Samma lön – därför får du 45 000 kronor mindre till pensionen

Här skiljer det 45 370 kronor

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MinPension jämför en årslön på 800 000 kronor hos en arbetsgivare med två anställningar som vardera ger 400 000 kronor.

I räkneexemplet betalar arbetsgivaren in 6 procent på lönen upp till gränsen och 32 procent på delen över den.

Med hela lönen hos en arbetsgivare blir den årliga inbetalningen till tjänstepensionen 93 370 kronor.

Med två löner på vardera 400 000 kronor blir den sammanlagda inbetalningen 48 000 kronor. Båda arbetsgivarna betalar då in 6 procent, eftersom ingen av lönerna når upp till gränsen.

Det ger en skillnad på 45 370 kronor under ett enda år.

Ett extrajobb är en annan sak

Den som behåller sitt vanliga jobb och tar ett extrajobb får däremot oftast en positiv effekt på pensionen. Då ökar den totala inkomsten.

Pensionsinbetalningarna kan däremot minska om du fördelar samma höga lön mellan flera arbetsgivare.

I november 2022 hade 302 000 personer i Sverige ett eller flera extrajobb vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning, enligt SCB-statistik.

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Kontrollera vad varje arbetsgivare betalar

För den allmänna pensionen räknas din sammanlagda årsinkomst, upp till intjänandetaket. Där spelar det ingen roll hur många arbetsgivare lönen kommer från.

Tjänstepensionen behöver däremot granskas för varje anställning.

MinPension rekommenderar den som har flera tjänstepensionsavtal att göra separata prognoser med lönen för respektive anställning. För den allmänna pensionen används den sammanlagda lönen. Därefter summeras pensionsbeloppen.

Innan du byter en heltidsanställning mot flera deltidsjobb bör du därför be arbetsgivarna om uppgifter om tjänstepensionen: vilket avtal som gäller, vilka procentsatser som används och hur mycket de kommer att betala in med din lön.

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