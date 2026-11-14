Här räcker lönen längre än i Sverige – 9 länder i topp

Nu har Visual Capitalist jämfört köpkraften i 142 länder med hjälp av siffror från Numbeo.

I undersökningen ställs genomsnittliga löner efter skatt mot lokala priser. New York används som jämförelsepunkt och har fått indexvärdet 100.

Sverige landar på 128,6 och tar därmed tiondeplatsen. En genomsnittlig svensk nettolön ger enligt indexet omkring 29 procent högre köpkraft än en genomsnittlig nettolön i New York.

Kuwait i topp – före Schweiz och USA

Allra bäst får löntagarna betalt för sina pengar i Kuwait, som toppar rankningen med index 175,8. Qatar kommer tvåa med 168,1 och Schweiz trea med 165,7.

Därefter följer Luxemburg och Oman. USA, Danmark, Australien och Tyskland tar de återstående placeringarna före Sverige.

Att just Kuwait, Qatar och Oman hamnar så högt förklaras enligt Visual Capitalist bland annat av ländernas olje- och gasindustrier. Välbetalda arbeten, låga inkomstskatter och subventionerade kostnader för exempelvis bränsle och el bidrar till att lönerna räcker långt.

Kuwaits köpkraftsindex är nästan 73 gånger så högt som Kubas, som hamnar allra sist med 2,4.

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