Tiousentals svenskar krävs på pengar – om fyra månader ändras reglerna

Försäkringskassan kontrollerade drygt 154 000 hushålls bostadsbidrag mot deras slutliga inkomster för 2024. Nästan 35 procent blev skyldiga att betala tillbaka hela eller delar av bidraget, enligt en rapport från Försäkringskassan. Det motsvarar över 50 000 hushåll.

För ungdomshushållen landade det genomsnittliga återkravet på 5 300 kronor. Barnfamiljerna behövde i genomsnitt betala tillbaka 8 500 kronor.

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Årsinkomsten måste uppskattas

Förklaringen till ovanstående siffra finns i hur bidraget räknas ut.

Den som söker bostadsbidrag måste i dag uppskatta sin inkomst för hela det kommande året. Försäkringskassan använder sedan uppskattningen för att besluta hur mycket pengar som ska betalas ut.

Problemet är att årsinkomster har en ovana att inte alltid bli exakt som planerat.

Extra arbetspass, ett nytt jobb eller en oväntad löneökning kan innebära att inkomsten blir högre än den sökande uppgav. När den slutliga inkomsten senare kontrolleras kan Försäkringskassan konstatera att för mycket bostadsbidrag har betalats ut.

Pengarna ska då tillbaka.

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Rädslan för att hamna i skuld kan enligt rapporten också få människor att avstå från att söka bidraget. Under 2025 fick omkring 140 000 hushåll bostadsbidrag, motsvarande knappt 3 procent av Sveriges hushåll.

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