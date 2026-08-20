Partiernas krig om barnfamiljerna – så mycket pengar kan du få

Därtill är det familjer med yngre barn som i högst grad behöver ta lån för att göra något av sommaren, medan hälften av alla ensamstående föräldrar inte har råd med näringsrik mat.

Att just barnfamiljerna hamnar mitt i partiernas budkrig inför valet är därför knappast någon slump.

Men vägen till mer pengar i familjekassan ser olika ut. Vissa partier vill höja bidragen. Andra satsar hellre på sänkt skatt.

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Barnbidrag på 2 000 kronor

Kristdemokraterna vill höja barnbidraget till 2 000 kronor per barn och månad.

KD föreslår även ett särskilt jobbskatteavdrag för föräldrar, utformat som en fast skattereduktion per förälder och månad.

Även Liberalerna går skattevägen. Partiet vill införa ett barnavdrag som ger en skattereduktion på 10 000 kronor per barn och år.

Moderaterna vill i sin tur utreda sänkt skatt för föräldrar. Förebilden är Finland, där föräldrar får jobbskatteavdrag för barn under 18 år, konstaterar Privata Affärer.

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