensionsmyndighetens uppskattning innehöll 80 procent av ärendena fel.
”I hälften av alla ärenden borde enskilda personer alltså ha fått ett högre bostadstillägg om uppgifterna som låg till grund för ärendet hade uppdaterats”, säger Louise Malmgren, projektledare för granskningen.
Felen uppstår ofta när förändringar i inkomster, tillgångar eller bostadskostnader inte anmäls.
”Grundproblemet är krångliga regler som är svåra för enskilda att förstå, och därför verkar det oftast handla om oavsiktliga misstag som enskilda gör”, konstaterar Malmgren.
Så ser du om du har rätt till pengarna
För att få bostadstillägg under 2026 behöver du normalt ha fyllt 67 år, bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension.
Hos Pensionsmyndigheten kan du göra en preliminär beräkning utan att logga in. Där får du besked om du bör gå vidare med en ansökan.
Det går också att ansöka om bostadstillägg retroaktivt, som längst tre månader tillbaka.
Även pensionärer som redan får bostadstillägg kan ha rätt till mer pengar om hyran höjs. För att ersättningen ska räknas om måste förändringen anmälas till Pensionsmyndigheten.
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