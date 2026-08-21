Ett bostadsbidrag kan i efterhand förvandlas till en skuld på flera tusen kronor. Var tredje mottagare har tvingats betala tillbaka pengar. Om drygt fyra månader görs reglerna om för att minska risken för nya återkrav.
Tiousentals svenskar krävs på pengar – om fyra månader ändras reglerna
Bostadsbidraget ska hjälpa barnfamiljer och unga vuxna med små ekonomiska marginaler. För många har stödet dock fått en betydligt mindre välkommen eftersmak.
Försäkringskassan kontrollerade drygt 154 000 hushålls bostadsbidrag mot deras slutliga inkomster för 2024. Nästan 35 procent blev skyldiga att betala tillbaka hela eller delar av bidraget, enligt en rapport från Försäkringskassan. Det motsvarar över 50 000 hushåll.
För ungdomshushållen landade det genomsnittliga återkravet på 5 300 kronor. Barnfamiljerna behövde i genomsnitt betala tillbaka 8 500 kronor.
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Årsinkomsten måste uppskattas
Förklaringen till ovanstående siffra finns i hur bidraget räknas ut.
Den som söker bostadsbidrag måste i dag uppskatta sin inkomst för hela det kommande året. Försäkringskassan använder sedan uppskattningen för att besluta hur mycket pengar som ska betalas ut.
Problemet är att årsinkomster har en ovana att inte alltid bli exakt som planerat.
Extra arbetspass, ett nytt jobb eller en oväntad löneökning kan innebära att inkomsten blir högre än den sökande uppgav. När den slutliga inkomsten senare kontrolleras kan Försäkringskassan konstatera att för mycket bostadsbidrag har betalats ut.
Pengarna ska då tillbaka.
Rädslan för att hamna i skuld kan enligt rapporten också få människor att avstå från att söka bidraget. Under 2025 fick omkring 140 000 hushåll bostadsbidrag, motsvarande knappt 3 procent av Sveriges hushåll.
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Nya regler från 2027
Den 1 januari 2027 ändras således beräkningen.
I stället för att utgå från en uppskattad årsinkomst ska Försäkringskassan kunna se hushållets inkomst varje månad och anpassa bidraget därefter. Målet är att fler ska få rätt belopp från början och att färre ska drabbas av återkrav och skulder.
Förändringen gäller endast beslut som fattas från och med den 1 januari. Den som redan har ett beslut om bostadsbidrag för 2026 påverkas alltså inte.
Egenföretagare och personer med inkomster från utlandet omfattas inte heller av de nya reglerna.
Reformen innebär inte att bostadsbidraget automatiskt blir större eller att fler får rätt till det. Däremot ska den sökande inte längre behöva blicka ett helt år framåt och gissa sin inkomst på kronan.
Löser inte hela problemet
Det finns förvisso flera problem med bostadsbidraget som de nya reglerna inte löser. Exempelvis har inkomstgränserna blivit kvar i en annan tid.
För ungdomshushåll har gränserna varit oförändrade sedan 1997. För barnfamiljer har de höjts med 28 procent under samma period. Parallellt har svenskarnas genomsnittliga inkomster ökat med hela 134 procent.
Försäkringskassan beräknar att omkring 17 000 fler hushåll hade kunnat få bostadsbidrag 2025 om inkomstgränserna hade följt inkomstutvecklingen sedan 2021. Det motsvarar 23 procent fler hushåll.
Från januari ska det alltså bli mindre riskabelt att söka bostadsbidrag. Men för många hushåll återstår ett mer grundläggande problem: att över huvud taget kvalificera sig.
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