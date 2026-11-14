Sverige tillhör världens tio främsta länder när lönerna jämförs med levnadskostnaderna. Det visar en ny internationell ranking där Sverige placerar sig före både Norge och Finland. Men i nio länder får invånarna ännu mer för pengarna.
Här räcker lönen längre än i Sverige – 9 länder i topp
En hög lön kan se imponerande ut på papperet. Bor du i ett land där hyran slukar halva inkomsten och matpriserna är skyhöga blir det kanske inte särskilt mycket kvar.
Nu har Visual Capitalist jämfört köpkraften i 142 länder med hjälp av siffror från Numbeo.
I undersökningen ställs genomsnittliga löner efter skatt mot lokala priser. New York används som jämförelsepunkt och har fått indexvärdet 100.
Sverige landar på 128,6 och tar därmed tiondeplatsen. En genomsnittlig svensk nettolön ger enligt indexet omkring 29 procent högre köpkraft än en genomsnittlig nettolön i New York.
Kuwait i topp – före Schweiz och USA
Allra bäst får löntagarna betalt för sina pengar i Kuwait, som toppar rankningen med index 175,8. Qatar kommer tvåa med 168,1 och Schweiz trea med 165,7.
Därefter följer Luxemburg och Oman. USA, Danmark, Australien och Tyskland tar de återstående placeringarna före Sverige.
Att just Kuwait, Qatar och Oman hamnar så högt förklaras enligt Visual Capitalist bland annat av ländernas olje- och gasindustrier. Välbetalda arbeten, låga inkomstskatter och subventionerade kostnader för exempelvis bränsle och el bidrar till att lönerna räcker långt.
Kuwaits köpkraftsindex är nästan 73 gånger så högt som Kubas, som hamnar allra sist med 2,4.
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Norska priser drar iväg
Bland de nordiska länderna är det bara Danmark som placerar sig före Sverige, på sjunde plats med index 141,2.
Norge hamnar på plats 13 med 123,2 och Finland på plats 14 med 119,8.
En titt på den norska prisstatistiken visar att flera vanliga inköp kostar mer på andra sidan gränsen.
Enligt Statistisk sentralbyrå, SSB, låg den allmänna prisnivån för hushållens konsumtion drygt 6 procent högre i Norge än i Sverige under 2025.
Skillnaden var särskilt stor i mataffären. Mat och alkoholfria drycker var omkring 21 procent dyrare i Norge. Det motsvarar en prisskillnad på drygt 200 kronor för en jämförbar matkorg som kostar 1 000 kronor i Sverige.
Svenskarnas löner har stärkts
Sverige har också haft en förhållandevis stark löneutveckling på senare tid.
En analys från Medlingsinstitutet visar att lönerna i Sverige steg med 3,1 procent mellan andra kvartalet 2025 och samma period 2026.
Ökningen var ungefär lika stor som i euroområdet och USA. Men eftersom inflationen varit lägre i Sverige har svenska löntagare fått mer kvar av löneökningen.
”I euroområdet har reallönerna endast ökat med 0,2 procent mellan andra kvartalet i fjol och i år och i USA har de i stället minskat med 0,3 procent. Samtidigt har reallönerna i Sverige ökat med 2,1 procent”, kommenterar Julia Fennö, senior nationalekonom på Medlingsinstitutet.
Nästa år bromsar köpkraften in
Förbättringen väntas dock gå långsammare under 2027.
I sin septemberprognos räknar Konjunkturinstitutet med att högre energipriser driver upp kostnaderna för bland annat mat och flygresor.
KPIF-inflationen väntas stiga från 1,6 procent i år till 2,6 procent nästa år.
Lönerna väntas fortsätta uppåt, men en större del av löneökningarna äts då upp av högre priser.
Konjunkturinstitutet räknar med att timlönerna stiger med 3,4 procent under 2027, jämfört med 3,5 procent under 2026.
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