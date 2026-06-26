Man kan fuska och man kan råka skriva fel. Strunt samma, säger Försäkringskassan. Från 1 juli kostar det tusenlappar, minst 2 368 kronor.
Fyllt i blanketten fel? Kostar tusenlappar från 1 juli
Vi ska, förstås, direkt påpeka att det alltid är fel att skjuta budbäraren – och det gäller naturligtvis även om det är Försäkringskassan som kommer med beskedet.
Det handlar om ett beslut i riksdagen och det är därmed dess majoritet som har ansvaret.
Högerregeringens tre partier och det största partiet i regeringsunderlaget, Sverigedemokraterna, röstade för förslaget liksom Centerpartiet.
Socialdemokraterna röstade ja, men med ett eget yttrande där man inte ville oskyldiga skulle drabbas, och Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej.
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Alla ska betala oberoende av orsak
Till vad, är då frågan. Till en sanktionsavgift för den som fått för mycket i ersättning från Försäkringskassan, är svaret.
Förutom att man, i likhet med tidigare, måste betala tillbaka de pengar man inte har rätt till, ska var och en nu betala en så kallad sanktionsavgift från 1 juli.
Avgiften gäller alla som fått fel mängd pengar utbetald. Om man försökt fuska, gjort fel av misstag, inte förstått delar av blanketten eller glömt att rätta någon uppgift som borde ha ändrats, är strunt samma.
”Anledningen till den nya avgiften är att regeringen vill motverka felaktiga utbetalningar, oavsett om det handlar om slarv eller bidragsbrott”, skriver Försäkringskassan.
Aldrig mindre än 2 368 kronor
Sanktionsavgiften är 25 procent av det belopp som betalats ut fel och som man ska betala tillbaka.
Har man, för att ta ett exempel, fått 12 000 kronor för mycket i barnbidrag, blir sanktionsavgiften 3 000 kronor.
Då tänker du att det finns en risk att Försäkringskassan får driva in småbelopp – för har man fått en 400 kronor för mycket utbetalt blir ju 25 procent i sanktionsavgift bara en hundring.
Icke. Riksdagens majoritet har beslutat om en lägsta gräns som gör att hur lite man än fått för mycket, ska man alltid betala mint 4 procent av prisbasbeloppet i sanktionsavgift.
Det innebär att avgiften du tvingas betala alltid blir minst 2 368 kronor, hur lite du än fått felaktigt utbetalt.
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Ska kunna stängas av i tre år från ersättning
När riksdagen ändå år i gång har man även beslutat att Försäkringskassan ska kunna stänga av en person från en eller flera ersättningar.
Det rör sig då om personer som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat en oriktig uppgift.
En avstängning ska kunna gälla mellan tre månader och tre år, har politikerna beslutat.
Den nya sanktionsavgiften gäller alla Försäkringskassans utbetalningar – exempelvis sjukpenning, vab, föräldrapenning och bostadsbidrag.