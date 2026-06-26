Fyllt i blanketten fel? Kostar tusenlappar från 1 juli

Det handlar om ett beslut i riksdagen och det är därmed dess majoritet som har ansvaret.

Högerregeringens tre partier och det största partiet i regeringsunderlaget, Sverigedemokraterna, röstade för förslaget liksom Centerpartiet.

Socialdemokraterna röstade ja, men med ett eget yttrande där man inte ville oskyldiga skulle drabbas, och Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej.

Försäkringskassan: 6 av 10 krav felaktiga. Dagens PS

Alla ska betala oberoende av orsak

Till vad, är då frågan. Till en sanktionsavgift för den som fått för mycket i ersättning från Försäkringskassan, är svaret.

Förutom att man, i likhet med tidigare, måste betala tillbaka de pengar man inte har rätt till, ska var och en nu betala en så kallad sanktionsavgift från 1 juli.

Avgiften gäller alla som fått fel mängd pengar utbetald. Om man försökt fuska, gjort fel av misstag, inte förstått delar av blanketten eller glömt att rätta någon uppgift som borde ha ändrats, är strunt samma.

”Anledningen till den nya avgiften är att regeringen vill motverka felaktiga utbetalningar, oavsett om det handlar om slarv eller bidragsbrott”, skriver Försäkringskassan.

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