De har miljoner på kontot – men vågar inte använda pengarna

Rädslan för hyperinflation höll honom kvar i arbetslivet, berättar han för Business Insider. Han hade länge skjutit upp sådant han ville göra för att kunna njuta av pengarna senare. Men att faktiskt börja ta av sparkapitalet hade han inte förberett sig på.

”I årtionden hade jag hört pensionsråd som uppmanade mig att spara mer! Men ingen förklarade att jag vid någon tidpunkt skulle behöva ändra min livsstil radikalt och spendera mer!”, säger han.

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Pengarna finns

Scovel är långt ifrån ensam om att hålla hårt i sina surt förvärvade slantar.

Det amerikanska finansbolaget Prudentials undersökning Retirement Pulse 2026 omfattar över 3 000 amerikaner som är 50 år eller äldre, både pensionärer och personer som ännu arbetar.

Bara 14 procent av de svarande känner sig bekväma med att varje månad lägga pengar på nöjen under pensionen, exempelvis resor, hobbyer och restaurangbesök.

Bland dem med över 500 000 dollar i investerbara tillgångar är andelen högre: 39 procent. Men inte heller där är det någon majoritet.

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Prudential kallar oron FORO, Fear of Running Out. Rädslan för att pengarna ska ta slut.

Nästan hälften tvekar inför att spendera eftersom de är osäkra på om det amerikanska socialförsäkringssystemets pensionsutbetalningar, Social Security, kommer att finnas kvar framöver. Över två av fem pekar på inflation och stigande levnadskostnader. En tredjedel nämner kostnader för långvarig vård och omsorg.

Nästan två tredjedelar uppger att de känner skuld när de lägger pengar på nöjen och upplevelser.

Samtidigt säger 42 procent att de inte lyckats hitta balansen mellan att leva i nuet och vänta med att njuta av livet.

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