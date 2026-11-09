När kan du egentligen sluta jobba och börja ta ut pension? Sedan årsskiftet gäller nya regler som påverkar pensionsåldern för miljontals svenskar. Men ett tidigt avsked från arbetslivet kan bli kostsamt.
Nya regler 2026: Så dyrt blir det att gå i pension tidigt
Den 1 januari 2026 infördes ett nytt system för pensionsåldern i Sverige.
Den så kallade riktåldern styr när olika generationer tidigast kan börja ta ut allmän pension och få tillgång till vissa pensionsförmåner.
För många svenskar innebär förändringen att pensionen får vänta längre än tidigare, oavsett vad kroppen eller orken säger.
Läs även: Riktåldern kan ändras, pension vid 64 och 80 000 kronor – varje månad. Dagens PS
Nya regler för pensionsåldern
Bakgrunden till förändringen är att svenskarna, liksom många andra, lever längre. När pensionen ska räcka under fler år behöver också pensionsåldern anpassas.
Riktåldern är för närvarande 67 år. Det betyder att du normalt kan börja ta ut din allmänna inkomst- och premiepension tidigast vid 64 års ålder. Garantipension och bostadstillägg kan du däremot få först vid riktåldern.
“Det är viktigt att känna till riktåldern eftersom det påverkar när du kan ta ut din allmänna pension. Riktåldern kommer att påverka alla generationer framöver”, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.
Missa inte: Jobba hemifrån – få tusenlappar mer i pension. Dagens PS
Då kan du tidigast gå i pension
Vilket år du är född avgör när du kan börja ta ut din allmänna pension.
|Födelseår
|Tidigaste uttag
|1960
|62 år
|1961-1962
|63 år
|1963-1966
|64 år
|1967-1969
|64 år
|1970-1981
|65 år
|1982-1984
|65 år
|1985-2000
|66 år
|2001-2014
|67 år
Källa: Pensionsmyndigheten. För flera av de yngre årskullarna bygger uppgifterna på prognoser som kan förändras. Vissa äldre årskullar omfattas av övergångsregler.
Tre år kan kosta nästan 6 000 kronor i månaden
Riktåldern är förvisso ingen tvingande pensionsålder. Du kan alltså sluta arbeta tidigare om din ekonomi tillåter det, även om den allmänna pensionen ännu inte kan betalas ut.
Det kommer dock med ett pris, konstaterar minPension, som har jämfört pensionen för en person med 34 000 kronor i månadslön.
Om nyss nämnda person slutar arbeta och börjar ta ut sin pension vid 64 års ålder blir utbetalningen 22 600 kronor i månaden.
Väntar personen i stället till 67 års ålder blir pensionen 28 500 kronor.
Skillnaden är 5 900 kronor i månaden, motsvarande 70 800 kronor om året före skatt.
Det handlar om drygt 20 procent lägre månadspension, livet ut.
En vanlig tumregel är att den sammanlagda pensionen, inklusive tjänstepensionen, minskar med omkring 6-7 procent för varje år som uttaget tidigareläggs i förhållande till riktåldern.
Förklaringen är att ett tidigare uttag gör att pensionspengarna ska räcka under fler år. Du går också miste om ytterligare inbetalningar när du slutar arbeta.
Tidig pensionering kan dessutom innebära högre skatt under de första pensionsåren.
Ett extra arbetsår kan ge tusenlappar
Tvärtom kan ett års extra arbete efter 67 års ålder ge mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension varje månad, livet ut, för en person med genomsnittlig lön, enligt uppgifter från Pensionsmyndigheten.
I den beräkningen ingår både allmän pension och tjänstepension.
Läs också: 58-åring köpte lott för 390 kronor – vann herrgård värd 53 miljoner. E55