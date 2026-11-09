Nya regler 2026: Så dyrt blir det att gå i pension tidigt

Då kan du tidigast gå i pension

Vilket år du är född avgör när du kan börja ta ut din allmänna pension.

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Födelseår Tidigaste uttag 1960 62 år 1961-1962 63 år 1963-1966 64 år 1967-1969 64 år 1970-1981 65 år 1982-1984 65 år 1985-2000 66 år 2001-2014 67 år

Källa: Pensionsmyndigheten. För flera av de yngre årskullarna bygger uppgifterna på prognoser som kan förändras. Vissa äldre årskullar omfattas av övergångsregler.

Tre år kan kosta nästan 6 000 kronor i månaden

Riktåldern är förvisso ingen tvingande pensionsålder. Du kan alltså sluta arbeta tidigare om din ekonomi tillåter det, även om den allmänna pensionen ännu inte kan betalas ut.

Det kommer dock med ett pris, konstaterar minPension, som har jämfört pensionen för en person med 34 000 kronor i månadslön.

Om nyss nämnda person slutar arbeta och börjar ta ut sin pension vid 64 års ålder blir utbetalningen 22 600 kronor i månaden.

Väntar personen i stället till 67 års ålder blir pensionen 28 500 kronor.

Skillnaden är 5 900 kronor i månaden, motsvarande 70 800 kronor om året före skatt.

Det handlar om drygt 20 procent lägre månadspension, livet ut.

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En vanlig tumregel är att den sammanlagda pensionen, inklusive tjänstepensionen, minskar med omkring 6-7 procent för varje år som uttaget tidigareläggs i förhållande till riktåldern.

Förklaringen är att ett tidigare uttag gör att pensionspengarna ska räcka under fler år. Du går också miste om ytterligare inbetalningar när du slutar arbeta.

Tidig pensionering kan dessutom innebära högre skatt under de första pensionsåren.

Ett extra arbetsår kan ge tusenlappar

Tvärtom kan ett års extra arbete efter 67 års ålder ge mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension varje månad, livet ut, för en person med genomsnittlig lön, enligt uppgifter från Pensionsmyndigheten.

I den beräkningen ingår både allmän pension och tjänstepension.

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