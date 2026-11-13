Tre söner skulle ärva sin mammas hus efter hennes död. Men barnbarnet, som ensam hade tagit hand om den sjuka kvinnan, ville annorlunda. Nu har Chiles högsta domstol avgjort den långdragna arvstvisten. I Sverige hade utgången blivit en annan.
Tre barn förlorar hela sitt arv – ville inte hjälpa sin mamma
När Elsa Hormazábal från Chile fick diagnosen alzheimer 2014 var hennes barnbarn Yanina Segura 20 år gammal.
Elsa hade uppfostrat Yanina sedan hennes egen mamma gått bort. Nu behövde mormodern själv hjälp, men hennes tre vuxna söner ville enligt domstolshandlingarna inte ta hand om henne.
Ansvaret hamnade i stället hos Yanina, som fick sköta omsorgen och betala de utgifter som mormoderns pension inte räckte till.
Enligt den spanska tidningen El País hade sönerna möjlighet att hjälpa sin mamma, men avstod.
Sönerna struntade i domstolens beslut
År 2021 gick Yanina till familjedomstolen i Antofagasta i norra Chile. Domstolen beslutade att de tre sönerna, Alex, Mario och Sergio Segura, skulle betala ekonomiskt underhåll till sin mamma.
De betalade dock inte som de skulle.
När Elsa dog i december 2022 hade hon inte lämnat något testamente. Hennes tre söner skulle därför ärva bostaden tillsammans med Yanina, som hade rätt till sin avlidna mammas andel.
Men Yanina ville inte att morbröderna skulle få ärva efter kvinnan som de lämnat åt henne att ta hand om. Hon stämde dem och begärde att de skulle uteslutas från arvet.
Högsta domstolen säger nej till arvet
En domstol i Antofagasta gav Yanina rätt. Sönerna förklarades juridiskt ovärdiga att ärva sin mamma, ett beslut som fastställdes av en appellationsdomstol 2025.
Männen överklagade till Chiles högsta domstol, men den 9 november kom det slutliga beskedet.
I ett pressmeddelande konstaterar domstolen att sönerna inte hade visat något verkligt intresse av att ta hand om sin mamma. I en tidigare rättsprocess hade de också erkänt att de inte gav henne den hjälp hon behövde.
Domstolen slår fast att sönerna underlät att bistå sin mamma under sjukdomen, trots att de hade möjlighet.
Överklagandet avslogs och de tre männen förlorar därmed sin rätt till arvet.
”Inte rättvist att de ska kunna ärva”
För Yanina, som i dag är 31 år, har rättsprocessen pågått i flera år.
Hennes advokat Katty Méndez säger till den chilenska tidningen Las Últimas Noticias att domen också är ett erkännande av den omsorg Yanina gav sin mormor.
”Det är inte rättvist att de som övergav sin mamma ska kunna dra nytta av hennes arv”, säger hon.
I Sverige hade sönerna fått ärva
Svensk arvsrätt fungerar annorlunda. Att vägra hjälpa en sjuk förälder är inte i sig tillräckligt för att förlora rätten till arvet.
Enligt Skatteverket kan arvsrätten förverkas i särskilda situationer, exempelvis om någon uppsåtligen har dödat den avlidne eller genom tvång påverkat ett testamente.
Bestämmelserna finns i ärvdabalkens 15 kapitel.
Barn har också ett särskilt skydd genom laglotten. Den motsvarar hälften av den arvslott de annars skulle ha fått och kan som huvudregel krävas ut även om föräldern har skrivit ett testamente som utesluter barnet.
En förälder i Sverige kan alltså inte göra sina barn helt arvlösa enbart med hänvisning till att de inte ställt upp under en sjukdom.
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