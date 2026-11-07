Två miljoner privatanställda kan få inbetalningar till tjänstepensionen fram till 67 år om LO, PTK och Svenskt Näringsliv enas i helgen.
Tjänstepension efter 65 avgörs i helgen – två miljoner berörs
Förhandlingarna i Näringslivets hus på Östermalm i Stockholm pågår från fredag till söndag, rapporterar tidningen Arbetet. LO:s avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä bekräftar i ett sms till tidningen att parterna förhandlar.
”Vår förhoppning är att vi kommer överens så snart som möjligt”, skriver han. LO:s styrelse sammanträder på måndag för att ta ställning till ett eventuellt avtal, som enligt LO berör runt två miljoner anställda.
Förhandlingarna gäller åldersgränserna för tjänstepension och omställning. Privatanställda arbetare med Avtalspension SAF-LO får ingen inbetalning till tjänstepensionen efter 65 års ålder, och vid samma ålder upphör rätten till avgångsbidraget AGB vid uppsägning.
Helt orimligt att inbetalningarna slutar vid 66
För tjänstemän med ITP 1 slutar inbetalningarna vid 66, trots att riktåldern sedan årsskiftet är 67 år. ”Det är helt orimligt att man inte får pensionsinbetalning och omställning efter 65 när man förväntas jobba till 67”, sa Säikkälä till Arbetet i oktober.
I Avtalspension SAF-LO betalar arbetsgivaren in 4,5 procent av lönen upp till 52 125 kronor i månaden. En arbetare som tjänar 35 000 kronor går därför miste om 1 575 kronor i månaden, eller 18 900 kronor per år, efter 65.
Jobbar arbetaren kvar till riktåldern uteblir 37 800 kronor i inbetalningar under de två sista åren, och avkastningen fram till uttaget är då inte medräknad.
PTK, som förhandlar för tjänstemännen, vill gå längre än LO och kräver att intjänandet till ITP 1 börjar vid 18 år och saknar övre åldersgräns.
”Vi anser att alla försäkringar och avsättningar till tjänstepension ska följa med så länge man faktiskt arbetar och har rätt att jobba kvar”, sa Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, till Ingenjören den 3 november. Hon ingår i PTK:s förhandlingsgrupp för pensions- och försäkringsavtalen.
Kostnaden skiljer parterna åt
Svenskt Näringsliv, som företräder de omkring 60 000 företag som berörs, är öppet för ett bredare åldersspann. ”Det finns inget principiellt arbetsgivarpolitiskt skäl att inte ha ett bredare åldersspann än det vi har i dag”, sa vice vd Mattias Dahl till Tidningen Näringslivet i oktober.
Oenigheten gäller hur snabbt gränserna ska höjas och hur kostnaden ska fördelas. ”Det kan vi inte acceptera”, sa Dahl om att alla åldersspärrar skulle tas bort på en gång och att företagen skulle bära hela kostnaden.
Avtalen löper ut den 1 december
Under vårens förhandlingar var parterna ”väldigt nära att nå en uppgörelse”, enligt Dahl. När förhandlingarna sprack sa LO i slutet av juni upp avtalen om tjänstepension, Afa-försäkringar och omställning, och PTK sa samma dag upp avtalet om arbetsskadeförsäkringen TFA för att öka trycket i förhandlingarna.
Avtalen löper därför ut den 1 december, och finns inga nya på plats då kan arbetsgivarnas pensionsinbetalningar upphöra.
”Då upphör fredsplikten och vi kan gå i konflikt från 1 december”, sa Säikkälä till Arbetet den 6 oktober.