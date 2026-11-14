Huangs skinnjacka gick för drygt 9 miljoner – nu ifrågasätts värdet

Sotheby’s hade värderat jackan till 40 000 till 60 000 dollar, men den klubbades för 960 000 dollar, motsvarande 9,25 miljoner kronor med dåvarande dollarkurs, och pengarna tillföll den ideella organisationen Edge Institute.

En ny jacka av samma modell kostar 8 990 dollar, enligt sydafrikanska The National, och köparen betalade alltså drygt 99 procent av priset för att jackan hade varit Huangs. Vid auktionen hade han byggt Nvidia till ett börsvärde på nästan 5 000 miljarder dollar och gjort skinnjackan till sin uniform.

Skinnjackan blev en uniform

Själv har han förklarat uniformen med att den sparar honom ett beslut varje morgon. ”Svart är frånvaron av val”, sade han till CBS i september. ”Det är ett beslut som redan är fattat, en sak mindre att hantera.”

Sotheby’s gick längre i katalogtexten och kallade plagget uniformen för en ”first believer” och en symbol för en ledarstil som förkroppsligar ”äkthet, uppfinningsrikedom, uthållighet, mod och glädje”. Scott Keeney, grundare av samlarföretaget The Realest, jämförde efter auktionen kulturellt laddade samlarföremål med konst. ”Föremål som har det här egenvärdet och den kulturella tyngden skiljer sig inte från konst i mina ögon”, sade han till Yahoo Finance.

Den 12 november lämnade Huang med omedelbar verkan posterna som vd och styrelseledamot i Nvidia. Avgången kom efter att han, enligt Forbes, hade ljugit för styrelsen om minst tre utomäktenskapliga förhållanden, varav ett med en kinesisk affärskvinna som amerikansk underrättelsetjänst bedömer har varit en tillgång för Peking. Huang har erkänt att han varit otrogen men inte sagt med vem.

Jackan har fått en ny innebörd

Efter avslöjandena har jackan ”fått en helt annan innebörd”, skriver Robyn Selman i Forbes. I samma genomgång av miljardärernas uniformer påminner hon om Elizabeth Holmes svarta polotröjor, en blinkning till Steve Jobs som skulle placera henne bland Silicon Valleys visionärer och som fungerade tills det visade sig att Theranos teknik inte gjorde det.

Bloombergs krönikör Jessica Karl frågar redan i rubriken på sin krönika om jackan vad den är värd nu. Hon menar att köparen, som fortfarande är anonym, hamnat i en av de mest besvärliga situationerna av alla som berörs av avgången, eftersom priset speglade Huangs status och berömmelse mer än plaggets kvalitet eller sällsynthet.