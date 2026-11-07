Tjänstepension efter 65 avgörs i helgen – två miljoner berörs

”Vår förhoppning är att vi kommer överens så snart som möjligt”, skriver han. LO:s styrelse sammanträder på måndag för att ta ställning till ett eventuellt avtal, som enligt LO berör runt två miljoner anställda.

Förhandlingarna gäller åldersgränserna för tjänstepension och omställning. Privatanställda arbetare med Avtalspension SAF-LO får ingen inbetalning till tjänstepensionen efter 65 års ålder, och vid samma ålder upphör rätten till avgångsbidraget AGB vid uppsägning.

Helt orimligt att inbetalningarna slutar vid 66

För tjänstemän med ITP 1 slutar inbetalningarna vid 66, trots att riktåldern sedan årsskiftet är 67 år. ”Det är helt orimligt att man inte får pensionsinbetalning och omställning efter 65 när man förväntas jobba till 67”, sa Säikkälä till Arbetet i oktober.

Vid årsskiftet förändrades pensionen (Foto: Pensionsmyndigheten)

I Avtalspension SAF-LO betalar arbetsgivaren in 4,5 procent av lönen upp till 52 125 kronor i månaden. En arbetare som tjänar 35 000 kronor går därför miste om 1 575 kronor i månaden, eller 18 900 kronor per år, efter 65.

Jobbar arbetaren kvar till riktåldern uteblir 37 800 kronor i inbetalningar under de två sista åren, och avkastningen fram till uttaget är då inte medräknad.

PTK, som förhandlar för tjänstemännen, vill gå längre än LO och kräver att intjänandet till ITP 1 börjar vid 18 år och saknar övre åldersgräns.

”Vi anser att alla försäkringar och avsättningar till tjänstepension ska följa med så länge man faktiskt arbetar och har rätt att jobba kvar”, sa Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, till Ingenjören den 3 november. Hon ingår i PTK:s förhandlingsgrupp för pensions- och försäkringsavtalen.