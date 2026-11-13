Tre barn förlorar hela sitt arv – ville inte hjälpa sin mamma

Högsta domstolen säger nej till arvet

En domstol i Antofagasta gav Yanina rätt. Sönerna förklarades juridiskt ovärdiga att ärva sin mamma, ett beslut som fastställdes av en appellationsdomstol 2025.

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Männen överklagade till Chiles högsta domstol, men den 9 november kom det slutliga beskedet.

I ett pressmeddelande konstaterar domstolen att sönerna inte hade visat något verkligt intresse av att ta hand om sin mamma. I en tidigare rättsprocess hade de också erkänt att de inte gav henne den hjälp hon behövde.

Domstolen slår fast att sönerna underlät att bistå sin mamma under sjukdomen, trots att de hade möjlighet.

Överklagandet avslogs och de tre männen förlorar därmed sin rätt till arvet.

”Inte rättvist att de ska kunna ärva”

För Yanina, som i dag är 31 år, har rättsprocessen pågått i flera år.

Hennes advokat Katty Méndez säger till den chilenska tidningen Las Últimas Noticias att domen också är ett erkännande av den omsorg Yanina gav sin mormor.

”Det är inte rättvist att de som övergav sin mamma ska kunna dra nytta av hennes arv”, säger hon.

I Sverige hade sönerna fått ärva

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Svensk arvsrätt fungerar annorlunda. Att vägra hjälpa en sjuk förälder är inte i sig tillräckligt för att förlora rätten till arvet.

Enligt Skatteverket kan arvsrätten förverkas i särskilda situationer, exempelvis om någon uppsåtligen har dödat den avlidne eller genom tvång påverkat ett testamente.

Bestämmelserna finns i ärvdabalkens 15 kapitel.

Barn har också ett särskilt skydd genom laglotten. Den motsvarar hälften av den arvslott de annars skulle ha fått och kan som huvudregel krävas ut även om föräldern har skrivit ett testamente som utesluter barnet.

En förälder i Sverige kan alltså inte göra sina barn helt arvlösa enbart med hänvisning till att de inte ställt upp under en sjukdom.

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