Barnfamiljernas plånböcker har blivit hett villebråd inför valet. Partierna lockar med allt från höjda barnbidrag till skatteavdrag och en särskild bebispeng.
Partiernas krig om barnfamiljerna – så mycket pengar kan du få
Larmen om barnfamiljernas pressade ekonomi har avlöst varandra de senaste åren. Exempelvis är barnbidraget, som andel av en barnfamiljs kostnader, det lägsta på 50 år.
Därtill är det familjer med yngre barn som i högst grad behöver ta lån för att göra något av sommaren, medan hälften av alla ensamstående föräldrar inte har råd med näringsrik mat.
Att just barnfamiljerna hamnar mitt i partiernas budkrig inför valet är därför knappast någon slump.
Men vägen till mer pengar i familjekassan ser olika ut. Vissa partier vill höja bidragen. Andra satsar hellre på sänkt skatt.
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Barnbidrag på 2 000 kronor
Kristdemokraterna vill höja barnbidraget till 2 000 kronor per barn och månad.
KD föreslår även ett särskilt jobbskatteavdrag för föräldrar, utformat som en fast skattereduktion per förälder och månad.
Även Liberalerna går skattevägen. Partiet vill införa ett barnavdrag som ger en skattereduktion på 10 000 kronor per barn och år.
Moderaterna vill i sin tur utreda sänkt skatt för föräldrar. Förebilden är Finland, där föräldrar får jobbskatteavdrag för barn under 18 år, konstaterar Privata Affärer.
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Extra pengar före loven
På den andra sidan av politiken ligger tonvikten snarare på höjda bidrag.
Socialdemokraterna vill höja barn- och studiebidraget med 200 kronor. Dessutom föreslår partiet ett extra barnbidrag inför jul- och sommarlov – två perioder då familjens utgifter lätt springer i väg.
S vill också göra förstärkningen av bostadsbidraget permanent. Det skulle kunna ge upp till 2 100 kronor mer i månaden.
Bebispeng och stöd till ensamstående
Vänsterpartiet går längst när det gäller själva barnbidraget och vill höja det med 500 kronor i månaden. Partiet föreslår också en bebispeng på 15 000 kronor till den som får sitt första barn.
Därtill kommer ett tillägg på 300 kronor i månaden för ensamstående samt ett höjt bostadsbidrag.
Miljöpartiet vill i sin tur höja barnbidraget med 350 kronor per månad. Ensamstående föräldrar ska dessutom få ett tillägg på 800 kronor per barn och månad. Även MP vill höja bostadsbidraget, med upp till 2 250 kronor i månaden.