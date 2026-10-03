Läkaren, 26, pausar pensionen: "Jag behöver pengarna nu"

Fler unga lämnar pensionen

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Ett växande antal unga i generation Z och millenniegenerationen lämnar just nu brittiska arbetsplatspensioner på grund av pressade levnadskostnader.

Anställda som är minst 22 år och tjänar över 10 000 pund om året ansluts normalt automatiskt, även om det finns undantag. En del av lönen avsätts till pensionen. Arbetsgivaren betalar också in pengar.

Enligt det brittiska arbets- och pensionsdepartementet betalar omkring 22,6 miljoner personer in. Det motsvarar 90 procent av dem som omfattas av automatisk anslutning. Cirka 2,5 miljoner gör det inte.

Pensionsminister Torsten Bell varnar för att allt fler unga arbetstagare inte sparar. Det riskerar att ge framtidens pensionärer lägre privata pensionsinkomster än dagens.

Hyran kostar 800 pund

22-åriga Evie från Cornwall har nyligen gått ut en teaterutbildning och börjat arbeta på ett eventföretag i London.

Hon betalar 800 pund i hyra. Till det kommer mat och resor. Hon har därför valt att inte gå med i arbetsplatsens pensionslösning.

”Hur ska jag kunna spara till ett hus, hur ska jag kunna spara till en bil och ha råd med mina utgifter? Jag vill inte bara arbeta dag ut och dag in för att överleva, jag vill arbeta för att ha ett liv”, säger hon till BBC.

Arbetsgivarens inbetalningar försvinner

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Den som lämnar pensionen går också miste om pengarna som arbetsgivaren betalar in.

April Leeson, rådgivare på The Private Office, rekommenderar därför den som har möjlighet att fortsätta betala. Hos många arbetsgivare går det att sänka den egna inbetalningen i stället för att sluta helt.

Hon framhåller också att investerade pengar behöver tid för att växa.

För Hassan finns däremot inget alternativ med lägre avgift. NHS tillåter inte personalen att minska pensionsavgifterna när ekonomin är ansträngd.

Före pausen betalade han 10,7 procent av sin bruttolön. Arbetsgivaren bidrog dessutom med ett betydande belopp.

Hassan uppskattar själv att uppehållet kan innebära att han går miste om mellan 5 000 och 10 000 pund i framtida pensionsinkomst.

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