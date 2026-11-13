Nytt avtal för miljoner svenskar, 3 650 kronor extra – och pension vid 64

Tre år kan kosta nästan 6 000 kronor i månaden

Vidare till den nya riktåldern, som infördes den 1 januari 2026.

För närvarande ligger riktåldern på 67 år. Det innebär att många svenskar kan börja ta ut sin allmänna inkomst- och premiepension tidigast vid 64 års ålder.

Tre år extra i arbetslivet kan dock ge betydligt mer pengar att röra sig med som pensionär.

Enligt beräkningar från minPension får en person med 34 000 kronor i månadslön omkring 22 600 kronor i pension om hen slutar arbeta vid 64 års ålder. Väntar samma person till 67 stiger pensionen till 28 500 kronor i månaden.

Skillnaden är 5 900 kronor varje månad, motsvarande 70 800 kronor om året före skatt.

Läs mer här: Nya regler 2026: Så dyrt blir det att gå i pension tidigt. Dagens PS

Hur tidigt du väljer att gå i pension kan få stora konsekvenser för ekonomin (Foto: Canva)

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Nu vill norrmännen gå i pension tidigare

På andra sidan gränsen har vi i veckan uppmärksammats på ett trendbrott.

Under många år ville norrmännen arbeta allt längre. Men sedan 2015 har utvecklingen vänt.

Det visar den senaste upplagan av Seniorpolitisk barometer, där omkring 3 000 norrmän regelbundet får svara på frågor om arbete och pension.

I dag vill de tillfrågade i genomsnitt lämna arbetslivet vid 65,1 års ålder. Det är ungefär ett år tidigare än vad de önskade 2015.

Särskilt ivriga att bli pensionärer är personer mellan 30 och 49 år.

Utvecklingen oroar Kari Østerud, chef för Kunnskapssenteret for et lengre arbeidsliv.

Hon varnar för att Norge inte kommer att nå målet om ett längre arbetsliv om trenden fortsätter.

Läs vidare: Trendbrottet: Nu vill norrmännen inte arbeta längre. Dagens PS

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Jobba hemifrån – få 3 650 kronor mer i pension

Att kunna jobba hemifrån kan faktiskt påverka hur mycket du får i pension.

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer visar att andelen kvinnliga ingenjörer som arbetar deltid har minskat från 11 till 7 procent mellan 2019 och 2025.

Enligt förbundet är en förklaring att distansarbete gör det lättare att få ihop vardagen med heltidsarbete, inte minst för den som har barn.

Vad det kan betyda för pensionen har Alecta räknat på.

I ett av exemplen arbetar en civilingenjör 75 procent under nio år. Jämfört med en kollega som arbetar heltid går hon miste om drygt en miljon kronor i nettolön under perioden. När det sedan är dags att gå i pension får hon dessutom omkring 3 650 kronor mindre varje månad efter skatt.

Sveriges Ingenjörer befarar nu att utvecklingen kan vända när flera stora arbetsgivare skärper kraven på kontorsnärvaro.

Läs mer här: Jobba hemifrån – få tusenlappar mer i pension. Dagens PS

Här är Sveriges bästa och sämsta pensionsbolag

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Vi avslutar veckan med en ny rankning av Sveriges pensionsbolag.

Svenskt Kvalitetsindex har låtit 2 644 kunder bedöma sina pensionsaktörer.

För femte året i rad är det Skandia som har Sveriges nöjdaste kunder inom privat pensionssparande. Bolaget får 71,1 poäng på en hundragradig skala, följt av Länsförsäkringar med 69,8 och Handelsbanken med 69,0.

Längst ner bland de jämförda bolagen hamnar Swedbank med 61,8 poäng.

Undersökningen visar också att pensionsbolagen skulle kunna bli betydligt bättre på att hålla kontakten med sina kunder. Bara drygt en av tio privatkunder uppger att de har fått pensionsrådgivning.

Läs vidare: Här är Sveriges bästa och sämsta pensionsbolag – ny rankning. Dagens PS

Läs också: Nya id-kortet får kritik – nästan alla svenskar kan hamna i biometriskt register. Dagens PS